순종 서거 100주년, 국립고궁박물관이 공개한 어진 2점의 의미

국립고궁박물관이 순종 서거 100주년을 맞아 부산에서 소실된 어진을 포함해 두 점을 공개한다. 일제 강점기 마지막 황제의 굴곡진 삶과 화마 속 생존 유물의 가치를 조명한다.

국립고궁박물관 이 13일 순종 서거 100주년을 기념해 박물관 1층 상설전시관 ' 대한제국' 전시 공간에서 순종 어진과 관련 유물을 공개했다. 대한제국 의 마지막 황제였던 순종의 삶은 고난의 연속이었으며, 1895년 어머니가 일본 세력에 의해 시해당한 이후 고종과 함께 러시아 공사관으로 피신하는 등 역사의 격랑 속에서 굴곡진 시절을 보냈다.

화마 속 생존한 1928년 김은호 작 어진

국립고궁박물관이 이번에 공개한 어진 중 하나는 1928년에 김은호가 그린 것으로, 황룡포를 차입하고 의자에 앉아 있는 모습을 그렸다. 이 어진은 완성 뒤 창덕궁 신선원전에 봉안해 보관되었던 작품으로, 대한제국 황제를 상징하는 의례적인 복장과 위엄 있는 모습으로 묘사되어 있다.

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하지만 이 어진은 한국전쟁 당시 부산으로 옮겨졌다가 1954년 보관 창고에서 발생한 화재로 인해 얼굴 부분이 거의 소실되는 비운을 겪었다. 박물관 관계자는 화재로 인해 얼굴 부분이 거의 사라졌음을 확인했으며, 화마 속 가까스로 남았을 부분과 전체적인 구도를 비교 관찰할 수 있는 유일한 원본 중 하나로 평가된다.

1902년 추정 작 조석진·안중식 초상 비교

또 다른 공개된 그림은 조석진, 안중식 등이 1902년에 제작한 것으로 추정되는 초상화로, 바닥에 문자 문양이 돋보이는 화문석이 깔려 있다. 학계에서는 이러한 형식의 화문석이 조선 말기 초상화에서 주로 보이는 특징으로 간주하며, 황태자 시절의 순종과 황제 순종의 모습을 화폭에 담은 것으로 알려진 그림 두 점을 비교해 볼 수 있다.

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26년의 간격을 두고 그린 두 그림은 순종의 외모 변화와 함께 그가 겪었던 역사적 상황의 차이를 시각적으로 보여준다. 일제가 설치한 통감부가 내정을 실질적으로 장악하면서 '이름뿐인 황제'에 머무를 수밖에 없었던 상황 속에서, 어진은 당시의 정치적 현실과 왕실의 위상을 동시에 반영하고 있다.

순종 서거 100주년을 기념한 전시 의의

국립고궁박물관은 순종 서거 100주년을 맞이하여 대한제국 '대원수' 정장 재현품도 함께 선보이며 전시의 깊이를 더했다. 이러한 전시를 통해 관람객은 대한제국 말기 마지막 황제의 개인적인 고난과 국가적 위기의식이 교차했던 시기를 직관적으로 이해할 수 있다.

이번 전시는 단순한 유물 공개를 넘어, 일제 강점기라는 특수한 역사적 맥락에서 순종의 삶과 예술적 가치가 어떻게 기록되고 전해졌는지를 조명한 의미 있는 자리로 평가된다. 특히 화재로 인해 얼굴이 소실된 어진은 역사적 아픔을 상징하는 동시에, 현재까지 남아 있는 기록의 중요성을 다시 한번 일깨워준다.