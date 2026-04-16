수도권 주거용 오피스텔, 4.68% 가격 상승하며 아파트 대체재로 급부상

강화된 아파트 규제와 상품성 향상에 힘입어 수도권 주거용 오피스텔이 실수요자들의 주목을 받으며 역대 최고가 경신 및 4.68%의 높은 가격 상승률을 기록하고 있다. 아파트 매수 문턱이 높아지면서 비주택으로 분류되는 오피스텔로 수요가 쏠리는 현상이 뚜렷해지고 있다. 오피스텔 거주 만족도가 아파트를 앞서는 등 상품성 또한 높아지며 실수요자들의 관심이 꾸준히 이어질 전망이다.

수도권 주거용 오피스텔 이 다시금 주목받으며 재평가 국면에 접어들었다. 아파트 시장이 각종 규제에 묶여 실수요자들이 대안을 찾으면서, 상품성을 갖춘 주거용 오피스텔 로 관심이 쏠리는 현상이 뚜렷하다. 특히 중형급 이상의 아파트와 견줄 만한 규모를 갖춘 주거용 오피스텔 의 시세는 사상 최고치를 경신하며 이러한 흐름을 증명하고 있다. KB 부동산 자료에 따르면, 지난 3월 수도권의 대형 오피스텔(전용면적 85㎡ 초과) 매매가격지수 는 지난해 같은 달 대비 4.68% 상승한 165.2포인트를 기록하며, 기존 최고치였던 2022년 11월의 161.5포인트를 넘어섰다. 이로써 수도권 대형 오피스텔 매매가격지수 는 2024년 10월 상승세로 전환된 이후 18개월 연속 꾸준한 오름세를 이어가고 있다. 주목할 점은 올해 3월까지 1년간의 상승률(4.68%)이 전년 동기간의 상승률(0.68%)에 비해 무려 4%포인트나 확대되었다는 사실이다.

이러한 상승세는 중대형 오피스텔(60㎡ 초과~85㎡ 이하) 시장으로도 확산되는 조짐을 보이고 있다. 수도권 중대형 오피스텔 매매가격지수는 지난해 11월 이후 5개월 연속 상승세를 기록했으며, 이 기간 동안 0.74%의 상승률을 나타냈다. 이는 전년도 같은 기간 기록했던 -0.51%의 하락률과 비교했을 때 1.25%포인트 상승한 수치로, 중대형 오피스텔 시장 역시 활기를 되찾고 있음을 시사한다. 이러한 주거용 오피스텔의 재평가 배경에는 상품성의 괄목할 만한 향상이 자리하고 있다. 과거 ‘무조건 아파트’라는 소비 심리가 점차 변화하면서, 오피스텔이 제공하는 주거 환경에 대한 만족도가 크게 높아졌다. 한국부동산개발협회가 2024년에 발표한 ‘오피스텔 거주 및 소유 특성’ 조사 결과에 따르면, 주택 전반적인 만족도(4점 만점 기준)에서 오피스텔이 3.14점으로 아파트의 3.12점을 근소하게 앞지르는 것으로 나타났다. 이는 오피스텔이 단순한 주거 공간을 넘어, 생활 편의성과 만족도를 높이는 공간으로 진화했음을 보여준다. 더불어, 고강도 부동산 규제가 아파트 시장의 매수 심리를 위축시킨 반사이익도 상당하다. 지난해 10·15 대책 이후 서울 전역이 규제지역 및 토지거래허가구역으로 지정되고, 주택담보인정비율(LTV) 40% 축소 및 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 3단계 적용 등 강화된 규제가 아파트 구매의 문턱을 높였다. 이에 반해 오피스텔은 비주택으로 분류되어 청약 시 실거주 의무가 없으며, LTV 또한 70%가 적용되어 상대적으로 여유로운 자금 운용이 가능하다. 또한, 기존 오피스텔 단지를 매매할 때 자금조달계획서를 제출할 필요가 없고, 기존 보유 주택을 처분해야 하는 부담도 없다. 나아가 토지거래허가제 대상에서 제외되는 등 규제 측면에서 아파트보다 훨씬 유리한 조건을 갖추고 있어, 실수요자들의 관심이 자연스럽게 오피스텔로 향하고 있는 것이다. 이러한 다각적인 요인들이 복합적으로 작용하며 수도권 주거용 오피스텔 시장의 새로운 전성기를 예고하고 있다





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