2027학년도 수능 당일 지각 위기 상황에 처한 수험생을 위해 신촌지구대 경찰관이 순찰차를 타고 12km 거리를 17분 만에 달려시험장에 무사히 도착시킨 사연. 경찰의 긴급 출동이 수험생의 대학 진학을 지켜냈다.

2027학년도 대학수학능력시험 (수능) 당일인 지난 19일, 서울 서대문구 신촌지구대 를 찾은 수험생 ㄱ씨 가 경찰관의 긴급 도움으로 고사장 지각을 막고 무사히 시험을 치를 수 있었다. 이 같은 사연이 알려지면서 경찰관의 민첩한 대응과 수험생의 감사함이 많은 이들의 마음을 따뜻하게 했다.

신촌지구대 도착 후 경찰 순찰차 급파

23일 경찰에 따르면 2027학년도 수능 당일인 지난 19일 오전 7시40분께 수험생 ㄱ씨가 신촌지구대 문을 열고 다급하게 뛰어 들어와 도움을 요청했다. 이때 수능 시험장 입실 마감 시간인 오전 8시10분까지 남은 시간이 불과 30분도 채 되지 않은 극박한 상황이었다.

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ㄱ씨는 현재 12km나 떨어진 곳의 시험장으로 가야 했기 때문에 대중교통이나 택시로는 제시간에 도착할 수 없는 먼 거리라는 점이 큰 걱정이었다. 신촌지구대에 근무하던 유아무개(58) 경위는 내비게이션을 통해 도착예정 시간을 빠르게 확인한 결과, 지구에서 시험장까지 거리 계산상 58분이 소요되는 것을 파악했다.

17분 만에 도착한 순찰차의 기적 같은 이동

유 경위는 동료 경찰관과 함께 ㄱ씨를 순찰차에 태우고 경광등과 상향등을 켜며 사이렌을 울리고 속도를 냈다. 순찰차가 촌각을 다투며 빠르게 달렸고 그 덕분에 ㄱ씨는 출발 17분 만인 오전 8시2분에 시험장에 도착할 수 있었다. 이는 시험장 입실 마감 시간인 오전 8시10분보다 무려 8분 앞선 시간이었다.

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수험생 ㄱ씨는 순찰차에서 내리자마자 교문 안으로 들어가며 경찰관에게 꼭 다시 찾아뵙겠다고 인사를 남겼다. 그 후 ㄱ씨는 다음 날인 지난 20일 신촌지구대를 찾아 비타민 음료 한 상자와 손글씨로 적은 편지를 경찰관에게 건넸다.

삼수생의 긴장감과 감동의 손편지

서울 노원구에 거주하는 삼수생인 ㄱ씨는 시험장이 집에서 먼 은평구의 한 고등학교로 배정되자 지각을 피하기 위해 전날 신촌에 숙소를 잡고 하루를 보냈다. 하지만 시험 당일 아침 알람이 울리지 않아 늦잠을 자게 되는 바람에 다급한 마음에 인근 신촌지구대로 달려와 도움을 요청한 것이었다.

ㄱ씨는 편지에서 고사장까지 대중교통과 택시로는 제 시각에 도착할 수 없는 먼 거리여서 수능을 못 보게 되는 것일까 매우 당황하고 걱정이었다고 적었다. 그러면서 고마운 경찰관 두분 덕분에 무사히 고사장에 도착해 수능을 치를 수 있었다며 거듭 감사를 표했다.

경찰의 격려와 수험생의 감사 인사

절이라도 하고 싶다며 거듭 감사한 마음을 전하는 ㄱ씨에게 유아무개 경위는 사회에 보탬이 되는 사람이 되라고 웃으며 격려했다. 유 경위는 ㄱ씨가 정말 지구대를 다시 찾아와 놀랐으며 편지 글씨에서 정성이 느껴져 평소 공부를 꽤 열심히 한 학생 같았다고 말했다.

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이 같은 에피소드는 수능이라는 중요한 시험 날에 발생한 긴급 상황을 경찰의 신속한 대응으로 해결한 사례로 기억될 전망이다. 수험생 ㄱ씨가 전달한 비타민 음료와 손편지는 경찰관들에게 큰 위안과 보람을 주는 소중한 선물이 되었다.