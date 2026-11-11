수능 부정행위 방지 위해 스마트 안경 전담 요원 교육 진행

서울 용산구 서울시교육청은 2027학년도 수능날 부정행위 예방을 위해 스마트 안경을 배치할 전담 요원 239명을 교육한다. 1일과 2일씩 배치 예정이며, 부정 행위 시 3년 정지 가능성까지 논의된다.

2027학년도 대학수학능력시험이 8일 남은 상황에서 서울 용산구에 체결된 교육청은 스마트 안경 전담 요원 교육을 진행하였다. 이번 교육을 통해 239명의 전담 요원이 인공지능 (AI) 기능이 탑재된 스마트 안경을 직접 착용하고 문제지를 확인하는 방법을 배웠다.

스마트 안경 운영 방식

교육 현장에서는 스마트 안경 업체 직원이 안경의 모양, 두께, 카메라 렌즈 등 주요 특징과 식별법을 설명하였다. 참가자는 실제 스마트 안경을 착용하고 모의고사 문제지를 펼쳐 보며, 부정행위 가능성을 탐지하는 연습을 했다.

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서울시교육청은 수능 당일 부정행위 예방을 위해 전 학생 수험장에 1명 또는 2명씩 전담 요원을 배치할 계획이다. 배치 인원은 각 수험장 규모에 따라 정해지며, 이는 수험장 현장의 감독 효율을 높이기 위한 방침이다.

법적 대응과 처벌 강화

지난 7월 교육부가 발표한 스마트 안경 관련 부정행위 사례별 처벌 방안을 토대로, 2027년 수능에 적용되는 처벌 정책이 강화될 전망이다. 스마트 안경을 악용해 부정행위를 할 경우, 기존 1년이었던 수능 시험 응시자격 정지 기간이 3년으로 상향될 가능성이 있다.

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또한, 부정행위 시 공무집행방해, 업무방해 등 형사처벌이 동반될 수 있다는 방침이 지난달 29일에 발표되었다. 이는 부정행위 방지를 위한 엄중한 태도를 강조한 결과다.

교육 내용과 향후 일정

교육청은 요원들에게 '의심 학생 발견 시 대처 방법' 및 시험 감독 중 발생 가능한 상황에 대해 전반적으로 교육할 예정이다. 요원들은 스마트 안경을 착용하고 문제풀이를 체험함으로써 실제 상황에서의 대응 능력을 향상시킬 계획이다.

앞으로 수능 당일에는 스마트 안경이 부착된 전담 요원이 모든 시험장에 배치될 것이며, 이는 부정행위 예방 및 시험 환경 투명성 확보에 기여할 것이다. 교육청은 이에 대한 상세한 운영 방침을 추후 공고할 예정이다.