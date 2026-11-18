세무사 합격자 초소형카메라 자수 사건으로 수능 AI 부정행위 우려가 확산된 가운데, 교육부는 감독관 증원과 규정 변경 등 긴급 대응책을 마련했지만 한계가 드러났다.

2026년 11월 18일, 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞두고 세종시 보람고등학교에서 수능 감독관 들이 부정행위 대응 교육을 진행하고 있다. 수험생 55만여 명 중 단 한 명에게라도 AI를 이용한 부정행위 가 허용될 경우, 수능의 공정성과 신뢰성에 치명적인 타격이 불가피하다는 우려가 제기되었다.

초소형카메라 자수로 인한 당황

교육부는 그동안 수능에서 발생할 수 있는 AI 부정행위 수법이 사실상 스마트안경에 국한되어 있다고 판단해왔다. 하지만 수능을 불과 사흘 앞두고 세무사 수석합격자가 초소형카메라를 이용한 부정행위를 자수하는 사건이 터지면서 교육당국은 예상치 못한 난관에 부딪혔다.

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이로 인해 교육부는 스마트안경의 외형적 특성이나 작동법, 작동 원리를 시연하며 적발 가능성을 강조하려 했으나, 상황이 빠르게 악화되며 당초 계획은 수정을 피할 수 없게 되었다. 특히 과학기술정보통신부와 충분히 사전 협의조차 하지 못한 채 전파 차단 가능성을 언급한 최교진 교육부 장관의 발언이 논란을 더욱 키웠다.

범정부 긴급 대응팀 구성과アナ로그적 대책

AI 첨단 기술에 맞선 정부의 대응은 지극히 아날로그적인 방식에 의존할 수밖에 없었다. 2026년 11월 16일, 교육부는 '수능 범정부 긴급 대응팀'을 구성하고 현장 감독 인력 증원을 핵심 대책으로 내놓았다.

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구체적인 조치로는 복도 감독관을 6천여 명 추가 배치하고, 수험생 옷 단추에 스티커를 붙여 신원 확인을 용이하게 하며, 모든 안경을 맨눈으로 검사하는 방안이 포함되었다. 또한 수험생들이 물품을 확인할 때 양 소매를 걷어 올리고 옷깃도 확인하도록 요구하는 엄격한 절차가 마련되었다.

시험 규정 급변과 감독관 부담 가중

고사실에 들어오면 교탁 위에 놓인 스티커를 직접 가져가 자기 옷에 달린 모든 단추에 붙인 뒤 착석하도록 안내하는 내용도 추가되었다. 이는 감독 업무 부담을 조금이나마 줄이려는 조치였으나, 오히려 시험 직전까지 규정과 교육 내용이 수시로 변경되는 혼란을 가중시켰다.

교육부는 초소형카메라 등 AI 기기 적발에 한계가 있다는 지적이 나오자, 2026년 11월 18일 필기구 반입을 흑색 연필만 가능하도록 하는 수험생 유의사항을 긴급 배포했다. 이러한 급격한 조치들은 첨단기기를 이용한 부정행위에 대한 충분한 대비책을 마련하지 못한 교육당국의 한계를 보여준다.

당일 새벽까지 이어진 교육과 여파

더 나아가 수능 감독관들에 대한 추가 교육은 수능 당일인 2026년 11월 19일 새벽까지 진행된 것으로 알려져 큰 논란이 되었다. 복도 감독관은 시험실 밖 복도에 보관된 수험생 가방을 관리하고 제출하지 않은 전자기기 유무 등을 점검하는 역할을 수행한다.

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이들은 시험을 하루 앞두고 교육을 받은 뒤 곧바로 현장에 투입되었다. 결국 교육당국이 첨단기기를 이용한 부정행위에 대한 충분한 대비책을 마련하지 못한 채 시험 직전까지 감독 인력을 늘리고 수험생 유의사항을 바꾸면서, 그 부담은 고스란히 수험생과 감독 교사들에게 돌아갔다.