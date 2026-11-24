전국중등교사노조가 발표한 수능 감독 실태조사 결과, 응답 교사 95%가 스마트기기 지침 변경 등 행정적 혼란으로 인한 부담을 호소했다. 24일 정부서울청사 앞 기자회견에서 교사와 수험생은 감독 지침의 안정적 제공과 국가 차원 시스템 보완, 그리고 평가 체제 개혁을 강력히 요구했다.

전국중등교사노동조합이 발표한 올해 수능 감독 실태조사 결과는 교육 당국의 감독 지침 준비 부족과 현장 교사의 막중한 책임 부담을 적나라하게 드러냈다. 지난 19일부터 22일까지 수능 감독 에 참여한 교사 2006명을 대상으로 실시된 설문조사에서 응답자의 압도적 다수인 95%에 해당하는 1905명이 스마트기기 관련 지침 변경으로 인한 감독 부담 가중을 호소했다.

수능 감독 지침 변경으로 인한 현장 교사 혼란과 행정 지원 미흡

이는 단순히 감독 인력 부족이나 피로도를 넘어, 시험 직전까지 지속적으로 변경된 지침과 늦게 전달된 추가 대책으로 인해 현장 교육자들이 심각한 혼란을 겪었음을 의미한다. 또한 준비시간 부족을 경험한 교사가 87.5%에 달했으며, 민원이나 고소, 소송 발생 시 교육 당국으로부터 제공받는 보호와 지원 조치가 미흡하거나 아예 없었다고 답한 비율도 68.2%로 집계되어 행정적 지원 시스템의 허점이 드러났다. 24일 오전 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 열린 기자회견에서는 이러한 문제점을 근본적으로 해결하기 위해 국가 차원의 평가 체제 개혁이 촉구되었다.

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김희정 중등교사노조 위원장은 시험 직전까지 바뀐 지침으로 인해 현장에서 끊임없는 혼란이 야기되었다며, 교사들이 늘 어떻게든 시험을 무사히 치러냈다는 핑계로 국가가 해야 할 준비와 시스템을 계속 교사에게 전가하지 말아야 한다고 강력히 지적했다. 부산 교사노조 김한나 위원장은 첨단 스마트 기기인 스마트 안경 등을 맨눈으로 확인해야 하는 현실에서 감독교사가 최선을 다하더라도 부정행위를 모두 가려냈다고 확신하기 어렵다고 밝혔다.

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교사 개인 책임 전가 문제와 수험생 불안감 해소 위한 국가 차원 해결책 촉구

작은 행동 하나하나가 민원으로 이어지는 환경에서 교사 개인이 모든 책임을 지며 소명해야 하는 구조 자체가 문제이며, 정부는 국가 차원의 기술과 시스템을 갖출 것을 요구하고 있다. 수험생 측의 입장 또한 이러한 요구에 공명한다. 이날 기자회견에 참석한 수험생 송지민 씨는 부정행위를 저지를 것이라는 우려뿐만 아니라, 자신이 억울하게 부정행위자로 오해받을 가능성에 대한 막연한 불안감도 존재한다고 밝혔다. 시험의 공정성을 지키는 책임을 오로지 학생과 선생님에게만 맡겨서는 안 되며, 이는 국가와 교육 당국이 책임지고 해결해야 할 사안이라고 강조했다.

이번 조사와 기자회견은 단순한 감독 인력의 불만을 넘어, 기술의 발전에 대비하지 못한 낡은 감독 시스템과 과도하게 개인에게 책임이 전가된 현재 교육 행정의 문제를 고발하는 것이다. 교육부는 이러한 목소리에 귀 기울여 감독 지침의 안정적 제공과 행정적 지원 강화, 그리고 장기적으로는 평가 체제 전반의 개혁을 검토해야 할 중대한 과제를 안게 되었다. 교사들의 건강과 권리를 보호하고 시험의 진정한 공정성을 확보하기 위해서는 제도적 개선이 시급하다.