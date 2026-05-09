숀롱의 극적인 버저비터급 자유투, 부산 KCC 챔프전 3승 고지 점령

부산 KCC가 숀롱의 경기 종료 직전 결정적인 자유투 성공에 힘입어 고양 소노를 88-87로 꺾고 시리즈 전적 3승 무패를 기록하며 우승에 턱밑까지 다가섰습니다.

부산 사직체육관을 가득 메운 열광적인 응원 소리가 정점에 달했던 순간, 경기의 운명을 결정지은 것은 단 한 명의 침착함이었다. 2025~2026 남자 프로농구 챔피언결정전 3차전에서 부산 KCC의 숀롱은 팀원들이 그토록 믿고 의지했던 숀롱 버스의 진가를 유감없이 증명해 보였다.

경기 종료를 단 1초 남겨둔 시점, 팀이 2점 차로 뒤지고 있던 절체절명의 위기 상황에서 숀롱은 자유투 라인에 섰다. 사실 이날 경기 내내 숀롱의 자유투 성공률은 기대에 미치지 못해 팬들의 우려를 자아냈으나, 가장 결정적인 순간에 마주한 두 개의 자유투는 마치 연습 때처럼 가볍게 림을 통과했다. 이 극적인 득점으로 부산 KCC는 고양 소노를 상대로 88-87, 단 1점 차의 짜릿한 승리를 거머쥐었다. 이번 승리로 KCC는 적지에서 치른 1차전과 2차전에 이어 홈 경기인 3차전까지 모두 승리하며 시리즈 전적 3승 무패라는 압도적인 우위를 점하게 되었다.

이번 경기는 단순한 1승 이상의 의미를 지닌다. 7전 4선승제로 치러지는 챔피언결정전에서 3차전까지 모두 승리한 팀이 최종 우승을 차지할 확률은 KBL 역사상 100퍼센트를 기록하고 있다. 과거 5번의 사례 모두 3승으로 시작한 팀이 트로피를 들어 올렸다는 점을 고려할 때, 부산 KCC의 우승 가능성은 사실상 확정적인 분위기다. 이제 KCC는 다가오는 4차전에서 단 한 경기만 더 승리하면 구단 통산 7번째 우승이라는 대업을 달성하게 된다. 이상민 KCC 감독은 경기 후 가진 공식 기자회견에서 숀롱의 활약에 대해 깊은 신뢰를 보냈다.

이 감독은 오늘 게임에서 만약 패배했다면 팀 전체의 분위기가 급격히 가라앉았을 가능성이 컸으나, 숀롱이 결정적인 순간에 두 개의 자유투를 모두 성공시키며 팀이 겪을 수 있었던 가장 큰 고비를 넘겼다고 평가하며, 반드시 부산 홈 팬들 앞에서 우승 트로피를 들어 올리겠다는 강한 의지를 피력했다. 반면 고양 소노는 승리를 코앞에 두고 단 2초를 버티지 못한 뼈아픈 패배를 당했다. 경기 종료 2초 전까지만 해도 분위기는 소노 쪽으로 기울어 있었다. 이정현이 극적인 득점에 성공하며 87-86으로 역전에 성공했고, 그대로 시간이 흘렀다면 소노가 승리를 가져갔을 상황이었다.

하지만 이어지는 KCC의 공격 상황에서 네이던 나이트가 치명적인 반칙을 범하며 숀롱에게 자유투 기회를 제공한 것이 패착이 되었다. 소노는 3차전에서 케빈 켐바오의 공격력이 살아나며 1, 2차전보다 훨씬 위협적인 경기력을 선보였고, 경기 종료 직전까지 집중력을 유지하며 판을 뒤집으려는 시도를 멈추지 않았다. 그러나 결정적인 순간에 드러난 경험의 차이는 극복하기 어려운 벽이었다.

특히 소노는 전반전에만 상대의 턴오버를 10개나 유발하며 수많은 득점 기회를 창출했음에도 불구하고, 이를 실제 점수로 연결하는 효율성이 매우 떨어졌다. 1, 2쿼터를 마쳤을 때 오히려 8점이나 뒤지고 있었던 점은 소노의 결정력 부족을 단적으로 보여준다. 더욱 아쉬운 점은 KCC의 에이스 최준용이 5반칙 퇴장을 당하며 소노에게 찾아온 천금 같은 기회를 살리지 못했다는 것이다. 최준용은 반칙 관리 문제로 2쿼터와 3쿼터 대부분을 벤치에서 보내야 했고, 4쿼터 복귀 후 8분 만에 결국 5반칙으로 코트를 떠났다.

보통 상대 팀의 핵심 선수가 퇴장당하면 경기 흐름이 급격히 바뀌기 마련이지만, 소노는 이 틈을 공략하지 못했다. 오히려 최준용이 나가자마자 허웅이 정교한 3점포를 가동하며 분위기를 다시 KCC 쪽으로 가져왔고, 최준용의 빈자리를 메우기 위해 투입된 장재석이 강력한 수비 존재감을 뽐내며 소노의 공격 흐름을 완전히 차단했다. 이를 지켜본 정용범 해설위원은 중계 방송을 통해 KCC와 다른 팀들의 가장 결정적인 차이점은 바로 스타 플레이어들의 해결력에 있다고 분석했다.

소노의 이정현(19득점), 임동섭(18득점 5리바운드), 켐바오(17득점 11리바운드)가 분전했음에도 불구하고, 결국 승부처에서 경기를 끝낼 수 있는 한 끗 차이의 클러치 능력이 KCC의 손을 들어주었다. 이제 모든 시선은 10일 오후 4시 30분에 열리는 4차전으로 향한다. 원래 11일로 예정되었던 일정은 전국소년체전 대관 문제로 인해 하루 앞당겨졌는데, 이는 선수들에게 이른바 백투백 일정을 강요하는 가혹한 조건이었다.

주전 선수들의 체력 소모가 심한 상황에서 집중력이 높은 KCC에게는 다소 불리할 수 있는 일정이었으나, 역설적으로 3차전에서 최준용이 5반칙 퇴장으로 인해 강제적인 휴식을 취하게 된 것이 4차전을 앞둔 KCC에게는 득이 되었다. 최준용은 3차전에서 단 18분 35초라는 짧은 출전 시간에도 불구하고 14득점 5리바운드를 기록하며 효율적인 경기를 펼쳤기에, 충분한 체력을 회복한 상태로 최종전을 준비할 수 있게 되었다.

부산 KCC가 과연 이 기세를 몰아 4차전에서 승리하며 대망의 우승 트로피를 거머쥘 수 있을지, 아니면 고양 소노가 벼랑 끝에서 기적 같은 반격을 시작할지 농구 팬들의 관심이 집중되고 있다





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