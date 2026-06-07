수술실 CCTV 제도 시행 2년, 환자 절반은 몰라…의료진 부정적 인식 여전

개정 의료법 시행 2년 후 환자 절반은 수술실 CCTV 제도를 모르고, 의료진은 부정적 인식을 가진 것으로 조사됐다. 연구진은 정부 차원의 홍보와 의료진 보호 측면 강조가 필요하다고 제언했다.

한국보건의료연구원이 최근 발표한 보고서에 따르면, 수술실 폐쇄회로TV(CCTV) 설치 및 운영을 의무화한 개정 의료법 이 시행된 지 2년이 지났지만, 환자 절반은 이 제도를 잘 알지 못하는 것으로 나타났습니다. 15세 이상 환자 1000명을 대상으로 한 설문조사 결과, 수술실 CCTV 제도를 '알고 있다'고 응답한 비율은 49.5%에 불과했습니다.

실제 수술실에서 CCTV 촬영이 이루어진 경우는 18.5%에 그쳤으며, 보건복지부 실태조사에서도 촬영률은 전체 수술의 약 4%에 머물러 제도가 아직 정착되지 않았다는 지적이 나옵니다. 환자들이 CCTV 촬영을 요청하지 않은 이유로는 '병원으로부터 안내를 받지 못해서'가 33.5%, '제도 자체를 몰라서'가 28.1%로 많았습니다. 병원의 정보 제공 수준에 대해 환자들은 평균 2.91점으로 '충분하지 않았다'고 평가했으며, 연구팀은 병원 내 게시판 안내문 게시 등 소극적인 고지 방식이 환자의 알 권리와 선택권을 저해한다고 분석했습니다. 반면, 의료진의 인식은 더 부정적이었습니다.

수술 관련 의료인 100명을 설문한 결과, 현행 제도에 대한 전반적 만족도는 2.27점으로 매우 낮았고, '불만족한다'는 응답이 56%를 차지했습니다. 의료진의 72%는 CCTV 제도가 환자-의료진 간 신뢰 관계에 부정적 영향을 미칠 것이라고 답했으며, 한 의료진은 인터뷰에서 수술실 CCTV가 마치 문제를 찾아내기 위한 감시 장치 같아 기분이 좋지 않고, 일부 비윤리적 사건 때문에 전체 의료인이 잠재적 범죄자 취급을 받는 듯한 불쾌감이 있다고 토로했습니다. 또한 의료진은 CCTV 촬영이 의료진의 신중함과 집중도(2.23점)나 의료 서비스의 전반적 질(2.43점)을 오히려 떨어뜨릴 수 있다고 우려했습니다.

연구진은 수술실 CCTV 제도가 안정적으로 정착하기 위해서는 규제 중심 접근보다 운영 실무적 개선이 시급하다고 제언했습니다. 환자의 제도 인지도를 높이기 위해 병원 내부 고지에만 의존하지 말고 정부 주도의 대국민 홍보 전략을 추진해야 한다고 강조했습니다. 또한 의료진에게는 CCTV가 무조건적인 감시가 아닌 의료진을 보호하는 방어 수단이 될 수 있음을 보여주는 긍정적 활용 사례를 적극적으로 홍보해 거부감을 낮추어야 한다고 제언했습니다. 이번 연구는 수술실 CCTV 제도의 실효성과 수용성을 높이기 위한 정책 개선의 필요성을 시사합니다





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수술실 CCTV 의료법 환자 인식 의료진 불만 제도 개선

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