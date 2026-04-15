수단 내전 3년, 15만 명 사망 '버려진 위기'…국제사회 무관심 비판 고조

수단 내전 발발 3년을 맞아 최소 15만 명의 사망자와 1,100만 명 이상의 피란민이 발생한 가운데, 국제사회의 무관심이 심화되고 있다는 비판이 제기되고 있다. 대량 학살 의혹과 식량 위기 고조에도 불구하고, 수단 사태는 '버려진 위기'로 방치되고 있다.

북아프리카 수단에서 3년 가까이 이어진 내전이 인도주의적 재앙을 불러오고 있다. 2023년 4월 정부군과 신속지원군(RSF) 간의 무력 충돌로 시작된 내전은 현재까지 최소 15만 명 이상이 사망하고 1,100만 명 이상의 피란민을 발생시켰다. 이러한 참혹한 현실 속에서도 국제 사회의 무관심이 심화되면서 수단은 '버려진 위기'라는 비판에 직면하고 있다. 데니즈 브라운 수단 주재 유엔 인도주의업무조정관은 세계가 다른 위기에는 신속하게 대응하면서도 수단 문제에는 소극적인 태도를 보이는 것은 용납할 수 없다고 강력히 비판하며, 이를 '도저히 용납할 수 없는 일'이라고 규정했다. 수단 내전 은 2019년 오마르 알바시르 전 대통령을 축출한 쿠데타의 주역이었던 정부군과 RSF가 군 통합 과정에서 갈등하며 유혈 충돌로 번진 비극적인 사건이다.

현재 정부군은 동북부를, RSF는 서남부 일부 지역을 장악한 채 격렬한 교전을 이어가고 있으며, 특히 RSF가 서부 북다르푸르주 주도 알파시르 등지에서 대량 학살을 자행하고 있다는 정황 보고가 잇따르고 있다. 유엔 인도주의업무조정국(OCHA)의 최근 집계에 따르면, 지난 1월부터 3월까지 양측의 무인기 교전으로 약 700명의 민간인이 사망했으며, 같은 기간 245명의 아동이 숨지거나 다친 것으로 파악되었다. 이러한 직접적인 인명 피해 외에도, 수단은 심각한 식량 위기에 직면해 있다. 지난해 알파시르와 남코르도판 주도 카두글리에서는 '기근'이 선포되었으며, 일부 지역 주민들은 하루 한 끼 이하의 식사로 연명하거나 나뭇잎, 동물 사료로 허기를 달래는 절박한 상황에 놓여 있다. 해외 원조 축소 흐름까지 겹치면서 최근 6개월 동안 수단 내 공동 급식소의 약 42%가 문을 닫았다는 이슬람 구호 단체의 발표는 상황의 심각성을 더욱 부각시킨다. 현재 수단 인구의 절반 이상인 2,890만 명이 심각한 식량 불안정을 겪고 있으며, 유엔개발계획(UNDP)은 내전이 2030년까지 지속될 경우 추가로 3,400만 명이 빈곤 위기에 처할 수 있다고 경고했다. 특히 최근 이란 전쟁으로 인한 국제적 긴장 고조는 수단 상황을 더욱 악화시키고 있다. 독일 NGO 세계기아원조에 따르면, 수단에서는 연료 가격이 최대 80%까지 폭등했으며, 밀 등 기본 식료품 가격도 약 70% 상승했다. 이는 구호품 전달 비용 증가로 이어져 지원 횟수를 감소시키는 악순환을 낳고 있다. 세계식량계획(WFP)의 칼 스카우 부집행이사는 수단이 연료와 비료의 상당 부분을 중동에서 수입하는 만큼, 농업 및 식량 측면에서의 장기적인 위기가 불가피하다고 우려를 표명했다. 이러한 인도주의적 위기에도 불구하고 국제 사회의 관심은 여전히 부족하다. 독일은 최근 베를린에서 프랑스, 영국, 미국, 유럽연합(EU) 등을 초청하여 인도적 지원 확대와 외교적 해법 모색을 위한 회의를 개최했지만, 과거 2년간 영국과 프랑스에서 열린 유사한 회의에서도 실질적인 외교적 돌파구는 마련되지 못했다. OCHA의 톰 플레처 인도주의·긴급구호 담당자는 '이 암울하고 참혹한 기념일은 국제사회가 수단 문제 해결이라는 시험대를 통과하지 못한 채 또 한 해를 보냈음을 의미한다'며 국제 사회의 무책임함을 강하게 질타했다. 인접국 차드와의 국경 폐쇄는 수단 피란민들의 탈출로마저 막아버려 인도주의 위기를 더욱 심화시키고 있으며, 국제형사재판소(ICC)는 알파시르에서의 집단 학살, 강간 등 잔혹 행위에 대한 증거 수집에 나섰지만, 광범위한 폭력과 인도주의적 재앙 앞에서 국제 사회의 적극적인 개입만이 유일한 희망으로 남아있다





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