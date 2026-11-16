수능 AI 부정행위 불안감 고조, 연기론과 관리 강화 충돌

세무사 시험 부정행위 사건으로 수험생들의 불안이 극에 달한 가운데, 수능 연기 주장과 정부 측 강화된 검사 대책이 충돌하고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험을 이틀 앞둔 16일, 서울 강남구 대치동에서 만난 수험생 김승휘 (18)군은 최근 부각된 인공지능 (AI) 기반 부정행위 사례들을 떠올리며 깊은 우려를 표했다. 그는 과목별 평균과 상대평가제로 운영되는 수능에서 일부의 부정행위 가 전체 학생들의 점수에 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없다는 사실을 지적하며, 이를 막기 위한 확실한 장치 마련이 시급하다고 호소했다.

세무사 사건으로 고조된 수험생 불안감

제63회 세무사 시험에서 수석으로 합격한 한 무명씨의 부정행위가 공개되면서, 그동안 입김이 잡히지 않았던 인공지능 및 소형 전자기기 활용 부정행실 실태가 드러났다. 이 사건을 계기로 수능을 앞둔 수험생들은 자신들의 노력이 형평성에 어긋날 수 있다는 막연한 두려움에서 벗어나지 못하고 있다. 김승휘군은 학창 시절 내내 준비해 온 시험을 코앞에 둔 중요한 시점임에도 불구하고, 인공지능으로 커닝하는 경쟁자들을 이길 자신이 없다는 절망감에 "그냥 다 체념했다"며 고개를 저었다.

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이처럼 여느 때보다 어수선한 분위기 속에서 시험을 치러야 하는 수험생들 사이에서는 수능 일정 연기를 주장하는 목소리가 높게 나오고 있다. 또 다른 고3 수험생 김아무개(18)군은 한겨레와의 인터뷰에서 "뉴스를 자세히 살펴보니 생각보다 문제가 심각한 수준이라 혼란스럽다"며 "수능이 연기되더라도 확실히 문제가 재발하지 않도록 해준다면 수용할 수 있다"고 밝혔다.

수능 연기 요구와 관리 강화 방안 충돌

수능 국어 강사 유대종씨도 사회적 관계망서비스(SNS)를 통해 "대한민국에서 수능 입시라는 제도는 가장 공정한 제도여야 한다"고 강조하며, 공정하게 시험을 볼 수 있는 확실한 대책이 마련되지 않는다면 수능 연기가 필요하다는 견해를 피력했다. 이러한 주장은 수험생뿐만 아니라 교육 전문가 사이에서도 공허감 해소와 절차적 정당성 확보를 위한 방안으로 받아들여지고 있다.

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반면에 기존 시스템이 유지될 경우, 정부의 강력한 단속이 오히려 무고한 수험생들에게 부담으로 작용할 것이라는 우려도 제기된다. 쌍둥이 두 자녀를 수험생으로 둔 김아무개(50)씨는 "예년처럼 조용히만 지나가면 좋겠다"며, 수능 연기론과 같은 과장된 이야기가 오히려 수험생들의 심리적 불안감을 키우는 역효과를 낳고 있다고 지적했다.

시험장 내 스마트기기 점검을 강화하는 등 정부가 급박하게 내놓은 대책 탓에 애먼 불이익을 걱정하는 수험생들이 적지 않다. 재수생 김아무개(19)씨는 "관리와 감독이 더 강화될 텐데 큰 압박감으로 다가온다"며, 예민한 성격 탓에 감독관이 주변 안경 착용 학생들에게 확인을 요구할 때 생기는 소음으로 인해 집중력이 떨어질 것 같다고 토로했다.

예방 차원의 소극적 대응에 대한 불만

정부의 대응이 이미 발생한 사건을 수습하는 데 급급하다며, 예방 차원의 소극적 조치라는 지적도 나온다. 재수생 정아무개(19)씨는 "세무사 수석 합격자가 초소형 카메라를 이용했다고 하는데, 정부는 그간 스마트안경 문제만 이야기해 왔다"며, 이러한 한계로 인해 "부정행위를 생각 못 한 내가 바보인가"라는 자책감까지 드는 실정이라고 밝혔다.

이러한 불안감은 일상생활의 변화로 이어지기도 했다. 수험생 학부모 민아무개(56)씨는 아들 친구들이 불이익을 당할까 봐 뿔테안경을 무테안경으로 바꾸거나 콘택트렌즈를 끼는 사례가 있다고 전했다. 실제 한국교육과정평가원 누리집에는 수능 부정행위 방지 대책의 세부 기준이나 소지품이 의심 대상에 포함하는지 묻는 글이 15일부터 16일 이틀 동안에만 1000건 이상 올라오는 등 수험생들의 혼란이 가시지 않고 있다.