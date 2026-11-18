민주당 박성준 대변인, 김정은 의원 등 관련 인물과 기관을 언급하며, 2027학년도 수능 AI 부정행위 제재 기간을 10년으로 늘리는 고등교육법 개정을 추진한다고 전했다. 감독인력 추가 배치 등 시험장 관리 강화 방안도 함께 발표되었다.

대한민국 정부와 여야는 2027학년도 대학수학능력시험에서 인공지능을 활용한 부정행위에 대한 제재 수위를 대폭 강화하기로 확정했다. 이에 따라 당정은 고등교육법 개정안을 마련하여 AI 부정행위자의 수능 응시 자격 제한 기간을 기존 1년에서 10년으로 확대하는 방안을 추진 중이다.

AI 부정행위 제재 기간 1년에서 10년으로 확대

민주당 박성준 수석대변인은 11월 18일 당정 협의 후 진행된 브리핑에서 이 같은 내용이 확정되었다고 밝혔다. 그는 이번 법 개정이 올해 시행되는 수능부터 소급 적용될 것이라고 명시했다. 이로 인해 향후 수능을 치르는 모든 수험생은 AI 기기 사용 등 부정행위에 대한 법적 리스크가 기존보다 훨씬 커진 셈이다.

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기존 제도가 1년 간의 응시 자격 정지 등에 그쳤다면, 이번 개정은 10년이라는 장기적인 제재 효과를 통해 부정행위의 경제적·시간적 손실을 극대화하여 예방 효과를 노리는 것이다. 정부는 이러한 강력한 제재 조치가 수험생들의 불안감을 해소하고 시험의 공정성을 확보하는 핵심 수단이라고 강조했다.

감독 인력 8400명 추가 및 사법 지원 확대

시험장 내 물리적 감시망도 대폭 강화된다. 정부는 스마트 안경이나 초소형 카메라 등 첨단 부정행위 도구를 사전에 차단하기 위해 전수 점검을 실시하기로 했다. 이를 위해 감독 인력을 기존에 비해 8400명 추가로 배치하여 시험장 관리 및 감독 체계를 공고히 할 계획이다.

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또한 감독관들이 부정행위 단속 과정에서 과도한 책임 소재를 묻는 소송 등에 휩싸이지 않도록 국가 차원의 지원 시스템을 도입한다. 구체적으로 소송 발생 시 변호사 지원 비용을 국가가 책임지는 방안을 대책에 담아, 감독관들이 더 적극적으로 시험 장내를 순회하고 단속할 수 있는 환경을 조성한다.

AI 기업에 답안 제출 의무화 및 야당 반응

정부의 규제 강도는 기술 제공업체에게까지 확장된다. 정부는 부정행위 조사 과정에서 시험 문제의 답안 사례를 요구할 경우, 이를 인공지능 개발 기업에 제출하도록 의무화하는 내용도 법제화할 방침이다. 이는 기업이 불법적인 데이터나 알고리즘을 제공했을 때 신속하게 증거를 확보하기 위한 장치이다.

한성숙 국무총리는 같은 날 국회에서 열린 '2027학년도 수능 AI 부정행위 대책 마련을 위한 당정협의'에 참석하여 발언하며 정부의 강력한 의지를 드러냈다. 박성준 수석대변인은 국민의힘 등 야당의 비판에 대해, 대통령이 엄중한 상황을 인식하고 있는 만큼 야당도 국민 불안 해소를 위한 대안을 제시해야 한다는 입장을 되받았다.

장기 공정성 확보 및 민주당 TF 구성

민주당은 이번 사태를 계기로 '수능 부정행위 점검 태스크포스(TF)'를 본격 구성한다. 위원장에는 김정호 의원이, 간사에는 국회 교육위원회 간사인 고민정 의원이 각각 내정되어 운영될 예정이다. 이 TF는 단기적인 수능 대책을 넘어 향후 다른 국가시험 전반의 공정성을 확보하기 위한 제도적 기반을 마치는 데 착수한다.

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이번 조치들은 오는 2026년 11월 18일을 기준으로 확정되었으며, 2027학년도 수능을 하루 앞둔 시점에서 시험장 주변의 긴장감을 고조시키고 있다. 수원북중학교 체육관 등 접수 현장에서는 수험생들이 유의 사항을 스마트폰으로 촬영하며 막바지 준비를 마무리하는 모습이다.