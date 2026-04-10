수서~광주선 2030년 개통…경기 광주, 교통망 확충에 부동산 가치 'UP'

수서광주선 착공 및 GTX-D 등 광역철도망 구축, 쌍령공원 개발 등 대규모 호재로 경기 광주시 부동산 시장 재평가. 강남 접근성 개선 및 쾌적한 주거 환경 조성 기대.

강남 접근성이 좋지만 교통 불편으로 저평가되었던 경기 광주 시 부동산 시장이 수서광주선 등 광역철도망 구축 사업 추진으로 인해 재조명받고 있다. 수서광주선 은 올해 착공하여 2030년 개통을 목표로 하며, 개통 시 경기광주역에서 수서역까지 10분대에 이동이 가능해진다. 이와 더불어 경강선 연장, GTX-D 노선 등 다양한 철도망 확충 계획이 진행되면서, 경기 광주 시는 서울 강남권 및 수도권 전역을 연결하는 교통의 중심지로 발돋움할 것으로 기대된다. 또한, 대규모 민간공원 특례사업인 쌍령공원 개발도 진행되면서 공세권으로서의 가치도 함께 높아지고 있어, 부동산 시장의 긍정적인 변화를 이끌어낼 것으로 예상된다.\ 경기 광주 시 부동산 시장의 재평가는 수서광주선 사업에서 비롯된다. 수서광주선 은 수서역에서 모란역을 거쳐 경기광주역까지 연결되는 노선으로, 총 19.4km 구간에 복선전철로 건설된다.

이 노선이 개통되면 강남 접근성이 획기적으로 개선되어, 그동안 교통 불편으로 저평가되었던 광주시의 주거 가치를 끌어올릴 것으로 예상된다. 경강선 연장 사업 역시 중요한 요소다. 경기광주역에서 용인, 여주, 원주 방면으로 연결되는 37.97km 구간의 이 사업은 2035년 완공을 목표로 추진된다. GTX-D 노선 계획도 광주시의 미래를 밝게 한다. 삼성역에서 수서, 광주를 거쳐 이천, 여주, 원주까지 연결되는 이 노선은 강남과의 접근성을 더욱 강화할 것으로 예상된다. 위례삼동선도 위례신도시에서 삼동역을 잇는 광역철도로 추진되며, 위례신사선 연장과 함께 수도권 동남부 지역의 교통망을 더욱 촘촘하게 만들 것이다. 이러한 철도망 확충은 광주시의 교통 여건을 획기적으로 개선하고, 서울 및 수도권과의 접근성을 높여 지역 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.\교통망 확충 외에도 대규모 개발 사업이 광주시의 가치를 더욱 높일 것으로 보인다. 특히 쌍령공원 민간공원 특례사업은 51만㎡에 달하는 부지에 다양한 시설을 조성하는 대규모 프로젝트이다. 세계적인 건축가 리처드 마이어가 설계를 맡아, 사계절의 변화를 느낄 수 있는 숲, 생태계를 고려한 비오톱, 숲 공연장 등을 갖춘 공원으로 조성될 예정이다. 이와 함께 대단지 아파트인 '경기광주역 롯데캐슬 시그니처'가 2326가구 규모로 건설될 예정이며, 1단지 1077가구가 이달 분양을 앞두고 있다. 이러한 개발 호재들은 광주시의 주거 환경을 개선하고, 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 예상된다. 권대중 한성대 교수는 “교통 인프라 확충은 역세권 개발, 주거 수요 확대, 도시 경쟁력 강화로 이어진다”며 “철도망 구축이 가시화되면 해당 지역의 부동산 가치가 상승할 것”이라고 전망했다. 광주시의 부동산 시장은 긍정적인 변화를 맞이하며, 향후 더 높은 성장 가능성을 보여줄 것으로 기대된다





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