수전 콜린스 메인주 상원의원 낙선, 30년 의석 내주며 공화당 중도우파 상징 마감

미국 메인주 상원의원 선거에서 수전 콜린스 의원이 민주당 트로이 잭슨 후보에게 패배하며 30년 정치 인생에 종지부를 찍었다. 트럼프 행정부에 대한 지역 반감과 콜린스 의원의 견제 부족 논란이 패인이다.

미국 메인주 공화당 중도우파의 핵심 인사이자 상원 세출위원장인 수전 콜린스 의원이 3일 치러진 중간선거에서 민주당 트로이 잭슨 후보에게 패배했다. 콜린스 의원은 1996년 상원 진출 이후 30년간 고수해 온 의석을 내주면서 뉴잉글랜드 지역 유일 현역 공화당 의원이라는 기록을 마감했다.

30년 정치 역사의 종지부

콜린스 의원은 패배를 인정하며 연설을 통해 "미국 상원에서 메인주 주민들을 위해 봉사할 수 있었던 것은 제 인생의 가장 큰 영광이었다"라고 밝혔다. 이어 그는 "지난 30년간 우리 주와 나라를 위해 이룬 성과를 자랑스럽게 생각한다"고 소회를 전했다. 이로써 메인과 뉴잉글랜드 지역에서 공화당 세력의 명맥은 사실상 끊기게 되었다.

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이후 콜린스 의원은 상원에서 메인주 주민들을 위해 봉사할 수 있었던 것은 제 인생의 가장 큰 영광이었다고 말하며, 지난 30년간 주와 나라를 위해 이룬 성과에 자부심을 보였다. 뉴잉글랜드 지역에서 유일한 현역 공화당 의원이었던 그가 낙선함으로써 해당 지역의 정치 지형은 근본적으로 재편되었다.

트럼프 견제 부족과 지역 반감

콜린스 의원의 낙선 배경에는 도널드 트럼프 대통령에 대한 메인주 유권자들의 강한 반감과, 콜린스 의원이 보인 미온적인 대트럼프 견제에 대한 불만이 작용한 것으로 분석된다. 콜린스 의원은 공화당 내 중도파의 대표 주자로서 트럼프 대통령과 자주 이견을 드러왔으나, 민주당과 잭슨 후보는 이를 충분히 강경하지 못하다고 비판했다.

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민주당 측은 콜린스 의원이 트럼프 대통령과 이견을 보이더라도 실제 표결 결과를 바꾸지 못하는 경우에만 반대한다며, 그를 사실상 '트럼프의 조력자'로 규정했다. 트럼프 행정부의 정책에 더 강력한 견제가 필요하다고 판단한 일부 기존 지지자들도 콜린스 대신 민주당 후보를 선택했다고 뉴욕타임스(NYT)가 짚었다.

메인주는 2024년 대선에서 민주당 카멀라 해리스 후보가 트럼프 대통령을 앞선 지역이다. 특히 캐나다와 국경을 맞댄 메인주는 국경을 넘나드는 교역에 경제적으로 크게 의존하는 곳이다. 트럼프 행정부가 캐나다에 부과한 관세가 지역 경제에 타격을 주면서 행정부에 대한 반감이 커졌다는 분석이 나온다.

민주당의 고난과 잭슨의 승리를 향한 길

민주당 역시 후보를 확정하기까지 우여곡절을 겪었다. 애초 중도 성향의 재닛 밀스 주지사를 후보로 내세우려 했지만 지지율을 확보하지 못해 경선을 포기했다. 경선에서 승리한 그레이엄 플래트너 후보도 성폭행 의혹이 불거진 뒤 중도 사퇴했으며, 잭슨 후보는 플래트너의 사퇴 이후인 지난 7월 후보로 합류했다.

트로이 잭슨 미국 메인주 민주당 상원의원 당선자는 4일(현지시간) 미국 메인주 포틀랜드에서 열린 중간선거 개표 방송 시청 행사에 참석해 지지자들과 인사를 나눴다. 그는 콜린스 의원에 대한 강력한 대안으로 부상하며 메인주 유권자들의 지지를 이끌어냈다.

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메인주 연방예산 확보의 변화

콜린스 의원의 낙선은 메인주의 연방정부 내 영향력에도 변화를 가져올 것으로 예상된다. 그는 상원 세출위원장으로서 소방서 건립부터 조선업 지원까지 주에 수백억 달러 규모의 연방 예산을 끌어오는 데 영향력을 행사해왔다. 앞으로 메인주가 연방 차원에서 자금을 확보하는 데 있어 새로운 정치적 동력이 필요할 전망이다.