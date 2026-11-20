2026년 수능에서 전자기기 관련 부정행위 111건이 적발되면서 수험생과 학부모들이 시험 공정성에 대한 강한 불신을 드러내고 있다. 정부의 뒤늦은 대응과 강화된 검열 절차에 대해 강도 높은 비판이 제기되고 있다.

2026년 대학수학능력시험에서 전자기기 활용 부정행위 111건이 적발되며 수험생 과 학부모 사이에서 시험 공정성 에 대한 신뢰가 크게 흔들렸다. 2026년 11월 20일 기준, 최근 국가자격시험에서 초소형 카메라와 인공지능(AI)을 이용한 부정행위 가 잇따라 드러난 데 이어 이번 수능에서도 유사한 사례가 다수 발견되면서 사회적 논란이 확산되고 있다.

수능 부정행위 적발 건수와 현황

교육 당국은 이번 수능에서 전자기기 관련 부정행위 111건이 적발되었다고 밝혔다. 이 같은 숫자는 기존 expectations를 훨씬 상회하는 규모로, 시험의 공정성을 입증해야 할 기관에 대한 의구심을 키우고 있다. 특히 소규모 전자기기와 첨단 기술이 동원된 부정행위가 증가하면서 감독 시스템의 한계가 지적되고 있다.

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규칙 변경에 대한 수험생 및 학부모 반응

이양은이라는 이름의 수험생은 수능 직전에 갑자기 규칙이 변경되어 준비 과정에서 큰 혼란을 겪었다고 전했다. 그는 "실제로 눈물이 날 뻔했다"며 "1년 동안 이날을 위해 공부했는데 시험 직전까지 부정행위를 의심하며 준비해야 한다는 사실이 믿기지 않는다"고 호소했다. 이러한 불만은 단순히 개인의 감정을 넘어, 체계적인 준비 부족이 수험생들의 정신적 부담으로 이어졌음을 보여준다.

입시설명회 현장의 불만과 우려 목소리

서울 광진구 세종대학교 컨벤션센터에서 종로학원이 개최한 2027학년도 정시 합격점수 예측 및 전략 설명회 현장에서는 공정한 시험 운영에 대한 비판이 거세게 쏟아졌다. 이날 행사에는 1,000명이 넘는 수험생과 학부모가 직접 방문했고, 온라인 생중계를 통해 2,000명 이상이 시청하는 등 높은 관심을 보였다. 평소 수능 직후 입시설명회에서는 주요 화제가 되는 영역이나 지원 전략 논의가 주를 이뤘으나, 이날은 시험의 공정성에 대한 의구심과 정부 대응의 부족함을 질타하는 목소리가 dominating했다.

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강화된 검사 절차와 이로 인한 혼란

고3 아들을 둔 박승구(48) 씨는 시험 전날까지 귀마개, 담요, 물통 등 준비물 규정에 대한 명확한 안내가 없어서 혼란을 겪었다고 밝혔다. 그는 "공부한 내용을 마지막으로 정리해야 할 시간에 준비물 때문에 신경을 써야 했던 점부터 잘못됐다"며 강한 불만을 표시했다. 또한 "규정을 강화한 것은 이해하지만, 왜 시험 하루 전에 이러한 조치를 취했는지 의문"이라고 반문하며, 긴장한 학생들이 규정을 잘못 지켜 불이익을 받지 않을까 봐 부모들도 함께 불안해했다고 전했다.

REET 사건과 수능 조사를 요구하는 여론

부정행위 의혹을 받다 전날 숨진 법학적성시험(LEET) 만점자 이진우(32) 씨의 사례가 다시금 언급되며 수능에 대한 철저한 조사를 요구하는 목소리도 커졌다. 재수생 딸을 둔 정수현(51) 씨는 "예전부터 수행평가나 내신에서 AI로 커닝하는 일이 비일비재했다"며 "부정행위 예방 준비가 미비했다면 일주일이라도 수능을 미뤘어야 한다"고 주장한 바 있다.

정수현 씨는 "우리 딸이 작년에 원하던 대학에 떨어졌는데, 이진우 씨는 서울대 치대를 부정행위로 들어갔을 수도 있다"며 "작년 수능을 전면적으로 조사해야 한다"고 촉구했다. 이는 특정 사건이 단순한 과거의 일이 아니라, 현재의 시험 시스템에 대한 근본적인 불신으로 이어질 수 있음을 시사한다.

시사점과 향후 전망

한 학부모는 "작은 카메라를 감독관이 일일이 찾아낼 수 있을지에 의문이 들 정도로 적발된 사람이 100명이 넘는다"며 오히려 불안감이 가중되었다고 말했다. 이는 감독 인력 부족이나 기술적 한계가 존재함을 암시하며, 향후 더 정교한 감독 시스템이나 기술적 보완이 필요함을 보여준다. 온라인 커뮤니티에서도 탐구영역 시험 직전 금속탐지기 검사로 인해 시간을 빼앗겨 시험에 제대로 임하지 못했다는 주장이 제기되는 등 시험 운영 방식에 대한 개선 요구가 지속될 전망이다.