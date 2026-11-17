교육부가 2027학년도 수능 AI 부정행위 방지를 위해 옷 단추 스티커 부착을 발표했으나 실제 물품을 지급하지 않아 학교들이 직접 물품을 구매하는 진땝상황이 발생했다.

교육부 는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 스마트안경과 초소형카메라를 이용한 AI 기반 부정행위 가 발생할 수 있다고 판단하고 추가 대책을 마련 중이라고 16일 밝혔다. 정부는 AI를 활용한 부정행위 를 차단하기 위해 수험생 의 옷 단추에 스티커를 부착하는 방안을 제시했으나, 정작 스티커는 배포되지 않아 일선 학교들이 긴급히 물품 확보에 나선 것으로 나타났다.

새로 투입되는 복도감독관은 수능 하루 전 오후 온라인으로 교육을 받은 후 시험장에 배치된다. 기존 감독관들도 시험 당일 새벽까지 추가 대책에 대한 연수를 받지만, 현장에서는 충분한 준비와 숙지 과정 없이 시험을 치러야 하는 상황이다. 한성숙 국무총리는 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 수능 부정 행위 대응 관련 대국민 담화문 발표를 마쳤다.

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스티커 미배급으로 학교 현장 물품 확보 긴급

한 교원단체 관계자는 지금 선생님들이 스티커를 구하느라 정신이 없다고 밝혔다. 교육청이나 교육부 차원에서 해야 할 일을 일선 선생님들이 하고 있는 것이라며, 학교당 스티커가 1만 개 이상 필요하다고 전했다. 옷 단추 등에 초소형 카메라를 숨겨 시험 문제를 촬영한 뒤 AI로 정답을 알아내는 부정행위를 차단하기 위한 조치였으나, 대책이 수능 이틀 전에 발표되면서 일선에서는 필요한 인력과 물품을 확보하는 동시에 새로운 감독 절차까지 숙지해야 했다.

교육청 직속직원 복도감독관 위촉 및 연수

서울시교육청에 따르면 교육청은 추가 복도감독관을 일선 학교 교사가 아닌 본청과 직속기관 직원으로 위촉해 배치할 예정이다. 추가 복도감독관은 이날 오후 온라인 화상회의 플랫폼인 줌을 통해 연수를 받은 뒤 이튿날 곧바로 시험장에 투입된다. 서울시교육청은 수능 감독관들에게 초소형 카메라와 이어폰을 이용한 부정행위에 대비해 수험생의 단추, 옷깃, 소매를 점검하고 의심 행동을 관찰하도록 하는 교육부 지침을 안내했다.

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새로운 감독 절차 숙지 과정 부족 우려

기존 수능 감독관들은 정부가 새로 발표한 부정행위 방지 대책에 관한 교육을 이날 오후와 수능 당일인 19일 새벽에 받을 예정이다. 그러나 이러한 뒤늦은 대책으로 인해 현장에서는 충분한 준비와 숙지 과정 없이 시험을 치러야 하는 상황이다. 교육부의 추가 대책 발표 시점이 수능 이틀 전인 점이 현장의 혼란을 가중시키고 있으며, 교사들의 부담이 커지고 있다.

수험생 안전 및 공정성 확보를 위한 조치

이번 조치는 초소형 카메라와 이어폰을 이용한 부정행위에 대비한 것이다. 서울시교육청은 수험생의 단추, 옷깃, 소매를 점검하고 의심 행동을 관찰하도록 하는 교육부 지침을 안내했다. 그러나 물품 미배급과 짧은 교육 기간으로 인해 현장의 대응력이 제한될 우려가 있다. 교육부는 이러한 혼란을 최소화하기 위해 추가적인 지원 방안을 모색하고 있으며, 일선 학교와의 협력을 강화할 예정이다.