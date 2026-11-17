수능 및 자격증 시험 부정행위를 조장하는 텔레그램 채널이 확산하고 있다. 초소형 이어폰과 카메라를 이용해 외부 대리인이 실시간으로 정답을 알려주는 불법 시험 대행 조직의 실태와 관련 범죄 가능성을 보도한다.

온라인에서 수능이나 각종 자격증 시험의 부정행위를 도와준다고 홍보하며 이용료 결제와 장비 구매를 유도하는 텔레그램 채널이 확산되고 있는 것으로 확인됐다. 17일 연합뉴스가 해당 텔레그램 채널에 직접 접촉해 시험 도움 가능 여부를 문의하자, 쌀알만 한 크기의 초소형 이어폰 과 단추형 카메라 구매가 필요하다는 답변이 돌아왔다.

초소형 카메라와 이어폰을 통한 실시간 cheating 구조

업체가 설명하는 구체적인 cheating 과정은 다음과 같다. 수험생은 사전에 해당 업체에서 안경형 혹은 단추형 촬영 장비 중 하나와 초소형 이어폰을 구매해야 한다. 이어 하루 동안 문제 해결 능력을 갖춘 사람과 만나 모의 훈련을 진행하며 장비 사용법과 주의사항을 익힌다.

Also read 미국의 사회 구조 변화: 가족 중심의 일상화와 친구 관계 축소

실제 시험장에서는 촬영 장비가 자동으로 실시간 화면을 시험장 밖의 대리인, 즉 문제를 대신 풀어주는 사람에게 전송한다. 이 대리인은 수험생이 착용한 초소형 이어폰을 통해 정답을 실시간으로 알려주며 수험생은 이를 따라 적어 내려가는 방식이다.

이들은 금속 탐지기가 초소형 이어폰과 안경에 반응하지 않는 영상, 단추용 카메라 작동 영상 등을 게시하며 '안전한 방식'이라고 홍보한다. 시험 종료 후에는 대리인의 몫으로 추가 비용을 지불해야 하는 구조다.

Advertisement

2만 명 이상 참여, 기존 합격자 사례와 목표 점수 제시

주의사항이나 가격 안내가 이루어지는 이 텔레그램 방에는 2만 2천 981명이 참여하고 있어 그 확산 범위가 넓음을 보여준다. 업체는 최근 부정행위를 하고 자수한 올해 세무사 시험 합격자 한모(34) 씨가 자신들의 도움을 받았다고 주장하며, 전날 한국어로 번역한 글을 공지방에 게시하기도 했다.

토익(TOEIC) 시험의 경우에도 750점을 보장한다고 명시하며, 비용을 더 내면 820점까지 가능하다고 목표 점수까지 구체적으로 제시했다. 모든 대화는 기본적으로 중국어로 이루어지며, 업체 측은 대리인에 대해 정규직 공무원, 퇴직 교사, 각종 기관 직원이라고 설명했다.

업체는 이 대리인들을 여러 단계의 심사를 거쳐 뽑았고, 모두 1년 이상 함께 일해 왔다고 밝혔다. 하지만 한씨가 경찰에 제출한 장비에는 초소형 이어폰이 포함되지 않은 점은 의혹을 키우는 부분이다.

경찰학과 전문가, 초국경 사기 및 범죄 연루 가능성 경고

이웅혁 건국대 경찰학과 교수는 이러한 행위가 아시아 국가들의 시험에 대한 민감성을 노린 보이스피싱 등 사기 집단일 가능성을 배제할 수 없다고 경고했다. 그는 불법적인 행위에 한 번 접촉하면 파생되는 다른 범죄에 연루될 가능성이 크므로 노출을 자제해야 한다고 조언했다.

Advertisement

이 교수는 해당 업체가 한국 시험 외에도 중국 국가공무원시험, 일본어능력시험(JLPT) 응시자를 광범위하게 대상으로 한다는 점에서, 캄보디아 범죄 집단처럼 초국경 범죄 집단일 가능성도 있다고 설명했다.