반월공단 노동자들은 수출 1조달러 달성을 남의 이야기로 받아들이고 있다. 기존 주력 제조업 7개 품목 수출이 2년 전보다 줄어든 가운데 제조업 회복 해법을 두고 전문가들의 의견이 갈린다.

17일 오전 7시, 경기 안산역 앞 버스정류장에 2번 버스가 들어서자 십수 명의 노동자가 한꺼번에 올라탔다. 다음 정거장을 지나자 버스는 만원이 됐다. 2번 버스는 14.64㎢(443만평) 규모의 안산 반월국가산업단지( 반월공단) 곳곳을 도는 노동자들의 발 역할을 하고 있다.

수출 1조달러 달성을 앞둔 시점에 찾은 반월공단의 분위기는 가라앉아 있었다. 1976년 9월 신공업도시 개발 후보지로 결정된 반월공단은 1979년 첫 공장이 준공된 이후 47년간 기계, 전자, 전기, 섬유, 석유화학 업체를 중심으로 국내 제조업을 지탱해 왔다.

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반월공단 노동자들이 체감하는 제조업 위기

반월공단 노동자들은 수출 1조달러 시대를 남의 이야기로 받아들이고 있다. 처음으로 수출 1000억달러를 달성한 1995년에는 공단 노동자들이 스스로를 산업의 역군이라 여기며 자부심을 느꼈다. 그로부터 31년 뒤 공단의 표정은 달라졌다.

1987년 반월공단에 자리를 잡고 39년째 공장을 돌리고 있는 섬유업체 직원 B씨(63)는 올해만큼 힘든 시기가 없었다고 말했다. 그의 업체는 주로 미국에 면을 수출한다. 11월까지 수출 물량은 지난해보다 20% 정도 늘었지만, 영업이익은 20% 떨어졌다.

공장이 원단을 염색하고 말리는 데 쓰는 증기는 인근 열병합발전소에서 받아 쓰는데, 증기 가격이 지난해보다 t당 두 배로 올랐다. 발전소 연료인 액화천연가스(LNG) 가격이 치솟은 탓이다. 생산비가 오르면서 중국과 베트남의 저렴한 섬유 제품과의 가격 경쟁에서는 더 밀리게 됐고, 임금도 수년째 동결된 상태다.

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B씨는 반도체를 만드는 삼성과 SK만 좋은 것 아니냐며 제조업은 다 죽고 있다고 허탈하게 말했다. 그는 인근 공사 현장을 가리키며 데이터센터가 들어서고 있다고 설명했다. 17일 현장에서 확인된 곳은 지하 2층, 지상 9층 규모의 40㎿(메가와트)급 하이퍼스케일 데이터센터 건설 현장으로, 불과 2년 전까지 다른 섬유업체가 있던 자리였다.

같은 업체 직원 C씨(56)는 우리나라 섬유 산업은 아직 경쟁력이 있으며 기술과 시설 모두 세계 최고 수준이라고 강조했다. 1990년대부터 반월공단 업체에 자재를 배달해 왔다는 화물차 기사 D씨(69)는 과거에 비해 배달 물량이 많이 줄었다고 말했다. 1991년 반월공단에 기계 공장을 세웠던 E씨(68)는 최근 경기 화성시로 터전을 옮겼다.

7개 주력 품목 수출 감소와 중국 저가 공세

기존 주력 제조업 7개 품목의 올해 1~10월 수출은 2년 전 같은 기간보다 약 5% 줄었다. 경향신문이 산업통상부 수출입 동향을 분석한 결과, 일반기계, 자동차, 자동차부품, 철강, 석유화학, 가전, 섬유 품목의 수출액은 1895억달러였다.

지난해 이들 품목의 수출이 6% 넘게 급감한 터라, 기저효과를 걷어내기 위해 2년 전과 비교했다. 2년 전 1~10월 수출액을 100으로 놓고 보면 올해 7개 품목은 하나도 100을 넘지 못했다. 반월공단에 가장 많이 입주해 있는 기계 분야는 91로, 약 38억달러가 줄어 감소액이 가장 컸다.

자동차부품은 90, 가전은 82였다. 반월공단의 또 다른 주력인 섬유는 94 안팎, 석유화학은 올해 유가가 올라 수출액이 불었는데도 96에 그쳤다. 철강은 94 안팎, 자동차는 99였으며 디스플레이도 95로 2년 전 수준을 밑돌았다.

가장 큰 원인으로는 중국의 저가 공세가 꼽힌다. 산업통상부 자료에 따르면 중국으로 가는 일반기계 수출은 5년 전 같은 기간보다 34% 줄었다. 산업연구원은 미국 시장에서 밀려난 중국 제품이 신흥국과 유럽으로 밀려드는 현상을 차이나 레드웨이브라고 이름 붙이고, 지난 10월 더 이상 물러설 곳이 없다는 경고를 내놓았다.

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산업연구원 보고서에 따르면 인도네시아가 수입하는 기계류 가운데 중국산 비중은 60%인 반면 한국산은 2.2%다. 미국의 관세는 완성차 업체의 현지 생산을 늘려 국내 부품 수출을 줄였고, 유럽연합(EU)은 철강 저율관세할당(TRQ)과 탄소국경조정제도(CBAM)로 장벽을 높이고 있다.

전문가들이 제시한 제조업 회복 해법과 쟁점

전문가들은 시간이 많지 않다는 데에는 입을 모으지만 해법은 갈린다. 한국은행 산업연관표(2024년)를 보면 수요 10억원당 생기는 일자리는 전 산업 평균 7.8명인데, 반도체가 속한 컴퓨터·전자·광학기기는 2.9명이다. 생산유발계수도 이 분야가 1.614로 전 산업 평균 1.808에 못 미친다.

이준 산업연구원 전략산업연구센터장은 자동차를 비롯한 기계 산업은 연관 효과가 반도체보다 훨씬 크다고 말했다. 그는 중국과의 기술 격차를 지키면서 생산 물량을 유지하고 비용 경쟁력을 확보할 방안을 찾아야 한다고 강조했다. 전기요금 인하와 세제 지원 등 다양한 수단으로 비용을 낮춰야 한다는 입장이다.

반면 박상인 서울대 행정대학원 교수는 지원을 더 얹기보다 구조를 바꿔야 한다고 진단했다. 그는 2000년대 들어 제조업의 산업 진화가 단절된 것이 문제라며, 1980~1990년대 한국에 자리를 내준 일본과 독일이 소재, 부품, 장비 중심의 고부가가치 분야로 옮겨간 반면 한국은 20년째 그러지 못하고 있다고 지적했다.

양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 반도체에서 벌고 있는 돈을 제조업에 쓰는 것이 맞다고 보면서도, 가능성이 없는 산업에 계속 지원하면 밑 빠진 독에 물 붓기가 된다고 경고했다. 그는 기계는 경쟁국이 따라오기 쉽지 않아 희망이 있고, 섬유도 특수 섬유처럼 고부가가치 제품에 집중해야 한다고 말했다.

수출 1조달러 달성 즈음 반월공단에서 나온 이 말들은 한국 경제가 제조업의 답을 언제 내놓을 수 있을지 묻고 있다. 반도체 호황이 이어지는 동안 전통 제조업 노동자들의 체감은 여전히 낮다.