수원 삼성이 K리그2 우승을 확정지으며 K리그1 복귀의 영예를 안았다. 이정효 감독은 안주하지 말 것을 주문하며 새로운 도전을 예고했다.

이정효 수원 삼성 블루윙즈 감독이 21일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 33라운드 경남FC와의 경기에서 선수들을 독려하고 있다. 수원은 이날 경남FC를 3대 1로 제압하며 리그 우승을 확정지었다. 수원은 앞서 32라운드 용인FC전 승리까지 더해 3년 만에 K리그1로 승격하는 기쁨과 4년 만에 우승을 동시에 맛보게 되었다.

김주찬, 루이스의 활약으로 승점 69 기록

수원은 경기 시작과 함께 공격의 포문을 열었다. 전반전 김주찬이 선제골을 기록하며 초반 승기를 잡았다. 후반전에는 루이스가 멀티골을 터뜨리며 경기를 완벽하게 갈아엎었다. 이 같은 연이은 득점으로 수원은 승점 69(21승 6무 4패)를 기록하며 남은 경기 결과에 관계없이 우승을 확정 지었다.

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이정효 감독 "안주말라, 개선점 찾자" 냉정 지적

승리 직후 기자회견에 나선 이정효 수원 삼성 블루윙즈 감독은 기분 좋은 우승이지만 완전히 만족하지 않는다고 밝혔다. 이 감독은 "아직도 개선할 점이 많이 보인다"며 "승격, 우승에 취하지 않고 냉정하게 돌아보고, 보완점을 찾을 것"이라고 말했다. 그는 특히 "결국 우리는 골을 넣는 것이 목적이다. 더 많은 훈련을 해야 한다"고 강조하며 추가적인 노력이 필요함을 피력했다.

이 감독은 구체적인 보완점으로 후반 70분 이후와 교체 선수 투입 시 집중력 저하 문제를 지적했다. 그는 "70분 이후나 교체 자원들이 들어갔을 때 집중력 떨어지는 부분 등 보완해야 한다"며 "우리는 꼴찌부터 시작한다. 갈 길이 멀다"고 경고했다. 이는 우승의 기쁨보다 더 높은 목표를 향한 집념을 보여준 발언으로 해석된다.

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역대 공동 최다 우승 기록, 하지만 기준은 높아져야

수원 삼성의 이번 우승은 이 감독의 경력에서도 중요한 이정표다. 2022년 광주FC 지휘봉을 잡은 첫 해 우승을 차지하며 이름을 알린 이 감독은 이번 우승으로 과거 상주 상무(현 김천 상무)를 이끌었던 박항서 감독과 함께 공동 최다 우승 기록을 작성했다. 하지만 이 감독은 이전 우승과 이번 우승의 기준을 엄격히 구분했다.

이 감독은 "광주에서는 힘든 환경에서 이뤄냈다. 수원에서는 좀 더 좋은 환경이었다. 선수들과 팬들, 구단 모두 기준이 달라야 한다"고 말했다. 그는 "이제 시작이다. 3년 만에 승격했고, 4년 만에 K리그1로 돌아간다. 우리는 꼴찌부터 시작하는 거다. 더 많은 준비가 필요하다. 선수들이 너무 기분 내지 않았으면 좋겠다"고 강조했다.

청주전 오심 판정이 터닝포인트였음 밝힌 감독

이번 시즌 결정적인 분수령이 된 경기로 이 감독은 충북 청주전을 꼽았다. 당시 수원은 경기 종료 직전 두비츠카스의 역전골이 취소되면서 판정 논란이 불거졌었다. 경기 후 수백 명의 원정 팬이 경기장에서 항의했고, 대한축구협회는 이후 오심이 있었다고 인정했다. 이 감독은 "경기장에서 우리가 컨트롤할 수 없던 부분이 있었다. 팬들이 목소리를 크게 내주셨다. 그게 큰 힘이 됐다"며 "우리를 위해 힘써주시는 팬들을 위해서 더 노력하자고 얘기했다. 선수들, 구단, 팬들까지 하나가 됐던 것 같다. 그때가 터닝 포인트였던 것 같다"고 설명했다. 경기 후 이 감독은 팬들의 성원에 감사하며 "팬분들도 추운 날씨에 많이 와주셔서 감사하다"고 소감을 전했다. 수원은 33라운드 홈경기에서 우승을 확정지었으며, 시즌 마지막 경기를 앞두고 팀이 안주하지 않고 더 나은 모습을 위해 노력할 것으로 보인다.