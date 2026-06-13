수박의 당도는 브릭스(Brix, °Bx) 단위로 표시되고, 과일 속에 녹아 있는 당 성분의 비율을 나타내는 지표다. 과일의 맛은 당도뿐 아니라 산도, 향, 조직감 등 여러 요소가 함께 결정된다.

수박의 당도는 어떤 의미를 가지고 있을까? 수박의 당도는 보통 브릭스 (Brix, °Bx) 단위로 표시한다. 브릭스 는 과일 속에 녹아 있는 당 성분의 비율을 나타내는 지표다. 쉽게 말해 과즙 100g 안에 당 성분이 얼마나 포함됐는지를 보여주는 숫자다.

예를 들어 당도 11브릭스라면 수박즙 100g 안에 약 11g 수준의 가용성 고형분이 있다는 의미다. 농촌진흥청은 과일 품질 평가에서 당도를 중요한 품질 지표 중 하나로 활용하고 있다. 다만 과일의 맛은 당도뿐 아니라 산도, 향, 조직감 등 여러 요소가 함께 결정된다고 설명한다. 그렇다면 수박은 몇 브릭스부터 달게 느껴질까.

일반적으로 9브릭스의 과일을 먹을 경우 단 맛이 부족하다 느낄 수 있다. 10브릭스 안팎이면 기본적인 단맛을 느껴지는 정도다. 11브릭스 이상이면 비교적 달다고 느끼는 경우가 많다. 12브릭스 이상이면 높은 당도의 수박으로 평가되는 경우가 많다. 하지만 같은 11브릭스라도 맛의 차이는 날 수 있다. 이유는 수박이 단순히 '설탕물'이 아니기 때문이다. 수박의 맛은 당, 산미, 향, 과육의 아삭한 식감이 함께 만들어낸다. 당도가 높아도 과육이 퍼져 있거나 수분 균형이 무너지면 만족도가 떨어질 수 있다





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