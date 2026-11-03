순천대 의대 신설 승인, 2030년 신입생 모집 시작

정부가 전남 순천대 의대 신설을 최종 승인했다. 2030년 신입생 모집을 목표로 정원을 60명으로 정했으며, 지역 의료격차 해소를 위한 핵심 국정과제로 추진된다.

정부가 전남 순천대학교 의과대학 설립을 최종 승인했다. 정부는 지역의료 여건과 교육 인프라를 종합적으로 검토한 결과, 순천대의 신설 계획이 타당하다고 판단하여 이 같은 결정을 내렸다. 이번 승인은 지역의료 격차 해소를 위해 추진 중인 핵심 국정과제의 본격적 실행을 의미한다.

2030년 신입생 모집, 정원은 60명

순천대학교의 의과대학은 2030년 신입생 입학 시작을 목표로 추진된다. 이번에 확정된 의대 정원은 60명으로 책정되었다. 앞서 정부는 지난 2월 보건정책심의위원회를 통해 2030년과 2031년에 신설되는 지역의대에서 연 100명 규모의 의사 인력을 양성하기로 결정했다. 순천대는 이 범위 내에서 전남지역의 실정에 맞는 정원을 확보했다.

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목포대 논란은 제외, 순천대만 선정

전남·광주 동부권에서는 국립목포대학교와 순천대학교가 통합 의대 설립을 추진해왔으나, 통합 합의가難해지면서 정부는 지자체에 최종 후보 대학을 추천하도록 요청했다. 목포대학교는 심사 과정의 졸속성을 주장하며 재심사를 요구했으나, 정부는 순천대 추천 과정에 반려할 수준의 하자가 없다고 결론지었다. 복수의 외부 법률 자문 결과도 순천대 선정의 정당성을 지지했다.

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교육·복지부, 모니터링 지원단 운영

교육부와 복지부는 '지역의대 설립 지원단'을 설치하여 추진 상황을 꾸준히 모니터링한다. 최은옥 교육부 차관은 이번 발표를 통해 지역의대 신설이 실행 궤도에 올랐음을 명시했다. 신규 의대가 지역의료를 뒷받침할 우수 의료인을 양성할 수 있도록 전폭적인 지원을 약속했다. 이형훈 복지부 2차관은 기존 의대 증원만으로는 해결하기 어려운 지역 간 의료격차를 해소하기 위한 중요한 조치라고 강조했다.

2032년 이후 추가 정원 논의 추진

정부는 2032년부터 2036년 사이 정원 적용을 위한 대학의 준비 정도, 한국의학교육평가원 평가인증 상황, 의료 여건 변화, 지자체의 의사 양성 노력 등을 종합적으로 고려할 방침이다. 이를 바탕으로 2032년 이후 순천대를 비롯한 신규 의대에 추가 정원을 배정하는 방안을 논의할 예정이다. 경국대학교의 경우 40명의 의대 정원으로 선정되어 순천대와 함께 지역의료 체계 강화에 기여할 것으로 예상된다.