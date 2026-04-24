수원고법 향하는 신명섭 전 경기도 평화협력국장, '조작 기소' 진실 밝히겠다

신명섭 전 경기도 평화협력국장이 묘목 및 밀가루 지원 사업 관련 직권남용 혐의로 항소심 재판을 앞두고 있습니다. 그는 검찰의 기소가 정치적 의도에 따른 '조작'이라고 주장하며 자신의 결백을 밝히겠다고 다짐했습니다.

4월 24일, 저는 신명섭 입니다. 수원고등법원으로 향합니다. 경기도 평화협력국 장으로 재직하며 북한에 묘목과 밀가루 를 지원한 일로, 검찰은 저를 직권남용 및 위계에 의한 공무수행 방해 등의 혐의로 기소했습니다.

수원지검 조사와 1심 공판 모두에서 무죄를 주장했지만, 수원지법은 일부 혐의를 유죄로 인정하여 2025년 2월 18일 징역 1년 6개월, 집행유예 3년을 선고했습니다. 즉시 항소했고, 1년여 만에 항소심이 시작됩니다. 이 법정에서 저는 저의 결백과 함께 '조작 기소'의 진실을 밝히고자 합니다. 2022년 10월 이화영의 구속 이후, 수사의 칼날이 저에게 향했습니다. 수원지검 형사6부의 박상용·고두성 검사는 제가 추진한 묘목 및 밀가루 지원사업이 이재명 방북을 위한 뇌물이며, 이를 이재명에게 보고하지 않았냐고 추궁했습니다.

검찰은 이재명을 향한 두 개의 그물을 쳤습니다. 하나는 저였고, 다른 하나는 이화영 부지사에게 '쌍방울이 방북 비용을 대납했다'는 혐의를 씌우는 것이었습니다. 검찰의 압박에 맞섰지만 결국 구속영장이 청구되었습니다. 구속심사 당일, 형사6부장 김영남을 포함한 여섯 명의 검사가 80쪽에 달하는 자료를 제시하며 강하게 몰아붙였습니다.

수원구치소에서 대기하다가 새벽 1시경 영장 발부 소식을 들었습니다. 2023년 5월 17일이었습니다. 곧바로 구속적부심을 청구했지만 기각되어 절망했습니다. 검찰의 정치적 기획에 삶이 찢겨나가는 고통 속에서 첫 주일은 잠 못 이루었습니다. 경기도청에서 남북 교류 협력 사업을 진행했던 시간들이 떠올랐습니다. 2019년 1월부터 경기도 평화협력국 국장으로 일하며 8:1의 경쟁을 뚫고 채용되었습니다.

남북 교류가 절실한 경기도에서, 이재명 지사의 의지에 따라 평화부지사 이화영과 함께 남북 교류 사업을 추진했습니다. 2019년 5월, 북한에서 아프리카돼지열병이 발생하여 남쪽으로 확산되면서 20만 마리가 넘는 돼지가 살처분되었습니다. 남북 공동 방역의 필요성이 절실했습니다. 그러나 2019년 2월 하노이 북미협상 결렬 이후 남북관계는 경색되었습니다. 방역뿐만 아니라 묘목, 밀가루 지원 사업도 중단 위기에 처했습니다. 2019년 1월 17일, 이화영 부지사와 저는 중국 심양에서 송명철 통일전선부 책략부실장을 만나 밀가루와 주목, 금송 지원을 논의했습니다.

하노이 회담을 앞두고 북측과 기대감이 높았지만, 북한은 남쪽의 지원을 거부했습니다. 저는 대북 제재 면제 품목을 확보하여 활용할 기회를 만들기 위해 램버트 미 국무부 아시아태평양 담당 부차관보를 만났습니다.

'우리민족서로돕기운동본부'를 통해 램버트와 면담을 성사시켰고, 유엔 안보리 대북제재위원회 방문 계획을 세워 2019년 10월 미국을 방문했습니다. 램버트는 하노이 결렬 이후 북한의 금융 해킹 시도와 핵 동결 증거 부재를 언급하며 경기도의 제안을 긍정적으로 검토하겠다고 밝혔습니다. 미국 방문 후, 개풍양묘장 지원사업에 필요한 트랙터 등 수백 개 물자에 대한 유엔 제재 면제 승인을 받았습니다. 그러나 이화영에게 외국환관리법 위반 및 제3자 뇌물죄가 씌워지면서 상황이 급변했습니다.

저는 평화국장직을 마치고 동북아평화경제협회로 복귀한 후, 수사관들의 압수수색과 끊임없는 소환 조사를 받았습니다. 검찰은 밀가루와 묘목 사업이 이재명 지사의 방북을 위한 뇌물이며, 이를 보고하지 않았다고 주장했습니다. 저는 검찰의 주장을 강력하게 부인하며 무죄를 주장하고 있습니다





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신명섭 경기도 평화협력국 묘목 밀가루 이재명 직권남용 항소심 조작 기소 남북교류

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