수능 부정행위용 AI 기기 거래와 관련된 가상자산 지갑으로 약 28억 원 규모의 스테이블코인 테더가 유입된 것으로 나타났다. 보난자팩토리 분석 결과, 국내 원화 거래소 경로 흔적은 발견되지 않았으나 한국인 구매 가능성을 완전히 배제하기는 어려운 상황이다.

수능을 앞두고 치러지는 시험 부정행위에 활용된 인공지능 기기와 초소형 전자기기의 판매 대금으로 추정되는 약 28억 원 규모의 스테이블코인 테더가 관련 가상자산 지갑으로 유입된 사실이 확인되었다. 블록체인 분석 전문 업체 보난자팩토리 는 이 같은 자금 흐름 분석 결과를 26일 공개하며, 장비 판매처로 확인된 특정 지갑에만 약 1억 8천만 원이 입금되었음을 밝혔다.

수능 부정행위 자금 유입 규모와 경로 분석

보난자팩토리가 텔레그램방을 통해 스마트안경, 초소형 이어폰, 단추형 카메라 등 시험 부정행위 기기를 판매한 업자들과 관련된 가상자산 지갑 주소 8개를 분석한 결과, 24일 기준 총 207만 5천 429개의 테더가 입금된 것으로 집계되었다. 이를 당시 테더 1개당 환율 1천 350원을 적용하여 계산하면 약 28억 원에 해당하는 대규모 자금이 이동한 셈이다.

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조사에 참여한 보난자팩토리는 부정행위 기기의 상담 창구로 운영된 34곳의 텔레그램방을 수집하였으며, 이 곳의 총 회원 수는 11만 1천 749명으로 파악되었다. 이들 채널 중 상담창구를 운영한 4곳을 통해 총 5개의 지갑 주소를 확보했으며, 블록체인 데이터 추적과 제보자를 통해 추가로 파악된 2개와 1개의 지갑을 합쳐 총 8개의 지갑 주소를 대상으로 자금 흐름을 상세히 조사하였다.

이들 지갑은 주로 트론 네트워크를 통해 테더를 전송받았으며, 실제 장비 판매 대금을 직접 수령한 것으로 확인된 지갑은 3개에 불과했다. 이 3개의 지갑에는 총 408건의 거래를 통해 테더 13만 1천 536개, 금액으로는 약 1억 7천 800만 원이 입금된 것으로 드러났다.

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국내 거래소 연결 흔적 부재와 한국인 구매 가능성

입금 경로를 세부적으로 살펴보면, 출처가 명확히 확인되지 않은 개인 지갑이나 중간 지갑을 거친 거래가 283건으로 전체의 69.4%를 차지하며 가장 높은 비율을 보였다. 해외 거래소에서 직접 입금이 이루어진 거래는 85건으로 20.8%를 차지했으며, 결제 대행 업체인 오케이페이를 거친 거래는 40건으로 9.8%를 기록했다.

조사 대상 텔레그램방 중 일부는 지갑 주소를 확보하지 못한 경우가 존재하며, 편의점 기프트카드나 알리페이, 위챗페이 등 블록체인 원장에 기록되지 않는 결제 수단도 사용된 것으로 파악되었다. 이로 인해 모든 자금 흐름을 완벽하게 추적하는 데에는 한계가 있었으나, 확보된 데이터만으로도 부정행위 기기의 대금 흐름이 대규모로 이루어지고 있음을 입증하였다.

특히 국내 원화 거래소를 직접 또는 일부 중간 지갑을 거쳐 유입된 내역은 확인되지 않았으나, 한국인의 구매 가능성을 완전히 배제할 수는 없다는 분석이 나왔다. 보난자팩토리는 트론 지갑이 확인되지 않은 고팍스는 이번 조사에서 제외하는 등의 방법론적 한계를 보완하며 분석을 진행하였다.

자금 추적의 한계와 향후 시사점

보난자팩토리 관계자는 국내 거래소에서 판매처로 직접 또는 중간 지갑을 거쳐 곧바로 이동한 블록체인상 흔적이 없다는 점에 주목했다. 이는 한국인이 업비트나 빗썸 같은 국내 거래소에서 해외 거래소로 자산을 옮긴 뒤 해외 거래소 계정에서 전송하거나 개인 지갑으로 출금해 결제한 경우, 해외 거래소 내부 장부에서 연결이 끊기기 때문에 블록체인 원장상 국내 거래소 흔적이 남지 않을 수 있기 때문이라고 설명했다.

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결국 국내 거래소를 통한 직접적인 자금 이동 흔적이 발견되지 않았다고 해서 한국인의 구매가 없었다고 단정 지을 수는 없다는 입장이다. 이러한 기술적 한계에도 불구하고, 수능 부정행위 기기의 대금으로 막대한 금액의 가상자금이 해외 거래소를 통해 동원되고 있다는 사실은 명백하며, 이에 대한 대응 강화와 모니터링 체계의 고도화가 시급한 상황이다.