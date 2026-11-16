수능 AI 부정행위 제재 5년서 10년 연장 검토 여야 논의

민주당 김민석 대표와 백승아 의원은 수능 AI 부정행위 적발 시 시험 응시 제한 기간을 기존 5년에서 10년으로 확대하는 법안 도입을 예고했다. 교육부는 수능 하루 전날인 16일 교육위원회 회의에서 여야 국회의원들의 엄중한 지적과 질타를 받고 대책 마련의 당위성을 인정받았다.

더불어민주당은 인공지능(AI) 기술을 활용한 시험 부정행위에 대해 강력한 제재 조치를 검토하고 있다고 밝혔다. 김민석 민주당 대표는 16일 국회에서 열린 최고위원회의를 통해 수험생들의 AI 활용 부정행위가 사회의 공정성과 신뢰를 훼손하는 중대 범죄라고 경고했다. 이에 따라 여야 국회의원들은 오는 19일 치러지는 수학능력시험을 앞두고 부정행위 방지 시스템의 빈틈을 지적하며 즉각적인 대응을 촉구했다.

AI 시험 부정행위 10년 응시 제한 법안 검토

김민석 대표는 입시 공정성을 담보하기 위해 정부와 관련 기관이 시험 현장의 감독과 관리에 만전을 기해 줄 것을 요청했다. 특히 각종 부정행위를 원천 차단하기 위해 제도를 보완하고, 적발 이후의 조치와 제재 기준까지 정비하겠다고 강조했다. 가장 핵심적인 내용은 특별히 부정행위가 발견될 경우 시험을 못 보는 기간을 기존 5년에서 10년까지 늘리는 획기적인 제재 강화 법안과 제도를 즉각적으로 검토하겠다는 계획이다. 이는 AI 기술을 이용한 부정행위가 단순한 실수가 아닌 조직적이고 고의적인 행위로 간주될 경우, 장기적인 자격 정지를 통해 재발 방지 효과를 거두겠다는 의지를 나타낸다.

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백승아 민주당 의원 역시 교육위원회 전체회의에서 이 같은 입장에 적극 찬성했다. 백 의원은 수능 부정행위 적발 시 응시 자격을 박탈하는 기간을 5년에서 10년으로 늘려야 한다는 주장과 함께, 관련 법안이 아직 통과되지 않았더라도 법안 제정 시 올해 수능 시험에 소급 적용 가능하게 해야 한다고 제안했다. 백 의원은 소속 당에서 이 같은 내용이 포함된 법안 준비를 담당하겠다고 밝혀, 여당의 강력한 의지가 입법 과정으로 이어질 가능성을 시사했다. 이는 향후 교육 관련 법 개정 시 수험생의 권리 보호와 공정한 시험 환경 유지 사이의 균형을 어떻게 잡을지에 대한 중요한 쟁점이 될 것이다.

교육부 대책 부실 지적 여야 공동 질타

교육부의 대응 방향에 대해서는 여야를 막론하고 강한 비판이 쏟아졌다. 박정훈 국민의힘 의원은 스마트 안경 사용 문제가 10월 국정감사 때 제기된 이후 학부모와 수험생들의 불안감을 유발했는데, 교육부가 이를 제대로 따라가지 못했다고 지적했다. 박 의원은 총리와 장관이 이날 아침에야 종합대책을 발표한다고 언급하며, 교육부가 국민의 믿음을 얻지 못해 우려의 목소리가 끊임없이 나오는 것이라고 분석했다. 특히 옷에 카메라를 부착하거나 귀에 소형 카메라를 착용하는 등 극단적인 부정행위 시 이를 100% 적발할 자신이 있느냐는 질문에 최교진 교육부 장관은 "나이가 있어서 그런지 전 못 할 것 같다"고 솔직하게 답변하며 교육부의 한계를 시인했다.

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이에 최은옥 교육차관은 세무사 시험과 수능의 시험 환경 차이를 들어 변명했다. 최 차관은 세무사 시험은 전자계산기도 사용할 수 있는 반면, 수능은 통신 원천 차단 방법을 현재 협의 중이라고 설명했다. 그러나 안규백 민주당 의원은 시험이 며칠 남지 않은 상황에서 대책을 마련하는 것은 사후약방문이 될 수 있다며, 사전에 확고한 액션 플랜이 있어야 한다는 일반적인 상식을 거론했다. 안 의원의 지적처럼, 제한된 시간 내에 완벽한 방범 시스템을 구축하는 것은 실질적인 어려움이 따를 수밖에 없으며, 이러한 한계가 학부모와 수험생들의 불안을 가중시키는 주요 원인이다.

탐지 장비 한계와 감독 교사 부담 고조

검증 가능한 기술적 장비의 한계에 대해서도 논의가 이어졌다. 강경숙 조국혁신당 의원은 전파 탐지기와 열 감지 카메라 등 탐지 장비의 가용 범위를 질문했다. 교육부 측은 올해는 전파 탐지기와 금속 탐지기의 제한적 활용, 그리고 열화상 카메라 적용이 어렵다고 답하며, 내년도에는 전파 탐지기를 개발 중이라고 밝혔다. 이는 기술적 완성도가 충분치 않은 현 시점에서 인력에 의한 감시에만 의존할 수밖에 없는 현실을 반영한다. 정성국 국민의힘 의원은 이러한 상황에서 감독 교사의 부담이 과중해질 수 있다고 우려했다. 평범한 안경을 쓴 학생을 오인하여 학생이 시험에 실패할 경우, 감독 교사가 손해배상을 청구당할 수 있다는 예시를 들며 교사들이 학생을 단속하기 어려운 상황을 설명했다. 최교진 장관은 그러한 일이 일어나지 않도록 지원하겠다고 약속했으나, 현장의 불안감은 쉽게 가시지 않을 것으로 보인다.

이주영 개혁신당 의원은 교육부의 대책이 세무사 시험이나 리트(LEET)와 관련된 이슈가 터지고 나서 급하게 준비한 측면이 있다고 비판했다. 이 의원은 수능 시험장이 총 1312개所이며, 각 시험場に 감독관 1명만 배치되더라도 1300명 이상의 감독자가 필요함에도 이들이 제대로 교육받았는지, 안내 자료를 수신했는지조차 알 수 없다고 지적했다. 백승아 의원은 학생의 소지품 검사가 학생 거부 시 불가한 현행 규정 문제를 지적하며, 강하고 강력한 예방책을 다시 고민해달라고 요구했다. 백 의원은 교육부가 교사 감독관들의 육안 확인과 주의력에 지나치게 의존하는 경향이 있어 우려스럽다고 강조하며, 제도적 보완과 기술적 지원이 시급함을 역설했다.