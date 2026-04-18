수억 원 벤츠, 장례 제물로 묻었다가…중국 마을 발칵 뒤집혔다

중국 랴오닝성에서 70대 고인의 장례식에 수억 원 상당의 메르세데스-벤츠 차량을 묻는 사건이 발생했습니다. 법규 위반, 환경 오염 논란으로 주민들의 분노를 사고 있으며, 당국은 해당 가족에 벌금 부과 등 행정 조치를 예고했습니다.

중국 북동부 랴오닝성 랴오양시의 한 마을에서 70대 고인의 장례식에 수억 원을 호가하는 메르세데스-벤츠 차량을 묻는 이례적인 일이 벌어져 논란이 되고 있습니다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 9일 고인의 장례식 현장을 담은 영상이 온라인상에서 급속도로 퍼지면서 법규 위반 및 환경 오염 문제로 주민들의 공분을 사고 있다고 18일 보도했습니다. 영상 속에는 굴착기가 새로 세워진 묘비 옆에서 검은색 메르세데스-벤츠 S450L 차량을 들어 올리는 모습이 담겼습니다. 이 차량은 약 110만 위안(약 2억 3000만 원) 상당으로, 부와 길조를 상징하는 숫자 ‘8888’이 새겨진 번호판까지 부착되어 있었습니다. 이 번호판은 현지에서 25만 위안(약 5200만 원)까지 거래될 정도로 희소성과 가치를 지니고 있다고 전해집니다. 고인이 생전 고급 자동차 수집가였으며, 자녀들이 고인의 영혼이 평안히 다음 세상으로 가기를 바라는 마음에서 실제 차량을 묻었다는 소식통의 전언도 있었습니다.

장례식에서는 수십 명의 마을 주민들이 함께 차량을 무덤 속으로 밀어 넣고, 삽으로 흙을 덮는 모습이 연출되었습니다. 차량에는 붉은 천이 덮여 있었고, 사이드미러에는 붉은 리본이 묶여 있었습니다. 가족 측은 연회에서 마을 사람들에게 감사를 표하며 도움을 준 각자에게 500위안(약 10만 원)의 붉은 봉투를 나눠주기도 했습니다. 이 광경을 접한 일부 네티즌들은 고인의 가족이 부를 과시하려 한다고 비난했지만, 친척들은 이것이 슬픔과 효심을 표현하는 방식이라고 옹호했습니다. 하지만, 처리되지 않은 차량을 땅에 묻는 행위는 토양과 지하수를 심각하게 오염시킬 수 있으며, 엄연한 토지 이용 규정 위반이라는 경고의 목소리도 높았습니다. 베이징 파환 법률사무소의 왕펑 변호사는 차량이 개인 소유라 하더라도 적절한 폐차 절차를 거치지 않으면 행정 처분을 받을 수 있다고 지적했습니다. 또한, 만약 번호판이 위조된 경우 관련자들은 행정 구금에 처해질 수도 있다고 덧붙였습니다. 해당 지역 민정국은 진 씨 성을 가진 이 가족이 봉건적 미신에 따라 차량을 불법적으로 매장한 혐의로 질책을 받았다고 공식 발표했습니다. 진 씨 가족은 공개 사과를 했으며, 차량 발굴, 토지 정리 및 생태 복원 비용을 부담하는 것 외에도 상당한 벌금이 부과될 가능성이 있는 것으로 알려졌습니다. 네티즌들은 ‘이건 말도 안 된다. 그들은 사후 세계에만 관심이 있고, 현세에 끼치는 오염은 전혀 신경 쓰지 않는다’, ‘가족이 살아 있을 때 사랑을 보여주는 것이 더 중요하다’, ‘이런 무지한 부자들이 심각한 문제를 일으킨다’와 같은 반응을 보이며 해당 가족의 무분별한 행동을 강하게 비판했습니다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

중국 장례 메르세데스-벤츠 장례 제물 환경 오염 법규 위반

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

오늘부터 70~74살 AZ백신 예약 시작...'예약 문의 폭주'70∼74살 AZ백신 접종 예약 시작…전화·온라인 / 오전 한때 업무 마비될 정도로 전화 폭주하기도 / 오늘은 70∼74살·중증 호흡기질환자 예약 가능

Read more »

'좌표' 찍힌 자동차 업계...파업 타격에 '도미노 피해'평상시 대비 ’납품 차량’ 출입 70% ’급감’ / 현대글로비스와 계약 운송업체 약 20곳 통해 납품 / 현대글로비스 계약 운송업체 70% 화물연대 조합원

Read more »

'문닫은 가게 앞서 장난치다 넘어진 70대, 사장에 수술비 요구' | 중앙일보한 자영업자가 자신의 식당이 문을 닫은 사이 가게 앞에서 넘어진 70대 측으로부터 병원비를 요구받았다며 억울함을 토로했다. 가게 앞에서 70대 …

Read more »

푸틴, 미 액션스타 스티븐 시걸에게 '우호의 훈장' | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 장재은 기자=할리우드 액션스타 스티븐 시걸(70)이 블라디미르 푸틴(70) 러시아 대통령에게서 훈장을 받았다.

Read more »

윤석열 정부의 ‘미국 편향 외교’…세대별 국민들 생각은[아침을 여는 한겨레] 2023년 6월5일 월요일 ‘미국 편중 외교’ 우려, 세대구분 없었다 👉 읽기: 민간단체 보조금 ‘314억 부정’ 적발하고, ‘5천억 깎는’ 정부 👉 읽기: 한일 초계기 갈등, 이견 놔둔채 ‘봉합’ 👉 읽기:

Read more »

주택도시보증공사, 전세보증 보증료 12년 만에 조정전세가율이 70%를 초과하면 보증료 최대 37% 인상, 70% 이하일 경우 최대 20% 인하

Read more »