한성숙 국무총리가 주도하는 수능 부정행위 대응 TF는 스마트기기 사용자에게 최대 10년간 시험 응시를 금지하고 형사고발하여 최대 5년의 징역형에 처할 수 있다고 발표했습니다.

한성숙 국무총리 가 20일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 수능 부정행위 대응 태스크포스(TF) 1차 회의에서 강력한 처벌 방안을 공개했다. 그는 인공지능(AI) 기반의 정밀 감시 시스템과 범정부적 협력 체계를 통해 시험의 공정성을 반드시 지켜내겠다고 강조하며, 적발된 부정행위자에 대한 행정 및 형사적 책임을 철저히 물을 것임을 밝혔다.

스마트기기 보유 판매자까지 형사처벌 확대

한성숙 국무총리는 시험 현장에서 적발되지 않았던 부정행위 사안까지 끝까지 추적하여 규명하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 전날 시험장에서 전담 감독관이 의심스러운 와이파이와 블루투스 신호를 기록하고 저장해 두었으며, 이 데이터를 분석한 결과 부정행위가 의심되는 사례는 즉시 수사기관에 의뢰할 계획이라고 설명했다. 특히 스마트기기를 활용한 부정행위에 대해서는 형사고발을 진행하며, 이 경우 가해자는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있다고 경고했다.

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불법적인 기밀유출을 목적으로 한 행동은 그치지 않고, 이러한 행위에 활용될 가능성이 있음을 인지하고도 관련 스마트기기를 판매한 자까지 함께 수사하겠다고 강조했다. 정부는 관련 법령과 규정에 따라 판매자의 책임도 엄정하게 물을 방침이며, 이를 통해 부정행위 발생의 근본적인 원인을 차단하려는 의지를 드러냈다.

응시 제한 1년에서 10년으로 확대 소급 적용

정부는 수능 응시 금지 기간을 현행 1년에서 최대 10년까지 연장하는 방안을 추진 중이다. 이 조치는 올해 수능 부정행위자부터 소급 적용될 예정이며, 국회에서도 해당 법률 개정이 논의되고 있다. 한 국무총리는 모든 부정행위자가 올해 수능 성적에서 무효 처리됨을 명시하며, 추가적으로 수능 부정행위 심의위원회를 통해 사안의 경중을 면밀히 검토하고 행정적 및 형사적 책임을 물을 것이라고 밝혔다.

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이미 대학에 입학한 자나 재학생인 경우 해당 대학의 입학을 취소하고 퇴학 조치할 예정이다. 이러한 경우 해당 학생은 향후 10년간 다른 대학의 입학을 금지당하게 되며, 이는 교육 기회의 박탈을 의미하는 강력한 제재 조치이다.

범정부 차원의 전담 TF 출범 및 포상금 지급

교육부와 과학기술정보통신부, 행정안전부, 법무부, 경찰청, 국민권익위원회 등 관계 부처가 참여하는 수능 부정행위 대응 TF가 이날 공식 출범했다. 한 국무총리는 수능 시험은 종료되었지만, 공정성 유지를 위한 정부의 책임은 끝나지 않았다고 강조하며 부처 간 협력 범위를 확대하겠다고 밝혔다.

권익위를 중심으로 부정행위 의심 사례에 대한 신고와 제보 접수 시스템도 가동된다. 신고나 제보된 사례가 실제 부정행위로 확인될 경우 포상금이 지급될 예정이며, 관련 절차가 차질 없이 준비되고 있다. 이는 시민과 수험생들의 적극적인 참여를 유도하여 내부자 정보를 확보하고 부정행위 네트워크를 조기에 적발하기 위한 전략이다.

국가시험 전반 혁신 위한 별도 TF 구성

한성숙 국무총리는 수능을 비롯하여 국가가 주관하는 각종 시험 전반에 대한 혁신을 선언했다. 인공지능 기술의 급속한 발전에 발맞춰 제도 개선 방안을 종합적으로 마련하기 위해 별도로 범정부 TF를 신속히 출범시킬 계획임을 밝혔다. 이는 단순한 형벌 강화를 넘어, 기술적으로 진보된 부정행위 방식을 선제적으로 차단하고 시험 제도의 신뢰성을 높이기 위한 장기적인 전략으로 평가된다.