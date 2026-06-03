1956년 지방선거와 조봉암·진보당의 애매한 선전 논란

1956년 제2회 지방선거에서 진보당 위원 조봉암이 진행한 찬조 연설의 형식적 문제와 자유당·민주당·진보당이 각기 다른 전략을 펼친 선거 과정, 그리고 자유당의 입후보 방해 작전이 가져온 결과를 상세히 살펴본다.

1956년 제2회 지방선거는 한국 현대 정치사에서 눈에 띄는 사건으로 기록된다. 이 선거는 8월 6일 시·읍·면 의원 및 단체장 선거가 진행된 뒤, 13일 특별시와 도 의원 선거가 이어졌다{

} 진보당 추진위원회 위원인 조봉암 은 당시 안 연설을 '성의 없이' 진행했다는 비판을 받았다. 9일에 서울 성북구에서 있었던 선거 현장을 보도한 기사에 따르면, 조 봉암은 진보당 후보를 홍보하겠다는 취지로 연설을 시작했지만, 마지막에야 후보에 대한 구체적인 언급 없이 '좋은 사람'이라고만 강조하며 표를 호소했다.

이러한 연설은 진정한 안 연설이라기보다 형식적인 호소에 불과하다는 지적이 제기되었다. 그해 여름 삼복 더위 속에서도 조 봉암이 성북구 후보를 지원하려 했다는 점은 분명하지만, 실제로는 후보와 거리두기를 유지한 듯 보인다. 이는 자유당·민주당·진보당이 모두 승리를 기대할 수 있었던 5·15 정·부통령 선거와 맞물려, 각 당의 전략적 움직임을 보여준다. 자유당은 이승만 대통령의 3선 성공에 크게 기여했으며, 민주당은 '무효표 찍기 운동'으로 185만 6818표의 무효표를 만들었다.

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1956 지방선거 조봉암 진보당 자유당 선거 부정

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