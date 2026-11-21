수능 첨단기기 부정행위 적발과 이재명 대통령 개편 주문에 따라 국가교육위원회가 학교 내신 서·논술형 평가 확대와 수능 자격고사 전환 방안을 검토하고 있어 대입제계 개편이 가속화되고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험 (수능)에서 첨단기기를 이용한 부정행위가 적발된 사건과 이재명 대통령의 국가시험 제도 전면 개편 주문에 따라 대입 평가체계 개편 논의가 급물살을 타고 있다.

현재 국가교육위원회는 학교 내신 평가에서 서·논술형 평가를 확대하는 방안을 집중 검토하고 있으며, 일부 교육계 인사들은 수능을 자격고사로 전환하여 대학의 학생 선발권을 강화해야 한다는 주장을 펼치고 있다.

Also read 필리핀 동물 사체 무단 방치 사건, 반려동물 보호자 충격에 빠트려

국가교육위원회의 내신 서·논술형 확대 검토

차정인 국가교육위원장은 수능에 서·논술형 평가를 도입하는 문제는 1년에서 2년 이내에 해결될 사안이 아니라고 밝히고, 내신에서 서·논술형 시험을 단계적으로 확대하여 공교육이 충분히 대비할 수 있는 시간을 확보하는 방안을 추진 중이다.

교육계 내 한 인사는 그동안 객관식 평가가 높은 공정성을 확보해 왔으나, 최근 여러 시험에서 발생한 AI 커닝 사태로 그 신뢰도가 약화되었다며 서·논술형 평가 논의가 부각될 수 있다고 분석했다.

Advertisement

하지만 AI 채점 과정에서의 공정성 우려가 완전히 해소되지 않았고, 사교육비 증가 가능성과 교사들의 업무 부담 가중 등 해결해야 할 난제가 적지 않아 신중한 접근이 필요한 상황이다.

수능 자격고사 전환 및 대학 선발권 확대 방안

정근식 서울교육감, 안민석 경기교육감 등 진보 성향 교육감들을 중심으로 수능을 절대평가로 전환하고 대입 자격고사 제도를 도입해야 한다는 주장이 꾸준히 제기되어 왔다.

수능이 자격고사로 전환될 경우, 대학별 논술고사와 면접 전형의 비중이 크게 늘어날 것으로 예상되며, 이는 대학의 학생 선발권을 확대하는 대신 평가 공정성 확보와 사교육비 증가 등의 새로운 과제를 야기할 전망이다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 수능 제도가 점진적으로 변화해 왔으나 올해 공정성 문제가 대두된 만큼, 수능을 문제은행식 자격고사로 바꾸고 대학의 학생 선발권을 강화하는 것도 유효한 대안일 수 있다고 말했다.

Advertisement

정부의 부정행위 차단 대책과 향후 일정

정부는 전자기기 소지 시 이를 부정행위로 간주한다는 방침을 거듭 강조하며, 스마트폰 미제출자 적발을 위한 위급재난문자 발송, 수험생 옷 단추에 스티커 부착, 시험장 주변 공공 와이파이 차단 등 전방위한 대응책을 동원했다.

이러한 각종 대응책에도 불구하고 첨단기기를 이용한 부정행위가 적발되면서 대입 평가 체계 자체의 개선 필요성에 대한 사회적 요구가 높아지고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험이 종료된 직후인 11월 21일부터 대학별 논술고사가 일제히 시작되어 대입 전형의 새로운 국면을 예고하고 있다.