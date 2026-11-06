수술 전 VR 체험, 어린이 불안 57% 감소...메타 퀘스트2 효과 입증

버지니아커먼웰스대 연구진, PLOS Digital Health에 게재된 80명 대상 연구에서 VR이 수술 전 심리적 고통과 공포감显著 감소시키고 혈압 안정화

수술을 앞두고 있는 6세에서 15세 사이의 어린이들이 가상현실 헤드셋을 착용하여 편안한 가상공간을 체험했을 때, 심리적 고통과 공포감이 크게 줄고 심박수 및 혈압이 낮아지는 효과가 확인되었습니다. 이는 미국 버지니아커먼웰스대 학의 다얀잔 S. 위제싱헤 박사팀이 9개월간 진행한 임상 연구 결과를 통해 입증되었습니다.

연구팀은 6일부터 국제학술지 'PLOS 디지털 헬스'에 게재된 논문을 통해, 소아 환자들에게 가상현실 프로그램을 적용한 결과 이러한 긍정적인 생리적 및 심리적 변화가 발생했다고 밝혔습니다. 이 발견은 수술 전 발생하는 극度の 불안이 어린이들의 치료 과정에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려할 때, 비약물적 중재 수단으로서 가상현실의 실용적 가능성을 보여주었습니다.

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수술 전 불안의 임상적 영향과 메커니즘

수술 전 불안은 수술을 받는 어린이의 50%에서 75%에서 나타나는 현상으로 추정됩니다. 불안을 크게 겪는 어린이들은 마취를 시작하는 과정에서 어려움을 겪거나, 수술 후 더 심한 통증을 호소하며 회복 기간이 길어질 수 있습니다. 또한, 이러한 경험은 이후의 의료진 진료에 대한 부정적인 태도로 이어질 위험이 있습니다.

현재 어린이의 불안을 관리하기 위해 약물 치료가 흔히 사용되지만, 이는 추가적인 위험을 수반합니다. 이에 따라 연구팀은 치료적 놀이, 음악 치료, 그리고 최근 주목받는 가상현실과 같은 비약물적 대안의 가능성을 강조했습니다. 그러나 실제 병원 현장에 이러한 비약물적 방법이 적용된 데이터는 여전히 제한적이라는 점이 지적되었습니다.

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메타 퀘스트2를 통한 체험 프로토콜

연구진은 어린이병원에서 6~15세 어린이 80명을 대상으로 한 품질 개선 사업을 수행하며 구체적인 메커니즘을 테스트했습니다. 참가자들은 메타 퀘스트2 헤드셋을 착용하고 수술 대기 구역에서 5분에서 20분간 상호작용형 가상현실 환경에 참여했습니다. 제공된 환경에는 장난감 등이 있는 장난감 방이나 잔잔한 파도와 야자수가 있는 해변과 같은 평온한 공간이 포함되었습니다.

측정은 가상현실 체험 직전과 직후에 이루어졌으며, 심리적 고통과 공포감을 직접 평가하는 설문과 함께 심박수, 수축기 혈압의 변화가 기록되었습니다. 심리적 고통은 0점에서 10점까지, 공포감은 0점에서 4점까지의 척도로 평가되어 객관적인 데이터 수집이 시도되었습니다.

통계적 개선치와 수용도 분석

연구팀이 임상적으로 의미 있는 개선의 기준으로 정한 기준에 따르면, 심리적 고통이 2점 이상, 공포감이 1점 이상 감소한 어린이는 각각 80명 중 46명(57.5%), 44명(55%)이었습니다. 특히 체험 전 불안 점수가 높았던 어린이들에게서 점수 하락 폭이 더 크게 나타났습니다. 다만 연구진은 이는 '평균으로의 회귀' 현상 때문일 수 있어 단순히 가상현실 효과만으로 해석하기는 어렵다고 설명했습니다.

경험에 대한 설문 조사에서는 참여 어린이의 91%가 다음에도 가상현실을 이용하고 싶다고 답했습니다. 보호자의 95%는 다른 어린이에게 이 프로그램을 추천하겠다고 밝혔으며, 참여한 간호사 29명 전원이 소아 진료에 이 가상현실 프로그램을 도입할 것을 추천했습니다.

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한계점과 향후 연구 방향성

비록 긍정적인 결과가 나왔으나 연구진은 이 연구가 한 병원에서 시행된 의료의 질 개선 사업 분석이며, 체험 직후의 변화만 평가했다는 한계를 인정했습니다. 마취 유도나 수술 후 통증, 회복 과정에 어떤 영향을 미치는지는 확인되지 않았습니다. 또한 환경에 익숙해지는 효과나 의료진의 관심 등이 결과에 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없습니다.

따라서 가상현실을 소아 수술 전 불안 관리를 위한 일상적인 방법으로 도입하기 위해서는, 일반적인 진료나 다른 비약물적 방법과 비교하는 무작위 대조시험이 필요하다고 연구진은 강조했습니다. 향후 더 엄격한 과학적 검증을 통해 가상현실 치료의 임상적 유효성이 입증되길 기대합니다.