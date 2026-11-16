수능 AI 커닝 차단 비상, 통신 3사 긴급협의와 전파 차단 검토

교육부가 수능 AI 부정행위 방지를 위해 시험장 내 전파 차단과 소지품 검사를 검토하고 나섰다. 통신 3사와의 긴급 협의를 통해 실질적인 차단 방안 마련에 주력하는 가운데, 야당은 처벌 강화를 촉구하며 10년 응시제한 법안 마련을 예고했다.

교육부 가 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 확산되고 있는 인공지능(AI) 기반 부정행위 방지 대책을 급구상하고 있다. 최교진 교육부 장관은 오는 19일 치러지는 시험에서 시험장 내 전파 차단과 수험생 소지품 검사 등을 검토하겠다고 16일 밝혔다. AI 커닝 불안이 사회적 논란으로 비화되면서 정부는 범정부 차원의 긴급 대응팀 구성은 물론, 기존에 불가능하다고 여겼던 통신 차단 방안까지 타진하며 초비상 체제에 들어갔다.

교육부와 과학기술정보통신부는 16일 오전부터 KT, SK텔레콤, LG U+ 등 통신 3사와 긴급 접촉을 가졌다. 이날 논의된 차단 방안은 시험장 내 와이파이 차단, 시험장 일대 5G와 LTE 무선 데이터 차단, 수험생 본인 명의 휴대전화 회선의 일시 직권 정지, 그리고 블루투스나 초소형 기기의 전파 탐지 등 다각도의 전략을 포함한다. 이는 수험생이 스마트 기기를 이용해 AI 솔루션으로 답안을 검색하거나 생성하는 행위를 원천적으로 차단하려는 정부의 강력한 의지를 반영한 조치로 평가된다.

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전파 차단 입행 전환과 법적 한계 논의

교육부는 당초 전파 차단에 부정적인 입장을 견져왔다. 16일 정부세종청사에서 열린 정례브리핑에서 교육부 관계자는 전파법상 허용되지 않으며, 차단 시 응급 상황에 인근 주민이 피해를 볼 수 있다는 점을 지적한 바 있다. 그러나 실시간으로 확산되는 AI 커닝 불안에 직면해 입장을 선회했다. 한성숙 국무총리는 이날 과학기술정보통신부에 수능 시험 중 모든 시험장의 공공 와이파이 차단 방안을 관계기관과 함께 적극 검토하도록 요청했다.

최교진 장관은 국회 교육위원회 전체회의에서 시험장 내 전파 차단 조치 가능 여부를 묻는 질문에, 과기정통부와 협의해 시험 시간 일부라도 차단이 가능한지 확인하겠다고 답했다. 최은옥 교육부 차관은 원천적 통신 차단 없이는 부정행위를 100% 적발하기 어렵다고 강조하며, 17일 아침 관련 대책을 발표할 예정이라고 밝혔다. 또한 수험생 동의를 얻어 가방 검사를 진행할 방안도 검토 중이나, 법적 문제 존재 여부를 확인하는 단계라고 덧붙였다.

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통신업계 현실적 한계와 우회 경로 지목

통신업계는 정부의 긴급 대응책이 실질적인 효과를 내기 어려울 것으로 내다봤다. 정치권에서 요구했던 이동통신망 전파 차단은 현행법 위반 소지와 인근 시민의 통신 마비 우려로 인해 사실상 불가능하다는 지적이다. 또한 와이파이 차단이나 수험생 본인 회선 정지 조치 역시 우회 경로가 많아 실효성이 떨어진다고 분석했다. 한 통신업계 관계자는 수험생이 부모 명의 휴대폰이나 별도 유심을 끼운 단말기를 숨겨 반입하면 막을 방법이 없다고 설명했다.

초소형 카메라나 이어폰 등은 전파 신호가 극도로 미약해 탐지기로 걸러내기 어렵다. 또한 열화상 카메라의 경우 기기가 몸에 밀착되면 체온과 구분이 안 되기 때문에 탐지 한계가 명확하다. 이에 정부는 통신 차단 외에도 다른 국가 주관 시험에 대한 AI 부정행위 방지 대책을 전면 재검토하기로 했다. 고용노동부와 한국산업인력공단은 기존 시험의 필요성과 효과성을 따져 정비 방안을 마련하며, 공인된 시험 장소 구축과 시험장별 스마트 검색대 설치 등 대안을 모색 중이다.

야당의 강력한 처벌 강화 및 10년 제한 법안

더불어민주당은 올해 수능 응시자를 대상으로 AI 부정행위에 대한 처벌 강화를 추진하고 있다. 김민석 민주당 대표는 부정행위 적발 시 시험 응시 제한 기간을 기존 5년에서 10년까지 늘리는 등 획기적인 제재 강화 법제화를 즉각 검토하겠다고 밝혔다. 이는 AI 기술의 발전에 따라 부정행위가 교묘해지고 있어 기존 제재로는威慑 효과가 부족하다는 판단에서다.

국회 교육위원회 소속 민주당 의원들은 고등교육법 개정안을 교육위원회에서 신속하게 논의할 방침이다. 개정안 주요 내용은 응시 자격을 10년 이상 제한하거나 원천 박탈하는 내용을 포함한다. 정부는 오는 17일 아침 추가적인 대책을 발표할 예정이며, 향후 수험생 권리 침해 소지가 없는지 법적 검토를 병행하며 최종안을 확정해 나갈 것으로 보인다.