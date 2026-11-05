수능일 KRX 주식 및 파생상품 거래 시간 1시간 연동 공지

한국거래소는 19일 수능 일정에 맞춰 주식과 파생상품 거래 시간을 오전 10시로 1시간 늦춘다고 밝혔다. 전장 대비 변동된 거래 시간표와 시장별 운영 계획을 상세히 정리했다.

한국거래소 는 19일 치러지는 대학수학능력시험 일정에 맞춰 국내 주요 금융시장의 거래 시간을 조정한다고 5일 밝혔다. 평일 오전 9시에 시작되는 정규 장세는 수능 당일인 19일에 한해 오전 10시 1분부터 개장한다.

KOSPI 주식 거래 시간 1시간 늦춰져

한국거래소는 코스피, 코스닥, 코넥스 등 주식 시장의 정규 거래 시작과 종료 시간을 각각 1시간 늦춘다고 명시했다. 기존 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 운영되던 주식 거래는 수능 당일 오전 10시부터 오후 4시 30분까지 1시간씩 연장되어 진행된다.

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정규 거래 전 사전 거래는 수능 당일 운영되지 않는다. 정규 거래 후 오후 4시에 시작되던 사후 거래는 오후 5시로 1시간 늦춰지며, 마감 시각은 오후 8시로 동일하게 유지된다. 블록 및 바스켓 거래의 시작 시간도 오후 3시 40분에서 오후 4시 40분으로 조정된다.

대체 거래시스템 NextTrade 운영 시간 변경

알터네이티브 트레이드 시스템인 넥스트트레이드(NextTrade)는 수능 당일 프리마켓 거래를 중단한다. 기존 오전 8시부터 오전 8시 50분까지 운영되던 프리마켓이 폐지되며, 정규 거래 시간 또한 1시간 늦춰져 오전 10시부터 오후 4시 20분까지 운영된다.

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넥스트트레이드의 사후 거래 시작 시각은 오후 4시 30분이며, 마감 시각은 오후 8시에 고정된다. 이로 인해 주식 시장 전반의 운영 루틴이 일괄적으로 1시간씩 지연되어 장세 분석이 필요할 전망이다.

파생상품 및 선물시장도 시간대 조정

파생상품 시장에서도 주요 지수 선물과 옵션의 거래 시간이 1시간 늦춰진다. KOSPI 200 및 미니 KOSPI 200 선물옵션, KRX 300 선물, 국고채 선물은 오전 9시 45분부터 오후 4시 45분까지 거래된다. 달러 선물옵션과 금 선물은 개장 시간만 늦춰져 오전 9시 45분부터 오후 3시 45분까지 운영된다.

돼지고기 선물은 기존과 동일한 오전 10시 15분부터 오후 3시 45분까지 거래가 진행된다. KOSPI 200 선물과 달러 선물 등 야간 거래 제품은 밤 6시에 개장하는 것이 아니라 밤 7시에 시작되며, 익일 오전 6시에 마감하는 것은 동일하다.

기타 상품시장 및 KSM 운영 현황

일반 상품 시장에서는 금시장의 개장 시간이 오전 10시로 1시간 늦춰지고, 마감 시간은 오후 3시 30분으로 유지된다. KRX 스타트업시장(KSM)은 개장 및 종료가 모두 1시간 늦춰져 오전 10시부터 오후 4시 30분까지 운영된다.

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석유 시장과 탄소 배출권 시장인 ETS는 수능 당일에도 기존 시간을 유지한다. 석유 시장은 오전 10시부터 오후 5시까지, 탄소 배출권 시장은 오전 10시부터 정오까지 정상적으로 거래가 진행된다.