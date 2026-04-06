수면내시경 중 프로포폴 추가 투여 후 40대 남성 심정지…의료 과실 공방

관악구 한 내과에서 수면내시경 검사를 받던 40대 남성이 프로포폴 추가 투여 후 심정지로 의식불명 상태에 빠져 의료 과실 논란이 일고 있다. 환자 측은 의료진의 과실을 주장하며 소송을 제기했으며, 약물 투여량, 응급장비 구비 여부, 대응 과정 등이 쟁점으로 떠올랐다.

서울 관악구 한 내과에서 건강검진 중 수면내시경 검사를 받던 40대 남성이 프로포폴 추가 투여 직후 심정지 가 발생, 현재까지 의식을 회복하지 못하고 있어 의료 과실 논란이 일고 있다. 환자 측은 의료진의 과실을 강력하게 주장하며 소송을 제기했고, 약물 투여량의 적정성, 응급장비 구비 여부, 그리고 사고 발생 당시 의료진의 적절한 대응 과정 등이 주요 쟁점으로 떠올랐다. 사건은 작년 말 관악구 소재의 B내과에서 위·대장 수면내시경 을 받던 A씨(44)에게 발생했다. 진료 기록에 따르면 의료진은 검사 시작 시 미다졸람 3mg과 프로포폴 20mg을 투여했으나, 환자가 진정되지 않자 불과 3분 만에 프로포폴 60mg을 추가 투여했다. 이 마지막 약물 투여 직후 A씨의 상태는 급격히 악화되어 산소포화도가 급격히 감소하고 호흡이 멈추었으며, 맥박마저 사라졌다.

의료진은 즉시 심폐소생술(CPR)과 수동 인공호흡을 실시하며 119에 도움을 요청했지만, 결국 A씨는 의식을 회복하지 못하고 요양병원에서 연명 치료를 받고 있다.\사고 당시 상황은 119 구급활동일지에 상세히 기록되어 있다. 구급대가 도착했을 때 A씨는 이미 호흡과 맥박이 없는 상태였으며, 심전도에서는 무맥성 전기활동(PEA)이 확인되었다. 병원 측의 기관내 삽관 시도가 한 차례 실패한 사실도 기록되었고, 이후 구급대가 기도 확보 장치를 삽입하여 대응했다. 특히 주목할 부분은 응급장비 구비 여부다. A씨 가족이 확보한 자료에 따르면, 병원 측은 119와의 통화에서 자동제세동기(AED)가 없다고 답한 것으로 알려졌다. 자동심장충격기를 이용한 응급 처치는 현장에 도착한 구급대원에 의해 이루어졌다. A씨의 심정지 상태는 약 30~35분가량 지속되었고, 이후 이송된 C병원은 저산소성 뇌손상으로 신경학적 회복 가능성이 매우 낮다는 소견을 밝혔다. 현재 A씨는 자발 호흡이 불가능하여 인공호흡기에 의존하고 있으며, 이에 환자 측은 의료진의 과실을 주장하며 2억 4천만원 규모의 손해배상 청구 소송을 제기했다. 박호균 변호사는 “내시경 검사를 서두르는 과정에서 짧은 시간 안에 진정제를 과도하게 증량 투여했고, 활력징후 모니터링 및 응급 대응이 미흡했다”고 지적하며 진료상 과실을 주장했다. 또한 “약물 부작용 및 응급 상황에 대한 설명이 부족하여 환자의 자기결정권을 침해했다”고 덧붙였다. 병원 측은 지원 비용으로 4천만~5천만원 수준을 제시했지만, 환자 가족은 이를 거부하고 법적 대응을 이어가고 있다.\이번 사건은 수면내시경 검사 과정에서 발생할 수 있는 의료 사고의 위험성을 다시 한번 상기시키며, 의료진의 약물 사용 및 응급 상황 대처 능력, 그리고 응급 장비 구비의 중요성을 강조한다. 특히 프로포폴과 같은 강력한 진정제 사용 시에는 환자의 상태를 면밀히 관찰하고, 응급 상황에 대비하여 적절한 장비와 숙련된 의료진을 갖추는 것이 필수적이다. 현재 진행 중인 소송 결과에 따라 의료 과실 여부가 판가름 나겠지만, 이 사건은 의료 현장에서 환자의 안전을 최우선으로 고려하고, 의료진의 전문성을 강화해야 함을 보여주는 중요한 사례로 남을 것이다. 환자 측은 의료진의 무성의한 태도와 책임감 없는 모습을 비판하며, 진정한 사과와 합당한 보상을 요구하고 있다. 반면, 병원 측은 소송 결과에 신중하게 대응하며, 사건의 진실을 밝히기 위해 노력할 것으로 보인다. 이번 사건을 통해 의료계 전반에 걸쳐 환자 안전 관리 시스템을 재점검하고, 의료 과실 예방을 위한 더욱 강화된 노력이 필요하다는 인식이 확산될 것으로 예상된다





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