정부, 2027학년도 수능 부정행위 적발 시 공무집행방해죄 적용 등 처벌을 강화한다고 발표했다. 한성숙 국무총리의 담화와 공소청의 엄정 지시에 따라 합격 및 임용 취소 등의 불이익이 예상된다.

정부가 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 첨단 기기를 이용한 부정행위에 대한 처벌을 대폭 강화하기로 했다. 한성숙 국무총리 는 17일 ' 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문'을 통해 부정행위 적발 시 시험 무효 처리에 그치지 않고 형사 처벌로 이어질 수 있음을 명시했다.

정부의 이번 조치는 인공지능(AI) 안경, 초소형 카메라 등 스마트 기기를 활용한 치밀한 부정행위 우려가 커짐에 따라 이루어졌다. 특히 행정안전부는 관련 법령을 개정하여 위계에 의한 공무집행방해 혐의를 적용해 고발하거나 수사를 의뢰할 방침이다.

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공무집행방해 적용과 엄격한 처벌 기준

수능 부정행위가 위계에 의한 공무집행방해죄로 처벌된 선례는 이미 존재한다. 대표적인 사례로 2004년 광주에서 발생한 집단 커닝 사건을 꼽을 수 있으며, 이때 광주지법은 주도적 학생 7명에게 징역 8월에 집행유예 1년, 사회봉사 80시간을 선고했다.

이후 2020학년도 수능에서는 군 복무 중 후임병에게 시험을 대신 치르게 한 사례가 적발되어 법원은 피고인에게 징역 1년을 선고한 바 있다. 대법원은 2010년 채용시험 채점 조작 사건에서 업무방해 결과가 현실화하지 않았더라도 적정성과 공정성 침해 위험만 있으면 죄가 성립한다고 판시한 바 있다.

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공소청의 구공판 및 구속영장 청구 지시

공소청은 17일 전국청에 '스마트기기 이용 시험 부정행위 사범'에 대한 엄정 지시를 전파했다. 생성형 AI, 스마트안경, 초소형 카메라·이어폰 등을 이용한 부정행위 시도 시 시험 종료 전 발각 여부나 재범 여부와 상관없이 원칙적으로 구공판을 청구하도록 했다.

또한 조직적 범행이나 사회적 파급력이 큰 경우 경찰과 협의하여 구속영장 청구를 적극 검토하고 징역형을 구형하는 등 사건 처리 기준을 강화했다. 공소청은 경찰과 긴밀한 협력체계를 구축해 수사 방향과 법리 검토를 신속히 협의할 예정이다.

합격 취소 및 임용에 미치는 파급 효과

부정행위 적발로 대학 합격이나 학위가 취소될 경우 향후 취업 및 임용에도 중대한 불이익이 발생할 수 있다. 이미 취득한 자격이나 임용이 취소될 수 있으며, 이는 개인의 경력에 치명적인 타격을 준다.

경기남부경찰청 경찰관들은 17일 대학수학능력시험 교통관리에 쓸 오토바이에 안내문을 부착하며 출동 준비를 완료했다. 정부는 수능 지각생 없이 시험이 원활히 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다는 입장이다.