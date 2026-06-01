송하진 전 전북지사가 더불어민주당 이원택 후보를 지지한다

송하진 전 전북지사가 6월 3일 지방선거에서 더불어민주당 이원택 후보를 지지한다는 보도가 나왔다. 그는 페이스북에 '우리나라는 매우 유능한 이재명 대통령을 보유한 나라'라며 '현재 상황으로는 당연히 누가 더 민주당과 뜻을 함께할 수 있고 힘을 발휘할 것인가가 중요하기 때문에 민주당 후보가 돼야 한다'고 적었다.

송하진 전 전북지사가 6월 3일 지방선거 에서 더불어민주당 이원택 후보를 지지한다고 밝혔다. 그는 지난달 29일 페이스북에 '우리나라는 매우 유능한 이재명 대통령을 보유한 나라'라며 '현재 상황으로는 당연히 누가 더 민주당과 뜻을 함께할 수 있고 힘을 발휘할 것인가가 중요하기 때문에 민주당 후보가 돼야 한다'고 적었다.

이는 그가 2022년 4월 민주당 전북지사 경선 컷오프 직후 정계 은퇴를 선언한 이후 처음으로 정치 현안에 대해 공개 발언한 것이다. 송 전 지사는 1일에도 당에 대한 충성심에 무게를 둔 글을 페이스북에 올렸다. 그는 '분노에는 공적인 정의를 위해 분노하는 공분(公憤)과 사적인 이익과 욕망 때문에 분노하는 사분(私憤)이 있다'며 '공분은 시대를 밝히는 등불이 되지만, 사분은 공동체 분열을 초래하기 일쑤'라고 말했다. 이는 '대리비 지급 의혹'으로 당에서 제명된 김 후보를 간접적으로 겨냥한 것이다.

그는 공분으로 역사를 밝힌 인물로 이순신·안중근·전봉준·김주열, 사분으로 공동체에 피해를 준 인물로 원균·임사홍·이완용을 예로 들었다. 송 전 지사 부인과 핵심 측근 14명은 2022년 민주당 전북지사 경선 과정에서 전북자원봉사센터를 중심으로 권리당원 모집 등에 조직적으로 개입한 혐의로 유죄가 확정됐다. 지역 정치권 한 인사는 '송 전 지사에 대한 향수보다 경선 개입 사건을 먼저 떠올리는 유권자도 적지 않다'며 '중도층엔 외려 부담이 될 수 있다'고 했다. 일각에선 '송 전 지사가 김 후보를 더 세게 공격하기는 도의상 어려울 것'이라고도 한다





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송하진 더불어민주당 이원택 6월 3일 지방선거

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