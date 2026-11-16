수능 AI 부정행위 차단, 공공 와이파이에 대한 전면 차단 검토

정부가 오는 19일 치러지는 2027학년도 수능에서 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 예방하기 위해 시험장 내 공공 와이파이 차단을 검토 중입니다. 한성숙 국무총리의 지시에 따라 모든 스마트 기기 반납 조치가 의무화되며, 적발 시 합격 취소 등 엄중한 조치가 내려질 예정입니다.

정부는 오는 19일 실시되는 2027학년도 대학수학능력시험에서 인공지능(AI)을 활용한 새로운 형태의 부정행위를 원천 차단하기 위한 고강도 방역 조치에 나섰다. 한성숙 국무총리 는 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 관계부처 회의에서 시험장 내 공공 와이파이 차단과 모든 스마트 기기의 전면 반납을 지시했다.

공공 와이파이 차단 및 스마트 기기 반납 조치

과학기술정보통신부는 오는 19일 시험 시간 동안 모든 시험장에 설치된 학교 및 공공 와이파이를 차단하는 방안을 적극 검토하고 있다. 한성숙 국무총리는 회의에서 과학기술정보통신부에 이러한 기술적 차단 조치를 관계기관과 함께 마련하라고 직접 요청했다. 이를 통해 수험생들이 시험 중 스마트폰 등 이동통신 기기를 이용해 외부 정보를 검색하거나 AI 도구를 활용하는 것을 막을 계획이다.

Also read 감독 코앞 부정행위도 눈치 못채 … 국가시험 관리 '구멍'

교육부에도 동일한 지시가 내려졌다. 교육부는 수험생들이 시험장에 진입할 때 모든 스마트 기기를 반납하도록 하고, 시험 중 스마트 기기 소지 여부를 철저하게 점검하라는 명령을 받았다. 이는 물리적인 단말기 소지 여부 확인을 넘어, 시험장 내부의 통신 인프라까지 통제함으로써 부정행위 가능성을 최소화하려는 조치이다.

범정부 차원의 협력 체계 및 신고센터 가동

이번 조치는 수능을 비롯한 각종 시험에서 AI를 활용한 부정행위를 예방하고 대응하기 위해 범정부 차원의 협력체계를 구축하는 목적에서 나왔다. 정부는 2027학년도 수능을 앞두고 범정부 긴급 대응팀을 구성하여 사전 준비와 사후 관리를 동시에 진행하기로 했다.

Advertisement

부정행위 신고센터도 즉시 가동되어 관련 신고와 제보를 신속하게 접수하고 처리할 예정이다. 경찰청을 비롯한 유관 기관과는 긴밀한 협력 체계를 유지하며 의심 사례에 대해 즉각적인 조사를 진행하기로 했다. 이러한 다각적인 감시망은 시험의 공정성을 확보하고 사회적 신뢰를 회복하기 위한 핵심 수단이다.

적발 시 엄중한 법적 책임 및 세무사 사건 조치

한성숙 국무총리는 시험 종료 이후에도 수상한 징후가 발견될 경우 철저한 확인과 점검을 통해 엄정하게 조치하라고 주문했다. 총리실은 사후에 부정행위가 확인될 경우, 합격 취소와 응시 자격 제한, 그리고 수사 의뢰 등 법과 원칙에 따라 끝까지 책임을 물을 방침이라고 밝혔다. 이는 부정행위에 대한 사회적 용인 한계를 명확히 하고 경고 메시지를 전달하기 위한 것이다.

특히 최근 논란이 된 세무사 수석 합격자의 부정행위 사례를 인용하여 조치가 강화되었다. 한 총리는 해당 사건에 대해 시험 무효 및 5년간 응시 자격 정지 처분 절차를 신속히 개시하도록 지시했다. 경찰과 유관 기관에게는 적극적인 수사 협조와 조사를 당부하며, 유사 사례가 반복되지 않도록 견고한 방어선을 구축하겠다는 의지를 밝혔다.