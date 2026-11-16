수능 AI 커닝 방지 전파탐지기 내년 도입 및 재밍 기술 한계

교육부와 고용노동부는 내년부터 국가시험에 전파탐지기를 도입해 AI 커닝을 차단하려 한다. 하지만 법리적 한계로 인한 무선통신 차단 기술 재밍의 도입은 어렵고 당장 수능부터는 인력 감독에 의존해야 하는 상황이다.

2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 초소형 카메라 및 인공지능(AI)을 탑재한 스마트안경을 활용한 부정행위가 시험장에 만연하고 있다. 2026년 11월 15일 서울 한 가전 매장에서 시민이 판매 중인 안경을 직접 착용해 보는 모습에서 알 수 있듯, 첨단 기술 기기들이 일상화된 상황에서 시험의 공정성을 확보하기 위한 대응이 시급한 실정이다. 이러한 우려 속에서 정부와 국회는 기술적인 차단을 위한 예산을 증액하고 있지만, 현장에서의 구체적인 장비 도입은 내년으로 미뤄질 전망이다.

내년 도입 예정인 전파탐지기 개발 현황

교육부와 고용노동부는 내년부터 대학수학능력시험 및 각종 국가자격시험에 한국방송통신전파진흥원(KCA)이 개발 중인 전파탐지기를 도입하는 방안을 추진하고 있다. 국회 역시 관련 예산 부족 문제를 해소하기 위해 한국산업인력공단이 주관하는 국가자격시험 분야에 전파탐지기 보급 및 전문인력 배치 예산으로 65억원을 증액하는 방안을 검토 중이다. 한국방송통신전파진흥원은 지난 2일 'AI 스마트글래스 전파탐지기기 개발' 사업에 대한 입찰공고를 내며 개발 속도를 높이고 있다.

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현재 유통 중인 스마트안경은 AI 기능을 활용하기 위해 무선 통신이 필수적이므로, 시험장 내 블루투스 및 와이파이 신호 수신을 탐지하여 스마트안경의 존재 여부와 통신 상태를 파악하는 것이 전파탐지기의 핵심 작동 원리다. 한국방송통신전파진흥원은 지난달 시험장 내 스마트안경의 무선통신 신호를 감지하는 이동형 장비 개발에 착수한 바 있다. 그러나 이 장비는 통신 중인 기기에 한해 식별이 가능하기 때문에, 무선통신 없이 기기 자체에서 AI 연산을 처리하는 온디바이스 AI 기술이 발전할 경우 적발이 어려울 수 있다는 한계가 존재한다.

감독관 육안 감시 의존과 적발의 한계

전파탐지기의 실전 도입이 내년으로 미뤄지면서, 다가오는 수능을 비롯해 현 시점에서는 감독관들의 육안 감시에만 의존할 수밖에 없는 현실적인 어려움이 뒤따르고 있다. 최근 세무사 시험에서 AI 활용 부정행위로 수석 합격했으나 자수한 A씨의 사례처럼, 감독관 4명이 교단 바로 앞에서 시험을 치렀음에도 특이사항을 적발하지 못한 점이 이를 입증한다. 초소형 카메라는 의류 속에 숨기기 용이하며, 이어폰 크기로 출시되는 스마트폰 연동 기기까지 등장하면서 수험생의 귓속 검사 여부까지 논의될 정도로 적발 난이도가 높아지고 있다.

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고용노동부는 국가자격시험에서 기존 운영 중인 'AI 인스펙터'를 확대 배치하고 안경에 대한 전수조사를 진행하겠다고 밝혔다. 이는 시험장마다 AI 기기 식별 교육을 받은 전담 인력을 추가 배치하는 방안이나, 여전히 육안 중심의 감독 방식이기에 적발에 한계가 있다는 우려가 제기된다. 시판 중인 스마트 안경은 외형상으로 일반 안경과 구별이 가능하지만, 기기가 고도화되고 소형화되면서 외관만으로는 적발이 점점 더 어려워지고 있다.

무선통신 차단 재밍 기술의 법적 및 실용적 장벽

일부에서는 시험장 내 무산통신을 아예 차단하는 '재밍(Jamming)' 기술을 도입해야 한다는 주장도 나오고 있으나, 이는 현재로서는 현실적으로 적용하기 힘든 상황이다. 재밍 기술은 특정 주파수 대역에 간섭 전파를 발생시켜 무선통신을 방해하는 방식으로, 중국과 인도 등 일부 국가에서는 대입 시험 등 부정행위 방지를 위해 활용하고 있다. 그러나 국내 전파법상 타인의 전파 이용을 방해하거나 차단하는 것은 금지되어 있으며, 예외 조항도 경호나 대테러 등 공공안전 목적으로 한정되어 있다.

재밍 기술을 도입할 경우 응급환자 발생이나 화재 등 긴급상황 발생 시 대처가 어려워질 수 있으며, 인근 지역의 정상적인 통신 간섭 문제도 야기될 수 있다. 이러한 법적 문제와 실용성 부족으로 인해 이번 수능에서 재밍 기술을 도입하는 것은 쉽지 않은 것으로 보인다. 결국 당분간 기술적 탐지 장비의 확산과 함께 감독 인력의 확충 및 교육 강화가 시험 공정성을 지키기 위한 주요 방안으로 남게 될 전망이다.