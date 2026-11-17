한성숙 국무총리가 2026년 11월 17일 국무회의에서 수능 AI 부정행자 차단 방침을 밝히고 범정부 긴급 대응팀을 가동하겠다고 밝혔다. 이는 사회적 악으로 규정된 수능 부정행위를 근절하기 위한 것이다.

한성숙 국무총리는 2026년 11월 17일 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 수험생들의 불안감을 해소하고 공정성을 확보하기 위한 강도 높은 수능 관리 대책을 발표했다. 총리는 이날 모두 발언을 통해 인공지능을 활용한 수능 부정행위를 차단하겠다는 정부의 확고한 의지를 거듭 피력했다.

수능 AI 부정행위 차단 대책 발표

한 총리는 최근 국가자격시험에서 발생한 AI 악용 사례로 인해 수험생과 학부모의 우려가 깊다는 점을 인지하고 있다. 정부는 이러한 부정행위를 '사회악'으로 규정하고 범정부 차원의 긴급 대응팀을 즉시 가동하여 근원적 해결을 모색하겠다고 강조했다.

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총리는 교육부 등 관계 기관에 직을 건다는 각오로 혼신의 힘을 다해 줄 것을 당부했다. 우리 수험생들이 그동안 쌓아온 노력이 정당한 결실로 이어질 수 있도록 정부는 수능 관리를 끝까지 최선을 다하겠다고 약속했다.

시험장 WiFi 관리 및 소지품 외 보관

부정행위 차단을 위한 구체적인 조치 중 하나는 시험장 주변 와이파이 관리 강화이다. 정부는 이를 통해 고의로 반납하지 않은 스마트 기기의 이용도 철저히 적발하겠다는 계획이다. 이는 무선통신망을 통한 AI 정보 검색을 원천 차단하기 위한 핵심 수단이다.

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또한 수험생의 가방은 시험실 외부인 복도 등에 별도로 보관한다. 시험장 외부에 보관된 소지품에서 스마트 기기가 작동하는지 수시로 점검하여 위반 사례를 즉시 적발할 예정이다. 이러한 조치는 시험장 내 외부와의 단절 상태를 유지하기 위해 필수적이다.

정부는 감독관을 추가로 배치하여 현장 부정행위는 물론 사전 모의에 대해서도 무관용 원칙으로 엄단할 예정이다. 이러한 조치는 수능의 신뢰성을 높이고 모든 수험생에게 평등한 기회를 제공하기 위한 것이다.

의심 사례 엄정 대응 및 추적

의심 사례가 발생할 경우 정부는 끝까지 추적하여 엄정한 대응을 취하겠다고 약속했다. 시험 무효 처리, 응시자격 박탈, 고발, 수사 의뢰 등 법적 조치를 취할 예정이다. 이는 부정행위에 대한 강력한 억제 효과를 창출하여 향후 유사 사례를 방지하는 데 목적이 있다.

또한 한 총리는 최근 국가자격시험에서 발생한 AI 악용 부정행위로 인한 수험생과 학부모의 우려가 크다는 점을 강조했다. 정부는 이러한 사회적 불안을 해소하고 교육 공정을 수호하기 위해 모든 자원을 동원할 준비가 되어 있다.

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이번 대책은 단순한 시험 규칙 준수를 넘어, AI 기술의 악용을 사회적 악으로 규정하고 범정부적으로 대응한다는 점에서 의미가 깊다. 한성숙 총리는 관계 기관에 강력한 집행력을 기대하며, 수험생들의 정당한 권리가 보호될 수 있도록 최선을 다하겠다고 덧붙였다.