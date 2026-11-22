2027학년도 수능과 AI 안경 부정행위 파문이 한국 사회의 가혹한 학벌주의와 평가 제도의 문제를 다시 한번 부각시켰다. 사망한 리트 만점자 이진우 사건과 이재명 대통령의 대응을 분석한다.

2027학년도 대학수학능력시험은 치욕적인 기술적 부정행위 소동과 비극적인 사건으로 인해 혼란스럽게 종료되었다. 시험장 주변에서는 인공지능 기기를 활용한 cheating 논란이 확산되었고, 이와 별개로 법적성시험 리트满점자 이진우 씨의 사망은 사회에 깊은 충격을 안겼다. 이 사건들은 단순한individual한 범죄나 비극을 넘어, 한국 사회가 지향하는 공정성과 평가 체계에 대한 근본적인 의문을 제기했다.

AI 안경 논란과 리트 사망사건으로 얼룩진 수능

서울대 치의학과 재학 중이던 이진우씨를 중심으로 한 스캔들은 수능 당일까지 긴장감을 고조시켰다. 이진우씨는 지난 7월 리트 언어이해와 추리논증 전 영역에서 만점을 기록하며 일약 스타가 되었고, 언론 인터뷰와 유튜브 출연을 통해 베스트셀러 작가의 반열에 올랐다. 그러나 15일 세무사시험 수석 합격자의 부정행위 자백 이후, 이진우씨 역시 부정행위 의혹을 받게 되었다. 경찰은 수사를 착수했고, 공개 검증을 예고했으나 숨진 채 발견된 19일에는 유튜버들에 의해 현장이 실시간 중계되는 등 과도한 사적 이익 추구가 비판받았다.

Also read 반도체 고점론 팩트체크, 낸드 가격 하락세 vs D램 상승 예상

과도한 스펙 열광과 가혹한 사회적 매도 현상

이진우씨의 사건은 한국 사회가 학력과 스펙에 얼마나 집착하는지를 여과 없이 드러냈다. 서울대 경영학과 신재용 교수는 이러한 현상이 지극히 한국적인 양상이라고 지적하며, 허위 스펙에 열광하던 대중과 미디어가 사후에 빠르게 등을 돌리고 사냥개처럼 몰아붙인다고 비판했다. 이는 2024년 6월 하버드 허위 학력 논란으로 사망한 김민지씨의 사례와도 궤를 같이한다. 학력 조작과 사기는 비판받아 마땅하나, 과도한 비난으로 이어져 생명을 잃는 사회적 병폐를 되새겨야 한다는 목소리가 높다.

Advertisement

공정성 훼손 우려와 정부의 즉각 대응 모색

2027학년도 수능이 치러지기 전후로 불거진 AI 부정행위 논란은 사회적 지위와 자원을 배분하는 시험 제도의 근간을 흔들었다. AI 기술의 발전이 시험의 공정성을 위협할 수 있다는 위기감이 커지면서, 이재명 대통령은 22일 부정행위에 대한 엄중한 처벌과 시험 관리 실태의 전면적인 점검을 약속했다. 경찰도 통상적인 절차와 달리 이진우씨의 사망 이후에도 수사를 지속하기로 했으며, 초소형 카메라 유통 제한 논의에도 힘이 실렸다.

시험 위주 사회 비판과 교육제도 근본적 재검토 요구

이번 사태를 계기로 한국 사회의 시험 중심 평가 시스템에 대한 근본적인 재고가 필요하다는 주장이 제기되고 있다. 시민단체 투명가방끈은 절차적 공정성 강화보다 시험 결과에 따라 삶의 기회가 지나치게 달라지는 현실에 질문을 던져야 한다고 지적했다. 사회학자 오찬호 박사와 성공회대 김동춘 명예교수는 점수에 따라 서열을 정하고 패배자를 양산하는 현재의 제도가 불합리하다고 비판하며, 교육 체계와 선발 시스템 전반의 검토를 촉구했다. 이는 한국 사회가 직면한 교육 및 평가의 근본적인 문제를 논의해야 할 시점임을 시사한다.