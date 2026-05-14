숙명여대 총장, AI·SW 분야 진출 활발한데다, 이공계 경쟁력 강화에 노력

숙명여대 총장이 AI·SW 분야 진출이 활발한데다, 이공계 경쟁력 강화에 노력하는 모습이 포착됐다. 특히, 120주년 기부 캠페인의 첫 주자로 1억2000만원을 기부한 점과, 한류국제대학 신설을 통해 한류에 관심 많은 외국인 학생 유치에 나섰다는 점이 눈길을 끈다.

숙명여대 총장실에서 문시연 총장이 학교 설립 과정을 소개하고 있다. 1906년에 세워진 숙대는 올해 120주년을 맞는다. 장진영 기자 2016년 3월, 숙명여대 에 처음으로 공대생이 입학했다.

창학 110주년을 맞아 신설한 공과대학의 첫 신입생들이었다. 10 년이 지난 지금, 미국 실리콘밸리에 동문 모임이 생길 정도로 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 분야 진출이 활발하다. 국내 정보기술(IT) 대기업과 반도체 장비 기업 임원진에도 숙명여대 출신이 포진하는 등 ‘여대는 이공계가 약하다’는 편견을 깨고 있다. 숙명여대는 오는 20일 창학 120주년 기념식을 연다. 숙명여대는 1906년 고종 황제의 계비인 순헌황귀비가 황실 재산을 기부해 세운, 국내 최초의 민족 여성 사학이다.

창학 120주년 슬로건은 ‘숙명의 자부심, 새로운 120년’이다. 재정 건전성 확보, 새로운 미래상 도출 등을 통해 글로벌 명문대학으로 도약한다는 구상과 의지를 담았다. 2024년부터 숙명여대를 이끌고 있는 문시연 총장으로부터 미래 비전과 혁신 전략을 들었다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

숙명여대 AI SW 창학 120주년 기념식 한류국제대학 외국인 학생 유치 AI 시대 인문학·어학 교육 위기 AI·법·윤리 등 다양한 역량과 연결

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

한국-UAE, AI 반도체 및 인프라 전략적 파트너십 구축... 글로벌 AI 가치사슬 선점 나선다한국과 UAE가 AI 인프라 및 반도체 투자 포럼을 통해 NPU 기반 저전력 인프라 구축과 소버린 AI 모델 개발 등 포괄적인 AI 생태계 협력 방안을 논의하고 전략적 파트너십을 강화했습니다.

Read more »

또다시 1490원대…지지부진 휴전 협상에 원화값 하락 지속브렌트유·WTI 배럴당 100달러 넘어 “AI 투자 사이클이 원화값 하단 제한”

Read more »

김용범 대통령비서실 정책실장이 ‘노령연금 강화’로 AI 국민배당금 사용 현안 공개김용범 대통령비서실 정책실장이 K-경제안보 전략과 핵심과제를 공개 포럼에서 인공지능(AI) 국민배당금을 노령연금 강화로 제시하면서 AI 국민배당금 사용 현안에 대한 관심이 높아지는 상황을 설명한 뉴스입니다.

Read more »

광주에 자율주행차 200대 달린다···현대차·기아, ‘아트리아 AI’ 실증사업현대자동차와 기아가 자체 개발한 자율주행 솔루션 ‘아트리아 AI(Atria AI)’를 앞세워 광주광역시에서 대규모 도심 실증에 나선다. 정...

Read more »

페르소나AI, 한국전력공사 에너지 AI 협의체 참여페르소나에이아이(페르소나AI, 대표 유승재)가 한국전력공사(한전) 주도 전력산업 AX(인공지능 전환) 가속화를 위한 민간협력체 'KEPCO Energy AI Partners(한전 AI 협의체)'에 주요 참여사로 합류한다. 한전은 지난 3월 'AI 대전환 경영혁신 선포'를 통해 '세계 최고의 에너지 AI 플랫폼 사업자' 비전을 발표한 데 이어 재생에너지 확대 등 급변하는 전력망 환경을 AI 기술로 혁신하기 위해 'KEPCO Energy AI Partners'를 구성했다.

Read more »

트럼프 美대통령, 시 주석과 정상회담 예고트럼프 대통령이 시 주석과 회담을 통해 이란 전쟁과 무역, AI, 대만 문제를 논의할 예정이다.

Read more »