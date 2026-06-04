수영 세계선수권 결승 레인 10개로 확대…황선우·김우민 긍정적 평가

세계수영연맹이 세계선수권 결승전 레인을 8개에서 10개로 늘리는 실험을 발표한 가운데, 한국 수영 대표팀 황선우와 김우민이 이 변화에 대해 긍정적인 반응을 보였습니다.

세계수영연맹(World Aquatics)이 세계선수권 대회 결승전 레인을 기존 8개에서 10개로 늘리는 파격적인 실험을 발표했다. 이에 한국 수영의 간판스타 황선우 (강원특별자치도청)와 김우민 (강원특별자치도청)이 긍정적인 반응을 보이며 관심을 모았다.

새 규정에 따라 올해 중국 베이징에서 열리는 쇼트코스(25m) 세계선수권대회와 수영 경영 월드컵 '실크로드 투어'에서는 400m 이하 개인 종목 준결승과 결승전이 기존 8개 레인이 아닌 10개 레인에서 치러진다. 이는 더 많은 선수에게 결승 진출 기회를 주고 경쟁을 촉진하기 위한 조치로, 세계연맹이 수영의 흥미를 높이기 위해 내놓은 혁신적인 시도로 평가된다. 황선우는 4일 호주 시드니 전지훈련을 위해 출국하기 전 인천국제공항에서 취재진과 만나 "선수들에게 나쁘지 않은 조건이라고 생각이 든다"며 "10명의 선수가 수영장에서 정말 꽉 차는 레이스를 펼칠 것 같다"고 말했다.

그는 지난 세계선수권대회에서 자신의 주종목인 자유형 100m와 200m에서 아깝게 메달 문턱에서 좌절한 경험을 언급하며 "8위 선수에 0.04초 뒤처진 기록으로 결승에 못 올라간 적이 있다. 결승 진출 기회가 늘어나는 것은 분명히 긍정적"이라고 강조했다. 또한 그는 개인적으로 시도 자체는 나쁘지 않다고 생각하며, 10레인 체제에서도 자신의 강점을 살릴 수 있을 것이라는 자신감을 내비쳤다. 김우민 역시 같은 날 공항 인터뷰에서 이번 변화를 지지했다.

그는 "내가 9등이나 10등으로 결승에 올라갈 수도 있는 것 아니냐"며 웃은 뒤 "선수 입장에서는 결승 문턱이 낮아지는 게 유리하다. 그런 면에서 보면 10레인 제도는 괜찮은 변화인 것 같다"고 말했다. 다만 그는 기술적인 우려도 제기했다. 기존에는 양 끝 레인을 비워 파도를 흡수하는 효과를 냈지만, 10개 레인을 모두 채우면 바깥쪽 레인(0번, 9번)에 배치된 선수가 벽에 반사된 물살의 영향을 더 크게 받아 불리할 수 있기 때문이다.

이에 세계연맹은 턴 횟수가 많아 파도 분산 효과가 큰 25m 쇼트코스 대회에서 먼저 검증을 거친 뒤, 성공적일 경우 장기적으로 50m 정규 규격(롱코스) 세계선수권과 올림픽까지 확대를 추진한다는 구상이다. 전문가들은 이번 실험이 수영 경기의 변수를 늘리고 더 많은 선수에게 기회를 제공하는 긍정적인 측면이 있지만, 공정성 문제를 해결하는 것이 과제라고 입을 모은다. 특히 바깥 레인의 불리함을 어떻게 보완할지가 관건이다. 세계연맹은 기록 차이가 크지 않은 선수들을 무작위로 레인에 배정하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

황선우와 김우민은 오는 7월부터 시작되는 호주 전지훈련을 통해 새로운 환경에 적응하며 올 시즌 첫 국제 대회를 준비할 계획이다. 이번 레인 확대 실험이 한국 수영에 어떤 영향을 미칠지 주목된다





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수영 세계선수권 레인 확대 황선우 김우민

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