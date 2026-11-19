수능 당일 날씨가 유독 춥다는 '수능 한파' 속설에 과학적 근거가 없다는 분석이 나왔다. 최근 10년간 수능일 아침 기온은 대부분 영상권을 유지하며 포근한 날씨가 지속된 것으로 나타났다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞둔 지난 18일, 사회관계망서비스(X)에는 수능 전후 기온 급락 현상에 대한 글이 회자되며 큰 공감을 얻었다. 해당 게시물은 조회수 74만 회와 좋아요 2만 9천 개를 넘기며 누리꾼들로부터 '매년 타이밍이 신기하다', '수능 지나면 진짜 추워진다'는 공감 댓글을 폭주시켰다. 실제로 수능 당일인 19일 전국 아침 기온이 영하권으로 떨어지며 6년 만에 ' 수능 한파'가 찾아왔다는 주장이 제기되었다.

수능 한파, 과학적 근거 없는_seasonal_현상

수능만 되면 어김없이 날씨가 추워진다는 인식은 단순한 유행어를 넘어 국립국어원 개방형 국어사전 '우리말샘'에 '수능을 치르는 시기가 되면 기온이 갑자기 내려가는 현상'이라는 뜻으로 공식 등재될 만큼 광범위하게 퍼져 있다. 그러나 전문가들은 이러한 인식이 과학적 근거가 없는 착시 현상이라고 진단한다. 한국자연재난협회 김승배 본부장은 연합뉴스와의 통화에서 수능 한파는 특별한 기상 현상이 아닌 계절적 기온 변화와 시험일이 우연히 겹친 결과라고 밝혔다.

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김승배 본부장은 "11월에는 남쪽의 따뜻한 공기가 우세할 때 기온이 높아지고, 북쪽의 찬 공기가 우세할 때는 기온이 떨어진다"며 "수능 날이면 어김없이 추워진다는 것은 과학적 근거가 없는 이야기"라고 명확히 강조했다. 이는 매년 11월 셋째 주 목요일에 시행되는 수능의 날짜가 겨울철 한파와 자연스럽게 연결될 수 있는 시기에 위치해 있음을 의미한다. 과거 대학입학 예비고사와 학력고사는 주로 11월 하순부터 한겨울 사이에 치러졌으며, 1988학년도부터 1993학년도까지 학력고사는 전기대와 후기대로 나뉘어 각각 12월 중하순과 이듬해 1월 말부터 2월 초에 실시되기도 했다. 이러한 역사적 배경이 한겨울 추위를 동반한 시험에 대한 강한 인식을 남겼을 가능성이 크다.

최근 10년 수능 날씨 통계로 본 실제 추이

실제 통계는 '수능한파'가 예전에만 해당되거나 특정 조건에서만 나타나는 현상임을 입증한다. 1994학년도 첫 수능이 8월과 11월 두 차례 시행됐지만, 이듬해부터는 11월에 한 차례만 치러지게 되었고 현재는 통상 11월 셋째 주 목요일에 시행된다. 1993년 11월 치러진 1994학년도 2차 수능부터 2022년 시행된 2023학년도 수능까지 총 30차례의 수능을 분석한 결과, 전국 평균 최저기온이 영하로 떨어진 경우는 9차례에 그쳤다. 코로나19 여파로 이례적으로 12월에 치러진 2021학년도 수능을 제외하면 영하의 날씨는 단 8차례뿐이다.

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최근 흐름을 볼 경우 포근한 수능일이 훨씬 많다는 점은 기상청의 공식 자료를 통해 명확하게 확인된다. 기상청이 지난 17일 발표한 '최근 10년간 주요 도시별 대학수학능력시험일 날씨' 자료에 따르면, 2021년부터 지난해까지 서울의 수능일 아침 최저기온은 5년 연속 영상권을 유지했다. 이는 수험생들이 체감하는 춥다는 느낌과 실제 기온 데이터 사이에 괴리가 있음을 시사한다. 특히 2024년에는 아침 기온이 13.2도까지 오르며 11월 수능 사상 가장 포근한 날씨를 보였다. 이러한 데이터는 수능 날씨가 예전만큼 극한으로 춥지 않음을 객관적으로 보여준다.

심리적 요인이 만든 추위 착시 효과

수능 한파라는 인식이 오랫동안 깨지지 않고 강화되는 데에는 '시험'이라는 특수한 상황에서의 심리적 요인이 크게 작용한다. 김승배 본부장은 "수능은 국가적으로나 개인적으로 중요한 시험이어서 그날의 날씨가 기억에 강하게 남을 수 있다"고 분석했다. 시험을 앞둔 긴장감과 불안감이 수면 상태에서 추위를 더 민감하게 인지하게 만들고, 기억을 더 선명하게 만드는 효과가 있을 수 있다.

김 본부장은 "시험을 앞둔 긴장감에 추위까지 겹치면 더 춥게 느껴지는 측면도 있을 것"이라고 덧붙였다. 이는 생리적·심리적 스트레스가 온도 지각에 영향을 미친다는 심리학적 관점과도 일맥상통한다. 수험생들이 핫팩을 들고 시험장을 찾거나, 장갑과 모자를 착용하며 기도를 올리는 모습은 이러한 심리적 부담과 실제 날씨 상황이 맞물린 결과물로 해석된다. 서울 강북구 도선사에서 신도들이 장갑과 모자를 착용하고 기도한 모습이나 강원 춘천고등학교 앞에서 핫팩으로 추위를 녹이던 후배들의 모습은 수험생들이 경험하는 추위가 단순한 기상 현상을 넘어선 복합적인 경험임을 보여준다.