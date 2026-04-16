수도권 소형 쏠림 vs 비수도권 대형 선호…지역별 청약시장 온도차 뚜렷

수도권 청약시장은 높은 분양가 부담으로 소형 아파트 쏠림 현상이 심화되는 반면, 비수도권은 상대적으로 가격 경쟁력이 있는 대형 아파트에 대한 수요가 꾸준히 이어지는 것으로 나타났다. 지역별 청약 시장의 면적별 선호도 및 공급 현황이 뚜렷한 온도차를 보이고 있다.

수도권 청약 시장에서 소형 아파트 쏠림 현상이 뚜렷해지고 있습니다. 전용면적 60제곱미터 미만의 소형 아파트 공급 비율이 54.2%에 달하며, 이는 사실상 두 채 중 한 채가 소형인 셈입니다. 이러한 현상은 수도권 의 높은 분양가 부담과 밀접한 관련이 있는 것으로 분석됩니다. 국토교통부 자료에 따르면, 지난달 기준 서울의 전용면적 평균 분양가는 3.3제곱미터당 2198만원에 달했습니다. 이를 기준으로 전용 59제곱미터의 아파트 평균 분양가는 약 13억원, 전용 117제곱미터의 대형 아파트 는 약 25억7000만원 수준으로 추산됩니다. 높은 가격 부담으로 인해 실수요자들은 상대적으로 가격 부담이 적은 소형 아파트 로 눈을 돌릴 수밖에 없는 상황입니다. 반면, 비 수도권 지역에서는 대형 아파트 에 대한 수요와 공급이 꾸준히 이어지고 있습니다. 같은 기간 비 수도권 에서 분양된 아파트 중 전용면적 100제곱미터 이상의 대형 아파트 비율은 16.4%로, 수도권 의 약 1.8배에 달합니다.

특히 대구(39.3%), 부산(26.7%), 대전(21.5%) 등 지방 대도시를 중심으로 대형 아파트 공급 비율이 두드러졌습니다. 비수도권의 평균 분양가를 적용하면 전용 117제곱미터 아파트의 추정 분양가는 약 8억7000만원으로, 서울과의 가격 격차가 약 17억원에 이릅니다. 이러한 가격 차이는 지방 실수요자들에게 중대형 아파트를 합리적인 가격으로 선택할 수 있는 기회를 제공하며, 대형 아파트에 대한 경쟁력을 유지하는 요인으로 작용하고 있습니다. 김광석 리얼하우스 대표는 “기존 대형 아파트 재고 비중이 낮은 지역일수록 신규 중대형 공급은 단순히 면적 확대를 넘어 선택지의 폭을 넓히는 기회로 인식될 수 있다”며, “실수요자 입장에서도 서울 대비 절반 이하의 가격으로 중대형 아파트를 선택할 수 있다는 점이 지방 중대형 아파트 분양의 실질적인 경쟁력이 될 것”이라고 분석했습니다. 실제로 청약 경쟁률에서도 이러한 면적별 선호도 차이가 뚜렷하게 나타났습니다. 수도권에서는 전용면적 60제곱미터 미만 소형 아파트의 1순위 평균 경쟁률이 29.83대 1로 가장 높았으며, 100제곱미터 이상 대형 아파트는 2.72대 1로 가장 낮았습니다. 반면, 비수도권에서도 소형 아파트의 경쟁률이 8.43대 1로 가장 높았지만, 100제곱미터 이상 대형 아파트의 경쟁률은 3.48대 1로 수도권(2.72대 1)을 웃돌았습니다. 다른 면적대에서는 수도권의 경쟁률이 비수도권을 모두 앞섰지만, 유독 대형 아파트의 경우 지방 수요층의 관심이 더 높은 구조를 보였습니다. 이는 수도권의 높은 분양가로 인해 실수요자들이 소형 면적으로 내집 마련의 문턱을 낮추려는 경향이 강한 반면, 비수도권에서는 가격 경쟁력이 뒷받침되면서 여전히 대형 아파트에 대한 수요가 존재함을 시사합니다. 이러한 지역별, 면적별 수요 및 공급의 온도차는 부동산 시장의 다변화된 전략과 수요층의 현실적인 고민을 반영하는 현상으로 풀이됩니다





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