수면, 사회적 관계, 신체 활동… 우울증 주요 위험 요인으로 밝혀져

질병관리청의 분석 결과, 적정 수면 시간 부족, 사회적 고립, 신체 활동 부족 등이 우울증과 깊은 관련이 있는 것으로 나타났다. 특히 봄철에는 우울감 증가에 유의해야 하며, 지역별 맞춤형 보건 정책 수립이 필요하다.

10년 가까이 우울증 으로 고통받는 직장인 ㄱ씨(44세)는 불면증을 겪다가 최근 과다수면으로 힘들어하고 있다. 그는 '잠을 제대로 못 자면 일상생활에 지장이 생기고 마음이 더욱 침울해지는 것 같다'고 토로했다. 수면 시간이 적정 범위를 벗어날 경우 우울 증상이 나타날 가능성이 2배 이상 높다는 분석 결과가 나왔다. 질병관리청은 14일, ‘2025 지역사회건강조사’ 자료를 바탕으로 우울 관련 지표를 심층 분석하여 그 결과를 발표했다. 이번 분석에 따르면 우울 증상의 주요 관련 요인으로는 수면 시간, 사회적 관계 , 건강 행태 등이 꼽혔다. 특히 수면은 가장 강력한 연관성을 보이는 요인으로 확인되었는데, 적정 수면 시간(7~8시간)을 유지하는 집단과 비교했을 때, 하루 9시간 이상 또는 6시간 이하로 자는 집단은 우울 증상 발생 가능성이 2.1배나 높았다. 이 외에도 친구와의 교류가 월 1회 미만으로 적은 경우 우울 증상이 나타날 가능성이 2배, 이웃 간의 신뢰가 낮은 경우에는 1.8배 더 높은 것으로 밝혀졌다. 신체 활동 부족 (걷기 1.4배, 근력 운동 1.2배)과 고위험 음주 (1.3배) 역시 우울 증상과 유의미한 관련성을 보였다. 질병청은 “적절한 수면 시간 확보, 꾸준한 신체 활동, 그리고 긍정적인 사회적 관계 유지가 우울 증상 완화에 매우 중요한 요소임을 보여준다”고 설명했다. 지역사회건강조사는 매년 5월부터 7월까지 전국 19세 이상 성인 약 23만 명을 대상으로 실시되며, 지역별 건강 문제 파악 및 맞춤형 보건 정책 수립의 기초 자료로 활용된다.

질병청은 우울증이 단순히 개인의 컨디션이나 생활 습관만의 문제는 아니라는 점을 강조했다. 여성, 고령층, 1인 가구, 저소득층 등 특정 취약 계층에서 우울 증상 유병률이 상대적으로 높게 나타났기 때문이다. 우울 증상 유병률은 선별 도구를 활용하여 최근 2주간의 증상을 묻고, 임상적으로 유의미한 우울 증상 가능성이 있는 사람들의 비율을 측정하여 산출된다. 구체적으로 살펴보면, 여성 (4.7%)의 유병률이 남성 (2.8%)보다 1.7배 높았고, 1인 가구 (7.0%)는 2인 이상 가구 (3.1%)보다 2.3배, 기초생활 수급 가구 (15.2%)는 미수급 가구 (3.3%)보다 무려 4.6배나 높았다. 또한 70대 이상 (5.8%)의 유병률은 전체 평균 (3.4%)에 비해 1.7배 높은 수치를 보였다. 이러한 결과는 고립, 빈곤, 고령화 등 구조적인 취약성이 우울 위험과 밀접하게 연결되어 있다는 것을 시사한다.

지역별 보건 정책의 차별화된 수립의 필요성 또한 제기되었다. 시도별 우울 증상 유병률을 살펴보면, 울산 (4.9%), 충남 (4.4%), 대전·인천 (4.2%)의 우울 증상 유병률이 전국 평균 (3.4%)보다 높은 것으로 나타났다. 서울 (3.8%), 인천 (4.2%), 경기 (4.1%) 등 수도권 지역 역시 대체로 높은 수치를 보였으며, 광주·전북 (2.3%), 부산·대구·경남 (3.0%) 지역은 상대적으로 낮은 유병률을 나타냈다. 이에 대해 임승관 질병청장은 “지역별 위험 집단과 주요 관련 요인을 면밀히 고려하여 지역 실정에 맞는 맞춤형 보건 정책을 수립해야 한다”고 강조했다.

봄철은 우울감과 자살률이 증가하는 계절로, ‘스프링 피크’라고도 불린다. 국가데이터처 자료에 따르면, 연도별 자살률이 가장 높았던 시기는 2021년 3월, 2022년 4월, 2023년 5월, 2024년 4월 등으로 나타났다. 질병청은 “봄철에는 일조량 증가, 환경 변화, 생체 리듬의 불안정 등 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 우울감이 증가할 수 있으므로, 이 시기 정신 건강 관리에 더욱 주의를 기울여야 한다”고 강조했다. 특히, 개인의 수면 패턴, 사회적 지지, 건강한 생활 습관을 유지하는 것이 중요하며, 필요시 전문가의 도움을 받는 것도 적극 고려해야 한다. 질병청은 앞으로도 우울증 예방 및 관리, 정신 건강 증진을 위한 다양한 정책을 개발하고, 국민들의 정신 건강 개선을 위해 지속적으로 노력할 계획이다. 또한, 지역 사회와의 긴밀한 협력을 통해 지역별 특성에 맞는 맞춤형 정신 건강 지원 체계를 구축하고, 취약 계층에 대한 지원을 강화하여 우울증으로 인한 사회적 손실을 줄이는 데 기여할 것이다





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