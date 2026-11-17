수능 등 국가시험 AI 부정행위 방지 대책 마련을 촉구하는 44건의 국민제안이 모두 불채택되며 정부 늑장대응 비판이 제기되고 있다.

올해 1월 1일부터 11월 10일까지 국민권익위원회 가 운영하는 국민신문고 에는 대학수학능력시험(수능) 및 기타 국가시험에서 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 막기 위한 대책 마련을 요구하는 국민제안이 총 44건이 접수됐다. 그러나 이 중 정책 반영을 위해 채택된 제안은 단 한 건도 없어, 정부가 민간의 우려에 대해 미온적으로 대응했다는 비판이 일고 있다. 대부분 제안이 심사 결과 '불채택' 처리되었거나 아직 '심사 진행 중' 상태로 남아 있어 정부의 신속한 대응이 필요한 시점이다.

수능 AI 부정행위 방지 국민제안 현황

국민제안의 배경에는 세무사시험 수석 합격자 A씨의 합격 후기가 공개되면서 불거진 부정행위 의혹이 자리 잡고 있다. A씨 사례로 파문이 확산되기 전부터 이미 수능 등 국가시험장에서 AI 활용 부정행위가 연중 제기되어 왔음을 시사하는 대목이다. 교육부, 한국산업인력공단, 경찰청 등 시험 관리 책임 기관들을 대상으로 한 개선 요구가 다수 제기된 상황이다.

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구체적으로 9월에는 '수능 시험의 첨단 웨어러블 전자기기 부정행위 방지를 위한 전자기기·전파 탐지 기반 입실 보안검색 체계 도입'이라는 제안이 올라왔다. 이어 10월에는 '시험 공정성을 위한 AI 안경 문제', '수능 시험장 스마트안경 대처 방안 건의', '수능 고사장 개혁 및 부정행위 방지 전략' 등 스마트 안경 등 첨단 기기를 통한 부정행위 차단을 위한 구체적인 방안들이 제안되었다.

이보다 앞선 7월과 6월에도 '수능 및 모의평가 시험장에서 AI 글래스 등 스마트 안경 반입·식별 지침 명문화 요청'과 'AI 스마트 안경 등 첨단 웨어러블 기기를 이용한 시험 부정행위 차단 및 선제적 방안 마련 촉구' 같은 제안들이 잇따랐다. 이는 현재 사회적으로 문제가 되고 있는 시험 부정행위 방지 관련 제안들이 이미 상당기간 쌓여왔음을 보여준다.

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정부 늑장대응에 대한 국민 비판과 목소리

제출된 국민제안은 심사 과정을 거쳐 채택될 경우 실제 정책에 반영되는 절차를 거치지만, 올해 접수된 44개 제안 중 채택된 사례가 없다는 점은 정부 대응의迟缓함을 드러낸다. A씨의 부정행위 사건이 세상에 알려지고 여론이 비등해진 시점 이후에야 관련 대책 마련에 나서고 있다는 지적이 제기되며, 국민의 다수가 우려해 온 사안을 정부가 간과했다는 불만이 커지고 있다.

A씨 논란이 불거진 이후 국민신문고에는 관련 제안이 수백 개 이상으로 급증하는 등 여론의 관심이 집중되고 있다. 고3 학생 학부모라고 밝힌 B씨는 시험을 잘 보고도 원하는 대학에 불합격할 수 있는 현실이 안타깝다며 시험 연기, 안경 점검, 단추나 지퍼가 없는 복장 착용 등을 제안했다. B씨는 수능 시험의 공정성과 신뢰가 무너질 우려가 크다며 강력한 규제 필요성을 강조했다.

또 다른 참여자 C씨는 초소형 카메라가 육안으로 식별하기 어렵다면서 불투명한 일회용 앞치마 도입을 제안했다. 시험지 사후 점검을 주장한 D씨는 수학 등 일부 과목의 시험지에 풀이 흔적이 있는지 조사하자고 제안했다. 이는 서술형 답안이나 계산 과정에서의 부정행위를 막기 위한 현실적인 조치로 평가된다.

구체적인 부정행위 방지 방안과 향후 전망

E씨는 스마트안경 전담 인력을 구성해 확인 대상을 안경뿐 아니라 모든 촬영 렌즈로 확대하고, 휴대용 렌즈 탐지기로 확인하자고 제안했다. E씨는 구체적인 원리와 입실 확인 절차를 설명하면서 시험 중 감독관의 관찰 기록을 표준화하고, 시험 종료 후 AI를 활용해 답안 패턴을 분석하는 방안도 제시했다. 이는 기술적 정밀도를 높인 선제적 방어 전략으로 주목된다.

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현재 제시된 방안들은 시험장 내 웨어러블 기기 탐지 강화, 복장 규제, 사후 정밀 검사, AI 분석 도입 등 다각적인 접근을 포함하고 있다. 그러나 아직까지 이러한 제안을 바탕으로 한 공식적인 정책 변경이나 제도 개선은 이루어지지 않은 상태다. 향후 수능을 비롯한 주요 국가시험에서 AI 활용 부정행위가 어떻게 관리될 것인지, 그리고 정부 기관들이 제안을 적극적으로 수용할지 관심이 집중되고 있다.