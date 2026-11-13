수능 스마트안경 부정행위 의혹, 사후 검증 및 입학 취소 가능성

교육부는 LEET 만점자 이진우씨의 스마트안경 부정행위 의혹을 인정하고 사후 조사를 진행한다. 성적이 무효화되고 대학 입학 취소가 가능해 시험장 관리가 강화된다.

교육부 는 올해 법학적성시험( LEET)에서 사상 첫 전 영역 만점을 기록한 이진우 씨의 스마트안경 부정행위 의혹과 관련해, 사후 제보와 조사를 통해 사실을 규명하겠다는 입장을 분명히 밝혔다. 시험이 종료된 이후에도 부정행위가 적발될 경우 해당 성적이 무효 처리되며, 이미 대학에 합격해 입학한 경우에도 입학이 취소될 수 있는 법적 근거가 확보되어 있다. 필요 시에는 경찰에 수사를 의뢰하여 디지털 흔적을 포함한 사실관계를 철저히 검증할 계획이다.

이진우 LEET 만점자의 생중계 공약과 논란

지난 13일 교육계 등에 따르면, LEET 첫 전 영역 만점자인 이진우씨는 자신의 유튜브 영상 댓글을 통해 오는 19일 치러지는 대학수학능력시험(수능) 당일 국어 문제를 생중계로 풀어보겠다고 예고했다. 이는 최근 세무사시험 수석 합격자에게 제기된 스마트안경 부정행위 의혹이 자신에게까지 미치자, 실력을 증명하겠다는 취지로 해석된다. 다만, 이씨의 주장이나 행위에 부정행위를 뒷받침할 구체적인 물적 증거는 현재까지 제시되지 않은 상태다.

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사후 검증 절차와 성적 무효화 규정

현행 '대학수학능력시험 관리규정'에 따르면 시험 종료 후 부정행위가 신고되면 시도교육청이 기초 조사를 실시하고, 교육부 수능부정행위심의위원회가 부정행위 여부를 심의한다. 교육부 관계자는 스마트안경 활용 부정행위 역시 경중에 따라 절차는 다르지만 사후적으로 충분히 확인이 가능하다고 설명했다. 감독관과 수험생의 진술을 통해 시험장 당시 상황을 파악하고, 증거가 불충분할 경우 휴대전화 기록 등 디지털 데이터를 확인하기 위해 경찰 수사를 요청할 방침이다.

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역사적 사례와 향후 시험장 관리 강화

2020학년도 수능 당시 현역 군인이 선임병을 대신해 응시한 사실이 국민신문고를 통해 제보된 바 있다. 서울시교육청이 40여 일간 조사 후 수사 의뢰를 했고, 위계공무집행방해 혐의로 기소된 선임병은 2021년 1심에서 징역 1년을 선고받았다. 이 사건은 사후 적발 시 입학을 취소하고 형사 처벌할 수 있음을 보여준 선례다. 오는 19일 수능에서는 전국 1312개 시험장에 스마트안경 판별 전담 인력이 배치되며, 의심 시 안경 착용을 해제하는 절차를 엄격히 적용할 예정이다.