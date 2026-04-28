수백억 주무르는 90년대생 VC, K-벤처 판 흔든 ‘막내 VC’

1999년생 김하경 ZD벤처스 대표를 비롯한 90년대생 VC들이 AI 기술과 젊은 감각을 무기로 K-벤처 시장에 새로운 바람을 일으키고 있다. 이들은 20대 창업가에 대한 깊은 이해와 차별화된 투자 관점을 바탕으로 정체된 한국 모험자본 시장에 활력을 불어넣고 있다.

1999년생 김하경 ZD벤처스 대표는 젊은 나이에도 불구하고 수백억 규모의 벤처 투자를 결정하며 K-벤처 판에 새로운 바람을 일으키고 있다. 고려대학교 2학년 재학 중 휴학 후 창업에 도전했지만, 자금난으로 사업을 접은 경험을 바탕으로 직접 VC가 되기로 결심했다.

투자 유치 경험 부족을 극복하기 위해 20대 창업가를 가장 잘 이해하는 VC가 되겠다는 목표를 세웠고, 더벤처스 인턴십을 거쳐 ZD벤처스를 설립했다. 젊은 대표가 이끄는 신생 VC에 대한 투자 유치를 위해 그는 20대 성공 창업가들이 많은 점을 강조하며 동년배 VC의 강점을 설득했고, 결국 베이스벤처스, 매쉬업벤처스 등으로부터 투자를 유치하여 43억원 규모의 1호 펀드를 결성했다. 김하경 대표를 비롯한 90년대생 VC들은 AI 기술을 적극적으로 활용하여 업무 효율성을 높이고 있다.

김 대표는 증권투자신고서 작성, 투자심사위원회 의사록 작성 등 행정 업무를 AI 에이전트 '마누스AI'에 맡기고 있으며, 사후관리, 투자 심사, 행정 처리 등 각 분야에 특화된 AI 에이전트를 개발하여 운영하고 있다. 이는 소규모 벤처 펀드의 특성상 사후 관리에 집중하여 수익률을 높이는 전략의 일환이다. 다른 90년대생 VC들은 '클로드 코드'를 활용하여 리서치 및 회의록 정리 등의 업무를 자동화하고 있다.

이들은 기존 VC와 달리 AI 네이티브 세대로서 디지털 기술에 대한 이해도가 높고, 이를 투자 심사 및 관리 프로세스에 효과적으로 적용하고 있다. 90년대생 VC들이 주목받는 이유는 단순히 젊은 나이가 아니라, 기존 VC들이 간과했던 20대 젊은 창업가들의 잠재력을 발굴하고 투자하는 데 강점을 보이기 때문이다. 이들은 동년배 창업가들과의 공감대를 바탕으로 비전을 공유하고, 빠르게 변화하는 시장 트렌드를 파악하여 성공 가능성이 높은 스타트업을 선별한다.

또한, 수십억 규모의 투자를 결정하는 과정에서 기존 VC 심사역들과는 다른 평가 기준을 적용하며, 산전수전 다 겪은 선배들도 주목할 만한 통찰력을 보여주고 있다. 팩플은 90년대생 VC 6명과의 인터뷰를 통해 이들의 생생한 경험과 평가 기준, 그리고 한국 모험자본 시장에 대한 비전을 심층적으로 분석했다. 이들은 AI 기술 활용, 20대 창업가에 대한 이해, 그리고 새로운 투자 관점을 통해 정체된 한국 벤처 투자 시장에 활력을 불어넣고 있다





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