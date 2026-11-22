AI 부정행위 논란 속 수능 개편 요구가 커지는 가운데, 수능 창시자 박도순 전 원장이 시험의 타당성과 대학 자율 선발 필요성을 제기했다.

인공지능(AI)과 스마트 기기를 활용한 부정행위가 논란이 되는 가운데, 1점 차이로 당락이 갈리는 현행 대학수학능력시험 (수능)을 근본적으로 개편해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 33년 전 도입된 수능 설계에 참여해 '수능 창시자'로 불리는 박도순 (84) 초대 한국교육과정평가원 장이 이 문제를 정면으로 제기했다.

박도순 전 원장은 22일 한겨레와 한 전화 인터뷰에서 부정행위를 막는 방법을 논하기 전에, 인공지능이 답할 수 있는 것을 시험 문제로 내는 것이 타당한지부터 따져야 한다고 강조했다. 그는 고려대 교육학과 명예교수이기도 하다.

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수능 설계 취지는 어떻게 변질됐나

박 전 원장은 수능을 설계할 때 대입 당락을 결정하는 요소로 쓰이지 않는 것을 전제로 했다고 밝혔다. 학력고사의 폐해였던 암기 위주 교육을 없애고, 통합교과적인 문제를 내도록 하는 것이 목표였다는 설명이다.

그러나 당시 '너무 쉽다, 만점자가 너무 많은 것 아니냐'는 문제제기가 나왔다. 대학도 공정성을 손쉽게 담보할 수 있는 수능 점수에 의존하면서 시험의 성격이 바뀌었다고 그는 말했다.

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박 전 원장에 따르면 수능은 미국의 대학입학자격시험(SAT)처럼 대학에서 강의를 이해하고 공부할 수 있는 최소한의 능력을 갖췄는지 알아보는 자격시험을 지향했다. 하지만 현실에서는 설계 의도가 어그러졌다는 것이 그의 진단이다.

1점 차이 당락과 측정오차 논쟁

박 전 원장은 수능의 공정성에도 의문을 제기했다. 그는 모든 시험에는 측정오차가 있다고 전제했다.

그는 수능도 자신이 보기에 적어도 20점의 오차가 있는데, 학생들이 1점 차이로 대학에 붙고 떨어진다고 지적했다. 이는 공정하다고 할 수 있을지는 몰라도 타당성은 전혀 없다는 평가다.

박 전 원장은 공정성을 앞세우면 가위바위보에서 지는 사람이 떨어진다고 해도 그만이 된다고 비판했다. 시험이 무엇을 측정하고 왜 그것을 선발 기준으로 삼는지 설명할 수 있어야 공정성도 의미가 있다고 덧붙였다.

대학 자율 선발과 정부 지원 역할

박 전 원장은 수능을 본래 취지대로 되돌리거나 그럴 수 없다면 폐지하고, 대입은 대학의 자율과 책임에 맡겨야 한다는 입장이다. 대학마다 설립 목적과 교육과정이 다른 만큼, 학생 선발은 대학이 직접 결정하고 책임져야 한다는 논리다.

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그는 대학이 자체 평가방식을 개발하는 과정에서 정부가 전문인력과 재정을 지원하는 역할을 해야 한다고 제시했다. 대학이 자율 선발을 실제로 운영할 수 있는 기반을 갖추도록 돕자는 취지다.

인공지능 시대 교육의 목표 재설정

박 전 원장은 21세기 교육의 근본적인 목적은 창의성, 협동성, 비판적 사고력 함양이라고 강조했다. 그는 인공지능으로 할 수 없는 것을 교육이 해야 한다는 점을 핵심으로 꼽았다.

그는 학교가 학생들이 토론하고 다른 사람과 협력하는 과정에서 스스로 사고하는 힘을 기를 수 있도록 해야 한다고 봤다. 암기한 답을 확인하는 시험보다, 생각을 주고받는 수업이 중요하다는 의미다.

박 전 원장은 이러한 능력을 기르기 위해 학교가 어떤 경험과 환경을 제공해야 할지 고민해야 할 때라고 말했다. 수능 개편 논의가 시험 방식의 문제를 넘어 교육의 목적을 다시 묻는 자리가 되어야 한다는 것이 그의 주장이다.