2027학년도 수능을 하루 앞둔 18일, 수험생 안민준씨의 시험일 효력 정지 가처분 심리가 주목된다. 헌법재판소의 신속한 결정 가능 여부와 관련 전문가들의 예측을 살펴본다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 하루 앞선 2026년 11월 18일, 헌법재판소 의 신속한 결정 여부가 관심사로 떠오르고 있다. 고3 수험생 안민준 (18)씨가 지난달 19일 시행 예정인 수능 시험일 지정의 효력을 정지해달라는 가처분 신청을 지난달 17일 오후 늦게 헌법재판소 에 제출했다. 사안은 접수 당일인 18일 오전 9시 30분께 배당 절차를 마쳤다. 헌법재판소 관계자는 오늘 중으로 결론이 나올지 여부를 알 수 없다며 신중한 입장을 내비쳤다.

헌재 전문가, 오늘 결정 물리적 어려움 지적

법조계에서는 헌법재판소가 접수 이튿날인 오늘 즉시 결론을 내리는 것이 물리적으로 어렵다고 평가한다. 헌법연구관 출신인 노희범 변호사는 어제 접수된 사안을 오늘 심리하여 결론을 내리는 과정 자체가 시간적으로 매우 협박하다고 지적했다. 또한 정부는 책임을 지고 수능을 진행하겠다는 입장이며, 헌법재판소가 이를 막는 순간 사회적 혼란과 후유증이 더 클 수 있다는 점을 우려했다. 절차적 한계를 고려할 때 즉각적인 효력 정지 인용은 현실적으로 어려울 전망이다.

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법학계 우려, 사회적 파장 고려한 신중론

헌법재판연구원장을 지낸 이헌환 아주대 로스쿨 교수는 절차적으로 오늘 당장 결론을 내리는 것이 어렵다고 보았다. 정부 정책에 대한 위험성 우려만으로 가처분이 인용될 가능성은 작다고 전망했다. 마찬가지로 헌법연구관을 지낸 김진한 변호사도 매우 급박한 사안이라면 헌법재판소가 신속히 결정할 수는 있다고 인정했다. 그러나 모든 시스템이 내일을 향해 돌아가는 상황에서 헌법재판소가 이를 중단시키면 수험생들에게 생기는 혼란과 피해를 고려해야 한다며 신중한 판단을 시사했다.

이전 사례, 4일 만에 가처분 인용된 적 있어

헌법재판소의 가처분 결정이 가장 빠르게 나온 사례는 2024년 10월 14일 이진숙 당시 방송통신위원장의 사건이다. 이 전 위원장은 헌법재판소법 효력 정지 가처분을 신청한 지 나흘 만에 헌법재판소로부터 인용된 바 있다. 당시 이종석 헌법재판소장과 이영진, 김기영 재판관이 10월 17일 퇴임을 앞두고 있어, 18일부터 재판관 3명의 공석으로 헌법재판소 심리 기능이 마비될 수 있는 긴박한 상황이 연출되었다. 이 전 위원장은 자신의 탄핵 심판이 무기한 직무 정지로 이어지는 것이 부당하다며 효력 정지를 요구했다.

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수험생 현장, 시험지 운송 등 최종 준비 완료

수험생들의 혼란을 최소화하기 위해 각급 교육당국에서는 최종 준비에 박차를 가하고 있다. 청주교육지원청은 2026년 11월 17일 2027학년도 수능 이틀을 앞둔 가운데, 직원들이 수능 시험지와 문답지를 옮기는 작업을 진행하고 있다. 제주도교육청 또한 2026년 11월 17일 오후 고의숙 제주도교육감과 직원들이 항공편으로 제주에 도착한 수능 시험지를 창고로 옮기는 작업을 완료했다. 전 세계가 정해진 시간표에 따라 움직이는 이번 수능의 무사한 진행을 위해 행정력이 동원되고 있다.

헌법재판소, 최종 결정 시점과 사회적 영향

헌법재판소는 현재 접수된 안건에 대해 신속한 심리를 진행 중이나, 법적 절차와 공정성 확보를 위해 신중한 판단을 요구받고 있다. 전문가들의 의견처럼, 오늘 즉각적인 결정이 어렵다면 수험생과 학부모, 교육 현장의 불안감은 가중될 수 있다. 반면, 불필요한 지연을 통해 사회적 혼란을 초래할 경우 법적 비판을 받을 수도 있는 상황이다. 헌법재판소의 향후 진행 일정과 최종 결정 시점이 수험생들의 마지막 마음을 잡는 열쇠가 될 전망이다.