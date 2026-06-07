1996년 연세대 사건 진실규명 요구

한총련(한국대학총학생회연합) 소속 대학생들이 1996년 연세대 건물에 점거해 농성을 벌인 사건에 대해 진실규명을 신청하는 움직임이 나타났다. 당시 참가자들은 3기 진실·화해를위한과거사정리위원회(진실화해위)에 조직적으로 진실규명을 신청하기로 했다.

1996년 8월 연세대 건물에 점거해 농성을 벌인 한총련 ( 한국대학총학생회연합 ) 소속 대학생들의 모습. 한겨레 자료단일 시위사건으로 5848명이라는 역대 최대의 연행자 수를 기록했던 1996년 연세대 사건 에 대해 당시 참가자들이 3기 진실·화해를위한과거사정리위원회( 진실화해위 )에 조직적으로 진실규명 을 신청하기로 했다.

연세대 사건과 관련한 진상 규명 요구 움직임은 사건 발생 30년 만에 처음으로, 이는 3기 진실화해위 조사대상의 시간적 범위가 2001년까지 확대된 데 따른 것이다. 7일 한겨레 취재에 따르면, ‘1996년 8월 통일행사 당시 인권침해 사건에 대한 진정신청대행위원회’(가칭)는 지난달 초부터 사회관계망서비스(SNS)를 통해 배포 중인 안내문을 통해 ‘통일축전에 참여했던 사람들을 찾아 당시 김영삼 정권이 벌인 국가폭력의 실상과 진압, 연행 과정에서의 인권침해에 대한 조사를 진실화해위에 의뢰할 계획’이라고 밝히며 각 학교 단위별로 신청자를 모집하고 있다. 진정신청대행위를 이끄는 김종욱(53, 당시 경희대 총학생회장·서울지역동부지구총학생회연합 의장)씨는 지난 6일 한겨레에 ‘당시 법의 한도를 넘어선 폭력적 진압이 벌어졌다.

연행과정에서 구타와 성추행이 극심했고, 헬기 진압에 대해 아직 트라우마를 호소하는 이들이 있다’며 ‘이들을 중심으로 7월 말까지 각 학교 민주동문회 등 단위의 신청서를 취합해 8월 초에 진실화해위에 접수하려 한다. 현재 추세로 볼 때 70~80개 학교에서 350~500명의 신청인단이 꾸려질 것으로 예상한다’고 말했다. 연세대 사건이란 1996년 8월 범민족연합남측본부(범민련)와 한국대학총학생회연합(한총련)이 정부의 불허 방침에도 연세대 신촌 캠퍼스 교정에서 7차 범민족대회와 6차 범청학련 통일대축전을 강행함으로써 벌어진 정부 대 학생 간 충돌을 말한다.

당시 경찰의 행사 불허방침에 맞서 학생들은 학내 건물을 점거하고 저항했는데, 10대가 넘는 헬기가 공중에서 최루액을 살포하는 등 과잉진압 논란 속에 부상자가 속출했다. 진압에 동원된 김종희 이경(20)은 학생들이 던진 보도블록에 맞아 사망했다. 이 사건으로 학생 등 5848명이 경찰에 연행돼 462명이 구속, 3341명이 불구속 입건됐으며, 110명이 기소돼 이 중 51명이 징역 8월에서 징역 5년에 이르는 실형을 선고받았다. 연행자 수로만 보면 1986년 건대 사건 1525명의 네 배 가까이 된다.

입건자 수도 최대였는데, 구속은 최소화해 건대 사건 1525명의 3분의 1 수준이었다. 진정신청대행위는 개별 참여자들이 겪은 인권침해와 함께 당시 무리한 경찰 진압이 전개된 과정과 배경에 대해서도 조사를 요구할 계획이다. 김종욱씨는 ‘대학에 입학한 1992년 이후 매년 8월 범민족대회와 통일축전 행사가 열렸지만, 왜 유독 1996년 8월에만 전원 연행이라는 무리수를 두며 강경하게 진압했는지 궁금하다. 사건에 대한 진실이 밝혀지기를 바란다’고 말했다.

당시 대다수 언론은 북한-미국 간의 직접적인 평화협정 체결 등 한총련의 급진적 주장과 과격한 행동에만 초점을 맞춰 보도했는데, 다른 한편에서는 정부의 무모한 초강경 진압이 사태를 키웠다는 비판도 컸다. 김씨는 마지막으로 진실규명과 함께 내부 반성과 성찰에 관해서도 언급했다. 그는 ‘진압 과정에서 전경이 사망했지만 이에 대한 공식적인 사과와 애도의 뜻을 전할 수 없었던 당시 상황 때문에 저희 스스로 위축된 것도 사실’이라며 ‘이로 인해 영남대 학생 한 명이 대회 도중 천식 후유증으로 사망했음에도 이를 이야기할 엄두를 못 냈다. 우리들의 반성과 성찰도 필수적이라고 생각한다’고 말했다





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