1987년 박종철 고문치사 사건: 신군부의 집단지성 마비와 거짓말의 역사

1987년 박종철 고문치사 사건을 둘러싼 신군부 정권의 집단지성 마비, 거짓 발표, 그리고 그 배경에 숨겨진 진실을 파헤친다. 사건 당시 경찰의 발표가 어떻게 조작되었는지, 관계기관 대책회의는 어떤 역할을 했는지, 그리고 그 거짓말이 대한민국 현대사에 미친 영향 등을 상세히 분석한다.

1980년대 신군부 주역들은 자부심에 가득 차 있었다. 1952년에 육군사관학교(육사) 11기로 입학한 이들을 중심으로 형성된 그룹은 자신들이 4년제 육사 출신이라는 점에 큰 자긍심을 느꼈다. 김충식의 언급처럼 '11기 이후 장교들은 일종의 엘리트 의식을 가졌고, 당시 무능하고 부패한 병영의 상급자들을 경멸하는 경향'이 있었다. 이러한 정서는 그들이 일으킨 쿠데타에도 영향을 미쳤을 것이다. 그러나 그들의 판단 능력은 1987년 1월 14일 밤, 너무나 어처구니없이 마비되었다. '수사관이 책상을 탁 치니 서울대생 박종철 이 억 하고 쇼크사로 죽었다'는 경찰의 공식 발표 계획에 대해 신군부 정권이 제대로 제동을 걸지 못하는 상황이 벌어진 것이다. 박종철 이 희생된 다음날인 15일 오후, 치안본부가 허위 발표를 하기 전에 이 거짓말 은 정권 내부 회의를 거쳤다. 그럼에도 불구하고 경찰의 원래 계획대로 발표되어 정권은 심각한 위기에 직면했다.

박처원의 거짓말, 그리고 신군부의 마비된 집단 지성은 대한민국 현대사의 어두운 그림자를 드리웠다. 2024년 3월 초부터 경찰은 독재 정권 시절 고문과 간첩 조작 등으로 훈장, 포장, 표창을 받은 경찰관들에 대한 전수 조사를 진행하고 있다. 지난 9일에는 '탁 치니 억 하고 죽었다'는 거짓 발표에 관여한 박처원 전 치안감이 받은 홍조근정훈장 등 7건의 훈·포장을 취소하는 방안을 검토하고 있다는 보도가 나왔다. 박종철 사망 사건의 핵심 인물인 박처원은, 서울 용산구 남영동 치안본부 대공분실의 총책임자로서, 박종철 사건으로 인해 언론의 주목을 받았다. 1987년 5월 29일자 기사에서 '박종철군 고문치사범 축소조작사건을 수사 중인 대검찰청 중앙수사부는 28일 고문 경찰관의 상급자 5명 중 치안본부 5차장 박처원 치안감, 치안본부 대공수사2단 5과장 유정방 경정, 5과 2계장 박원택 경정 등 3명을 범인 은닉 혐의로 구속키로 했다'고 보도했다. 박종철 쇼크사 거짓말은 박처원을 비롯한 치안본부 관계자들에게서 비롯되었지만, 이 거짓말이 세상에 퍼져나가는 데는 신군부 정권의 집단 지성이 중요한 역할을 했다. 이 거짓말은 주요 사안마다 열리던 관계기관 대책회의를 거쳐 발표되었다. 진실·화해를 위한 과거사정리위원회의 보고서에 따르면, '치안본부가 사인을 단순 쇼크사로 조작·은폐하는 과정에 안기부, 법무부, 내무부, 검찰, 청와대비서실 및 이들 기관의 기관장이 참여하는 관계기관 대책회의가 관여'했음이 확인되었다. 이 대책회의는 박종철이 사망한 당일에 열렸다. 서울 광화문 근처 서린호텔에서 열린 이 회의에서 '탁 치니 억 하고 쓰러진 것으로 발표하자'는 결론이 도출되었는지는 확실하지 않다. 하지만 이 부분에 대한 논의가 회의 중에 있었던 것은 분명하다. 보고서에 따르면, 당시 안기부장이었던 장세동은 '경찰에서 탁 치니 억 하고 죽었다고 보고하기에 그걸 누가 믿겠냐고 말한 기억이 있다'고 진술했다. 당시 청와대 정무비서관 역시 '치안본부장이 '탁 치니 억 하고 쓰러졌다'고 보고해, 그렇게 발표하면 아무도 안 믿는다'라며 '다시 확인해 보라고 한 적이 있다'고 진술했다. 경찰의 발표에 대한 부정적인 반응이 있었음에도 불구하고, 중요한 점은 대책회의를 거친 후 경찰이 그대로 발표했다는 것이다. 대책회의를 요청한 곳은 치안본부였으며, 경찰 단독으로는 처리할 수 없어 요청했다고 한다. 만약 대책회의에서 '절대 안 된다'는 결론이 나왔다면, 경찰이 그런 발표를 하기 어려웠을 것이다. '그런 말을 믿겠느냐'는 반응들이 있었지만, 결국 공식 발표로 이어졌다. 신군부 정권은 1985년 2월 12일 총선 이후 연이은 충격을 겪었다. 민정당은 신한민주당보다 훨씬 많은 의석을 확보했지만, 실제로는 패배나 다름없었다. 폭압적인 시대에 신민당이 이 정도 득표를 한 것은 사실상 승리였다. 86 아시안게임과 88 올림픽 개최로 정신없는 와중에 2·12 총선 패배, 민주화 진영의 직선제 개헌 투쟁, 김근태·권인숙 고문 폭로 등 정치적 수세에 몰렸다. 이 상황에서 박종철 고문치사 사건까지 발생하며 위기가 더욱 심화되었다. 관계기관 대책회의가 열렸지만, '탁 치니 억 하고'라는 거짓말을 걸러내지 못했다. 신군부 정권의 집단 지성에 심각한 문제가 생겼음을 보여주는 대목이다.역사를 뒤바꾼 거짓말 신군부의 집단 지성 문제점은 당시 서울지검 공안부장이었던 최환의 진술에서도 드러난다. 진실화해위원회 보고서에 따르면, 경찰은 박종철 사망 당일 최환 검사를 찾아가 '서울대생이 조사 중 쇼크사로 죽었으니 오늘 밤 화장할 수 있게 승인해 달라'고 요청했다. 최환은 미심쩍어 승인을 미뤘고, 그날 밤 청와대, 안기부, 검찰 등 고위 관계자들로부터 압력과 협박 전화를 수십 통 받았다. 경찰이 발표하려는 내용이 터무니없는 거짓임을 알면서도 정권 고위층이 사건 조작을 위해 총동원된 것이다. 최환은 화장 승인을 거부했지만, 그에 대한 압박은 매우 심했다. 그는 2008년 진실화해위원회 조사에서 '화장 처리하라는 외압이 수차례 있었는데, 누구인지 말하기 힘들다. 상부로부터 특진 회유와 함께 '곱게 죽으려면 도장을 찍으라'는 말도 들었다'고 진술했다. 장관급 이상의 인물도 전화했다고 한다. 문제의 인물이 누구든 간에, 그날 밤 정권 핵심부의 판단 과정에 심각한 문제가 있었음은 분명하다. '탁 치니 억 하고 죽었다'는 거짓말은 관계기관 대책회의를 거쳐 만들어진, 그 당시 그들이 만들어낼 수 있는 가장 그럴듯한 거짓말이었다. 이 거짓말은 한국인들에게 분노와 허탈감을 동시에 안겨주며 전두환 정권에 대한 국민적 저항을 촉발했다. 진실이 역사를 움직이지만, 이 경우에는 거짓말이 역사를 움직여 6월 항쟁을 불러일으켰다. 이러한 역사적 거짓말이 나온 것은 신군부 정권의 집단 이성이 마비되었기 때문이다. #박종철 #공안경찰 #박처원 #남영동 #관계기관대책회





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박종철 고문치사 신군부 집단지성 거짓말

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