수원고법 향하는 신명섭 전 국장, '조작 기소' 진실 밝히겠다

신명섭 전 경기도 평화협력국장이 직권남용 혐의로 항소심 재판을 앞두고 있습니다. 그는 이재명 지사 방북 관련 뇌물 혐의를 조작된 것이라며 결백을 주장하고 있습니다. 검찰의 수사 과정과 남북 교류 사업의 배경을 상세히 담았습니다.

4월 24일, 저는 신명섭 입니다. 수원고등법원으로 향합니다. 경기도 평화협력국 장으로 재직하며 북한에 묘목과 밀가루 를 지원한 일로, 검찰은 저를 직권남용 및 위계에 의한 공무수행 방해 등의 혐의로 기소했습니다.

수원지검 조사와 1심 공판 모두에서 무죄를 주장했지만, 수원지법은 일부 혐의를 유죄로 인정하여 2025년 2월 18일 징역 1년 6개월, 집행유예 3년을 선고했습니다. 즉시 항소했고, 1년여 만에 항소심이 시작됩니다. 이 법정에서 저는 저의 결백과 함께 '조작 기소'의 진실을 밝히고자 합니다. 2022년 10월 이화영의 구속 이후, 수사의 칼날이 저에게 향했습니다. 수원지검 형사6부의 박상용·고두성 검사는 제가 추진한 묘목 및 밀가루 지원사업이 이재명 방북을 위한 뇌물이며, 이를 이재명에게 보고하지 않았냐고 추궁했습니다.

검찰은 이재명을 향한 두 개의 그물을 쳤습니다. 하나는 저였고, 다른 하나는 이화영 부지사에게 '쌍방울이 방북 비용을 대납했다'는 혐의를 씌우는 것이었습니다. 검찰의 압박에 맞섰지만 결국 구속영장이 청구되었습니다. 구속심사 당일, 형사6부장 김영남을 포함한 여섯 명의 검사가 80쪽에 달하는 자료를 제시하며 강하게 몰아붙였습니다.

수원구치소에서 대기하다가 새벽 1시경 영장 발부 소식을 들었습니다. 2023년 5월 17일이었습니다. 곧바로 구속적부심을 청구했지만 기각되어 절망했습니다. 검찰의 정치적 기획에 삶이 찢겨나가는 고통 속에서 첫 한 주일은 잠 못 이루었습니다. 경기도청에서 남북 교류 협력 사업을 진행했던 시간들이 떠올랐습니다. 2019년 1월부터 경기도 평화협력국 국장으로 일하며 8:1의 경쟁을 뚫고 채용되었습니다.

남북 교류가 절실한 경기도에서, 이재명 지사의 의지에 따라 이화영 부지사와 함께 평화협력국을 이끌었습니다. 특히 방역 문제는 경기도 주민의 삶과 직결된 문제였습니다. 2019년 5월, 북한에서 아프리카돼지열병이 발생하여 남하하면서 파주시와 연천군에서 20만 마리가 넘는 돼지가 살처분되는 피해가 발생했습니다. 남북 공동 방역의 필요성이 절실했습니다. 2019년 2월 하노이 북미협상 결렬 이후 남북관계가 경색되면서, 경기도청이 북측과 합의한 묘목 및 밀가루 지원사업도 중단 위기에 처했습니다.

이화영 부지사와 저는 2019년 1월 17일 중국 심양에서 송명철 통일전선부 책략부실장을 만나 밀가루 20억 원 상당과 수해 복구를 위한 주목과 금송 지원을 약속받았습니다. 그러나 북한은 2019년 여름, 남쪽으로부터의 모든 지원을 거부했습니다. 밀가루 지원도 중단되었지만, 남북관계의 끈을 놓지 않기 위해 노력했습니다. 대북제재 면제 품목을 확보해두면 언젠가 도움이 될 것이라 판단하고, 램버트 미 국무부 아시아태평양 담당 부차관보를 만나 면담을 신청했습니다.

'우리민족서로돕기운동본부'를 통해 램버트와 면담을 성사시켰고, 유엔 안보리 대북제재위원회도 방문할 계획을 세워 2019년 10월 말 미국으로 떠났습니다. 면담에서 램버트는 하노이 결렬 이후 북한의 금융해킹 시도와 핵 동결 증거 부재 등을 언급하며 경기도의 제안을 긍정적으로 검토하겠다고 밝혔습니다. 미국 방문 후 개풍양묘장 지원사업에 필요한 트랙터 등 수백 개 물자에 대해 유엔으로부터 제재 면제 승인을 받았습니다.

그러나 이화영 부지사에게 외국환관리법과 제3자 뇌물죄가 씌워지면서 상황이 급변했습니다. 2023년 1월 김성태의 국내 송환 후, 수사관들이 집안을 압수수색하며 아내의 속옷 서랍까지 뒤지는 모욕적인 상황이 벌어졌습니다. 검찰은 밀가루와 묘목 사업이 이재명 지사의 방북을 위한 뇌물이며, 이를 보고하지 않았다고 주장했습니다. 경기도청에는 검사들이 상주하며 평화협력국의 직원들이 조사를 받았습니다. 특히 묘목과 밀가루 사업을 담당한 직원들은 큰 고통을 겪었습니다.

검찰은 금송의 성격을 문제 삼아 고급 정원수로서 수해 복구나 산림 녹화용에 적합하지 않다며, 이재명 지사에게 뇌물을 주기 위해 김성혜 통일전선부 책략실장에게 전달되었다고 몰아갔습니다. 그러나 재판부는 검찰의 주장을 받아들이지 않았습니다. 문제는 밀가루였습니다. 하노이 '노딜' 이후 북한이 남쪽으로부터의 지원을 거부하자, 저는 아시아태평양평화교류협회에 밀가루 반출 중단을 지시했습니다.

그러나 북한 측에서 아태협을 통해 밀가루 사업을 완료해 달라고 요청했고, 저는 송명철의 의사를 확인한 후 사업 재개를 결정했습니다





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